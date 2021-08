Maailman rikkain naisnäyttelijä Reese Witherspoon teki tuotantoyhtiöllään isot kaupat – tienasi 120 miljoonaa dollaria

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Reese Witherspoon myi ison siivun yrityksestään kahdelle entiselle Disney-pomolle.

Hollywood-tähti Reese Witherspoon on myynyt ison siivun vuonna 2016 perustamastaan yrityksestä Hello Sunshine. Yrityksen enemmistöomistus siirtyy kahden entisen Disney-pomon Kevin Mayerin ja Tom Staggsin perustamalle mediayhtiölle, jonka taustavoimana toimii pääomasijoitusyhtiö Blackstone.

Witherspoon jää edelleen Hello Sunshinen vähemmistöosakkaaksi vähintään 18 prosentin osakeomistuksella. Witherspoon on omistanut yrityksestä noin 40 prosenttia.

Yrityskaupan arvoa ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta sen arvon arvioidaan olevan noin 900 miljoonaa dollaria. Forbesin mukaan Witherspoon tienaa kaupalla verojen jälkeen noin 120 miljoonaa dollaria.

Forbesin mukaan Witherspoon on tätä nykyä maailman rikkain naisnäyttelijä noin 400 miljoonan dollarin omaisuudellaan.

Lehden mukaan Witherspoon on myös yksi Hollywoodin kovapalkkaisimmista näyttelijöistä, joka ansaitsee elokuvarooleistaan miljoonia dollareita.

Tällä hetkellä hän tuottaa ja tähdittää Apple TV+ -suoratoistopalvelussa pyörivää The Morning Show -sarjaa, jonka jokaisesta jaksosta hänelle maksetaan 1,2 miljoonaa dollaria.

Witherspoon perusti yrityksensä Hello Sunshinen tarkoituksenaan nostaa esiin tarinoita, joissa naiset ovat pääroolissa. Yritys on tehnyt televisiosovituksia suosituista kirjoista, ja sen tuotantoja ovat The Morning Show’n lisäksi muun muassa Big Little Lies ja Little Fires Everywhere.

Witherspoon on laajentanut yritystä tuotantoyhtiötä laajemmaksi mediayhtiöksi, ja siihen kuuluu muun muassa Reese’s Book Club.

Entiset Disney-pomot kiinnostuivat Hello Sunshinesta, kun yrityksen pääomistaja, teknologiayhtiö AT&T kertoi haluavansa siirtyä syrjään mediabisneksestä. Reese Witherspoon puolestaan ilmaisi olevansa kiinnostunut yrityskaupoista, joiden avulla yrityksen kasvua olisi mahdollista rahoittaa lisää.

Witherspoon aikookin jatkaa edelleen Hello Sunshinen hallituksessa yhdessä yrityksen toimitusjohtajan Sarah Hardenin kanssa. Kummatkin ovat kertoneet myös pysyvänsä mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa.