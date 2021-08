Perhe tyrmistyi Harry Potter -kustantajan testamentista – yllätysperijä saa kaiken, suku jää nuolemaan näppejään

Muun muassa Harry Potter -kirjoja julkaisseen kustannusyhtiö Scholasticin edesmenneen johtajan testamentti oli perheelle järkytys, Wall Street Journal kertoo.

Yhdysvaltalaisen kustannus- ja mediayhtiön Scholasticin pitkäaikainen johtaja Richard Robinson menehtyi kesäkuussa kesken kävelylenkin. Hänen poismenonsa tuli monille yllätyksenä, sillä Robinson oli 84 vuoden iästään huolimatta varsin terve ja hyvässä kunnossa.

Robinsonin kuolemaa suurempi yllätys hänen lähipiirilleen vaikuttaa kuitenkin olleen hänen määräämänsä pesänjako. Käytännössä hän siis näyttää jättäneen kaksi poikaansa, kaikki sisaruksensa ja entisen vaimonsa kokonaan perintönsä ulkopuolelle.

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen talouslehti Wall Street Journal.

Robinsonin paikan Scholasticin johdossa ja hänen omaisuutensa on perimässä yhtiön strategiapäällikkö Iole Lucchese. WSJ:n mukaan Robinson kuvailee häntä testamentissaan kumppanikseen ja lähimmäksi ystäväkseen.

Perheen ja yhtiön työntekijöiden mukaan 54-vuotiaan Lucchesen ja Robinsonin välillä olisi ollut pitkäaikainen romanssi. Robinsonin entiset kollegat kuitenkin epäilevät parin päättäneen suhteensa muutama vuosi sitten.

Perheenjäsenten on kuvailtu olevan järkyttyneitä testamentin sisällöstä ja selvittävän parhaillaan laillisia mahdollisuuksiaan vaikuttaa perinnönjakoon. Robinsonin vanhin poika, 34-vuotias John Benham Robinson on jopa kiistänyt koskaan tavanneensa isänsä perijää.

WSJ:n mukaan Robinson ei koskaan kertonut, kenet hän aikoo valita seuraajakseen. Näin ollen syyt, miksi hän nimesi juuri Lucchesen sekä perijäkseen että seuraajakseen, jäänevät jopa lähipiirille epäselviksi.

Scholastic on ollut Robinsonin perheen omistuksessa koko ajan. Richard Robinsonin isä perusti yhtiön vuonna 1920 ja siirsi sen sittemmin pojalleen.

Yhtiön ydinliiketoimintaa on koulukirjojen kustantaminen ja oppimateriaalien tuottaminen niin koululaisille kuin opettajille. Yhtiö on myös yksi maailman suurimmista lastenkirjojen julkaisijoista – se on esimerkiksi toiminut Harry Potter -kirjasarjan julkaisijana.

WSJ:n haastattelemien lähteiden mukaan Iole Lucchesella on ollut merkittävä rooli Scholasticin kehittämisessä ja modernisoimisessa. Robinsonin pojista kummatkaan eivät taas ole työskennelleet yhtiössä juuri lainkaan.

Lucchesella itsellään on myös kaksi poikaa. Robinsonin testamentin mukaan hänellä on niin ikään harkintavalta sen suhteen, haluaako hän jakaa Robinsonin omaisuutta myös omille lapsilleen.

Robinsonin pojat ovat WSJ:n mukaan kuvailleet asetelmaa tuskalliseksi.

– Testamentista voi saada sellaisen kuvan, ettei hän nähnyt poikiaan ollenkaan. Se ei pidä paikkaansa. Viimeisen kahden vuoden aikana kävin katsomassa häntä useita keroja viikossa, Robinsonin pojista nuorempi Maurice Robinson sanoo Wall Street Journalin jutussa.