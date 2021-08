MaRa valittaa hallinto-oikeuteen kahden metrin määräyksestä – ”Elinkeinotoimintaa ei voida rajoittaa sillä perusteella, että jotkut henkilöt eivät ota rokotetta”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi määräyksen, jonka mukaan Pirkanmaalla on noudatettava sisätiloissa kahden metrin etäisyyttä. MaRa pitää määräystä lainvastaisena ja katsoo sen loukkaavan yritysten ja työntekijöiden perustuslaillisia oikeuksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt, että toiminnanharjoittajien on varmistettava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella, että asiakkailla ja seurueilla on mahdollisuus välttää tartuntatautilaissa säädetty lähikontakti toisiinsa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry aikoo valittaa hallinto-oikeuteen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamasta kahden metrin etäisyysvaatimuksesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt, että toiminnanharjoittajien on varmistettava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella, että asiakkailla ja seurueilla on mahdollisuus välttää tartuntatautilaissa säädetty lähikontakti toisiinsa. Kahden metrin etäisyysvaatimus koskee MaRan jäseninä olevia kongresseja, messuja ja festivaaleja, kuten Tampereen Teatterikesää ja Tampereen Messuja. Ravitsemisliikkeisiin ja anniskelualueille määräys ei kuitenkaan ulotu.

MaRa kirjoittaa tiedotteessaan, että etäisyysvaatimus tekee tapahtumien järjestämisen mahdottomaksi tai ainakin raskaasti tappiolliseksi. Päätös vaikeuttaa sen mukaan entisestään viranomaisrajoituksista rajusti kärsineiden kongressien, messujen ja festivaalien sekä niiden työntekijöiden elpymistä koronakriisistä.

– Aluehallintoviraston päätös osoittaa, ettei viranomainen ota lainkaan huomioon niitä negatiivisia taloudellisia vaikutuksia, joita päätös aiheuttaa yrityksille ja niiden työntekijöille. Kongressi- ja messuyritykset ovat tilaisuuksien järjestämisen ammattilaisia, jotka osaavat järjestää tapahtumia sisätiloissa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.

MaRa tulkitsee aluehallintoviraston määräyksen olevan lainvastainen ja loukkaavan yritysten ja työntekijöiden perustuslaillisia oikeuksia.

Etäisyysvaatimus ei ole MaRan mukaan välttämätön, kun huomioidaan, että rokotekattavuuden lisääntymisen ansiosta sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on alhainen.

Tampereen yliopistollinen sairaala kertoi keskiviikkona, että Pirkanmaalla on todettu 97 koronavirustartuntaa. Luku on tähän mennessä korkein koko epidemian aikana. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä puolestaan on kaksinkertaistunut Pirkanmaalla. Taysin mukaan sairaalahoidossa oli keskiviikkona 15 koronapotilasta, joista neljä oli tehohoidossa.

MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mielestä aluehallintoviraston määräys ei ole oikeasuhtainen eikä välttämätön perustuslaissa edellytetyllä tavalla. Hän huomauttaa yhdistyksen tiedotteessa, että sairaalahoitoon päätyneet henkilöt eivät välttämättä ole ottaneet koronarokotusta. Hänen mielestään rokottamattomien sairastumisen ei pitäisi johtaa elinkeinotoiminnan rajoittamiseen.

– Suuri osa sairaalahoidossa olevista henkilöistä on rokottamattomia sen vuoksi, että he eivät halua rokotetta. Elinkeinotoimintaa ei voida rajoittaa sillä perusteella, että jotkut henkilöt eivät ota rokotetta ja joutuvat sen vuoksi sairaalaan.