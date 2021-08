Mustikka-Pentin ”tuntipalkka” romahti – ei halua rahastaa huonoa satoa ostajilta

Työtön Pentti Jeronen on tienannut viime vuosina tuhansia euroja marjoja poimimalla. Helteen korventama marjametsä on vaikeuttanut mustikan löytymistä, ja ennätysvuosista voi vain haaveilla.

Mustikkametsällä joutuu näkemään aiempaa enemmän vaivaa ämpärin täyttämiseksi. Kun Pentti Jerosella, 56, meni viime kesänä ämpärinsä täyttämiseen keskimäärin 1,5 tuntia, puhutaan nyt 2,5 tunnista.

Mustikka-Penttinä tunnetuksi tullut marjastaja harmitteleekin kuivan helleputken pilaamaa satoa.

– Ennen helleputkea raakiletta oli metsässä vaikka kuinka paljon, monen värisiä oli kypsymässä. 30 asteen helle korvensi ja pudotti marjat. Ne tippuivat pois. Samoilla paikoilla, missä oli aiemmin vaaleaa marjaa, ei ollut enää mitään, Jeronen sanoo.

Mies kertoo sadon olevan puolet huonompi kuin vuotta aiemmin. Jeronen tietää, mistä puhuu: hän on vuosina 2019 ja 2020 poiminut ämpäreittäin mustikkaa ja tienannut näin hyvän siivun.

” Puolet vähemmän on marjaa. Asiakkaatkin sitä harmittelee.

Viime vuonna Jeronen keräsi 145 sankoa mustikoita, ja vuosi sitten tähän aikaan täysiä ämpärillisiä oli kerätty noin 80.

Nyt Jeronen on saanut täyteen 40. Vielä on Jerosen mukaan mustikkasesonki, mutta 100 ämpärilliseen mies ei usko millään pääsevänsä.

Työttömänä vuosia olleelle Jeroselle ansiot ovat tervetulleita. Hän myy putsattua mustikkaa yhä 50 euron ämpärihintaan ja putsaamatonta 30 euron ämpärihintaan.

– Moni on korottanut summaa kymmenellä eurolla. Pohdin sitä itsekin, mutta jätin korottamatta. Haluan, että kaikki voivat ostaa suomalaista mustikkaa, eikä se kymmenen euron korotus lopulta olisi niin paljoa lisätienestejä tuonut.

– Korotus ajaisi vähempivaraisia heti pois, ja he katsoisivat ahneeksi.

Osa asiakkaista on kuitenkin vaatimalla vaatinut maksaa Jeroselle enemmän. Ei hän lisäeuroista kieltäydy, mutta painottaa, ettei enemmän maksamalla pääse jonon ohi: mustikat myydään tilausjärjestyksessä, eikä rahapussin paksuudella ole merkitystä.

– Osa yrittää päästä jonon ohi maksamalla, mutta se ei minulle käy.

Pielavetiseen Jeroseen on ottanut yhteyttä noin 100 henkilöä, joista kaikille hän ei voi tänä kesänä mustikkaa luvata.

Kuivuuden vuoksi Jerosella menee lisätunti ämpärin täyttämiseen.

Koska Jeronen pyytää ämpäriltä 30–50 euroa, hän on voinut enimmillään tienata tänä vuonna 2 000 euroa. Summa olisi tämä siinä tapauksessa, että kaikki myydyt marjat olisivat puhdistettuja.

Jerosen ämpäri täyttyy nyt 2,5 tunnissa, joten ”tuntipalkkaa” jäisi tänä vuonna korkeintaan 20 euroa. Viime vuonna tuntipalkka oli enintään 33 euroa, koska ämpäri täyttyi nopeammin.

Kaikkiaan Jeronen tulee tienaamaan tuhansia euroja vähemmän kuin viime vuonna.

Marjoista saatavat tulot eivät vaikuta työttömyystukeen, mikäli ehdot täyttyvät. Yksinkertaistettuna marja ei saa olla käsiteltyä tai pakastettua, eikä työ saa olla selvästi liiketoimintamaista.

Puolukkakaudesta Jeronen toivoo hyvää. Putsatun puolukkaämpärillisen hinta on 25 euroa.

– Mustikka on suositumpi, mutta kyllä puolukankin arvo on kasvanut. Se on hyvää terveysruokaa ja nostaa virkeystasoa..

Työtä Jeronen ei usko enää saavansa ennen eläköitymistä.

– Mutta voinpahan suoraan sanoa, että olen fyysisesti paremmassa kunnossa kuin moni työtä tehnyt. On tämä sosiaalistakin työtä, siinä tutustuu uusiin ihmisiin mustikoita viedessä ja kahvit tulee juotua.

