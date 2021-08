Lämpöpumppu hajoaa usein itsestään, mutta näin voit estää yleisimmät virheet

Kuluvan kesän helteiden myötä moneen asuntoon on asennettu uusi ilmalämpöpumppu viilennystä varten. Pumppu on yleensä melko huoleton kapine, jos sen käytössä muistaa muutaman perusasian.

Vaikka ilmalämpöpumppu oikein käytettynä aiheuttaa harvoin harmia, voi se joissakin tapauksissa synnyttää myös vahinkoja.

Yleisin vahinko voi syntyä, kun pumpun suodatinta ei ole puhdistettu kunnolla ja tiivistynyt vesi ei pääse poistumaan normaalitietä pumpun poistoputkea pitkin.

Tällöin vesi saattaa valua lattialle tai jossain tapauksissa päätyä liitosten kautta talon rakenteisiin. Hellepäivänä kondenssivettä saattaa kertyä useampikin litra.

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan korvauspäällikön Jussi Korpelaisen mukaan ilmalämpöpumpun aiheuttamia kosteusvahinkoja ilmenee silloin tällöin.

– Tyypillisin ilmalämpöpumppuun liittyvä vahinko on kuitenkin se, että laite itsessään rikkoontuu. Tämä on selkeästi yleisin tapaus, Korpelainen sanoo.

– Aika ajoin sattuu myös vuotovahinkoja. Nämä eivät kuitenkaan yleensä ole kovin vakavia, mikä johtuu siitä että kondenssivesivuodot yleensä huomataan ajoissa.

Laiminlyönnit ilmalämpöpumpun huollossa saattavat vaikuttaa vakuutusyhtiön korvausvastuuseen.

– Hyvin harvoin pumpun rikkoutumisen syy osoittautuu kuitenkin sellaiseksi, ettei laitetta korvattaisi. Jos on rikkoutumisturvan sisältävä vakuutus ja laite menee rikki, on lähtökohta se, että laite korvataan, Korpelainen sanoo.

Hän muistuttaa, että huoltamalla laitetta ohjeistuksen mukaisesti ja riittävän usein sen saa pysymään pidempään sekä toimintakuntoisena että turvallisena. Laitteen huollossa on hänen mukaansa syytä käyttää myös ammattilaista.

Ilmalämpöpumput ovat yleistyneet myös mökeillä ja vapaa-ajan asunnoilla, kun näiden ympärivuotinen käyttö lisääntyy. Joissakin tapauksissa ihmiset saattavat luottaa liikaa laitteen lämmitystehoon ja jättää talvikaudella vesijohtojen aukipitämisen sen varaan.

Mikäli kireä pakkanen yllättää, ei peruslämpö riitäkään pitämään vesijohtoja sulina ja niiden jäätymisestä seuraa kosteusvahinko.

– Riski on olemassa, kun loma-asuntojen varustelutaso on noussut, mutta toistaiseksi kyse on yksittäisistä tapauksista. Ratkaisevaa on se, että muistetaan katkaista vedet pääsulusta, jos rakennus jää pidemmäksi ajaksi tyhjilleen, Korpelainen sanoo.

– Tämä rajaa vahingon suuruutta merkittävästi, jos putket pääsevät jäätymään. Asia koskee tietysti myös omakotitaloja.

Harvinaisempia ovat ilmalämpöpumppujen aiheuttamat tulipalot. Näitä on Suomessa vain muutama vuosittain, vaikka pumppuja on Suomessa käytössä lähes miljoona.

Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Maarika Vauhkosen mukaan hellekesä ei ole vielä näkynyt ilmalämpöpumppuihin liittyvissä korvaushakemuksissa. Tosin näitä voi olla tulossa viiveellä.

– Eniten vahinkoja tapahtuu vuoden kylminä kuukausina ja kesällä, kun pumput ovat kovassa käytössä. Voi olla, että tämän kesän kaikkia vahinkoja ei ole vielä ilmoitettu meille, kun pumput ovat laulaneet kaksi kuukautta, mutta mitään piikkiä ei ole näkynyt, Vauhkonen sanoo.

Yleensä noin 80 prosenttia Pohjolan ilmalämpöpumppuihin liittyvistä vakuutuskorvauksista liittyy itse pumpun rikkoutumiseen ja loput niiden aiheuttamiin vuotovahinkoihin.

– Kuukausitasolla ilmalämpöpumppuvahinkoja kirjataan noin kolmisensataa, Vauhkonen sanoo.

Hänen mukaansa ilmalämpöpumppuihin liittyvien vakuutustapausten määrä on viime vuosina ollut laskussa, samoin kuin keskimääräinen vahingon suuruus.