Kommentti: Jos tästä tehdään kisa siitä, kuka on kärsinyt eniten, asiat eivät etene

On suuri houkutus katsella muita ryhmiä siten, että he ovat selvinneet helpommalla. Eivät he ole – ihan varmaa on, että niin opiskelijat, eläkeläiset kuin työikäisetkin ovat joustaneet suuresti. Toisten ymmärtämiseen on oiva keino, mutta se vaatii vaivannäköä, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Aloitan kiitoksella. Kirjoitin lauantain Ilta-Sanomiin pääkirjoituksen, jossa otin vahvasti kantaa sen puolesta, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukioissa on päästävä syksyllä lähiopetukseen. Kirjoitus on luettavissa alla: Lue myös: Pääkirjoitus: Opiskelijoiden päästävä lähiopintoihin – nuoret ovat maksaneet koronasta jo liian kovan hinnan Sain kirjoituksesta paljon palautetta, valtaosin kiitosta. Se tuntuu tietysti aina mukavalta. Mielenkiintoista oli lukea niiden palautteenantajien näkemyksiä, jotka olivat kanssani kovasti eri mieltä. Eräs heistä kirjoitti, ”entäs me iäkkäämmät ihmiset” ja perusteli, miten on pitänyt olla eristyksessä jo yli vuosi. Kyllä, ymmärrän, että se on raskasta. Silti iäkkäämmät päätettiin erittäin hyvillä syillä rokottaa ensimmäiseksi, koska heille tauti on vaarallisin. Nykytilanteessa iäkkäimmät ovat parhaiten turvassa koronalta. Sanoisin, että onneksi ovat, mutta sen kääntöpuoli on, että nuorimmista osa vasta odottaa rokotustaan. Ja rehellisyyden nimissä – kyllä ikäihmisten eristämisen vaikutuksista on kirjoitettu sivukaupalla juttuja. Toinen palautteenantaja sanoi kirjoittavansa vähän ironiallakin, mutta toivoi, että joskus pääkirjoituksessa lukisi ”työttömät ovat maksaneet työttömyydestään jo liian kovan hinnan”. Nyt on hypättävä yksityiselämän puolelle. Keskikesällä raivoistuin Pietarissa holtittomasti käyttäytyneille kisaturisteille – ja huomatkaa – kaikki eivät käyttäytyneet siten. Sanoin suhteellisen painavasti, että on sietämätöntä, miten deltamuunnos nyt tulee Pietarista matkailijoiden mukana. Olisi tullut muutenkin, mutta vähän hitaammin, ja olisimme ehtineet saada rokotekattavuuden korkeammaksi. Yhteiskunta oli juuri saatu auki ja oikein tosissani pelkäsin, että osa palvelualoille juuri takaisin töihin päässeistä menettää uudelleen työnsä. Kun on vuoden aikana haastattelut ja kuunnellut useamman työttömän kokemuksia ja murheita, asia tuli yllättävän lähelle. Lue myös: Lentoemäntä Heidi Juopperin elämä mullistui: ”Mietin, miten selviän, jos tämä jatkuu vielä ensi vuoden” Siksi toivon, että ihmiset miettisivät asioita muustakin kuin omasta näkökulmastaan. Toki voimme tehdä tästä kisan siitä, kuka on kärsinyt eniten. Siinä vain ei ole järkeä. Niin kulunut kuin sanonta yhteisestä veneestä on, se pitää paikkansa. Viime vuosituhannella sain yliopistosta yhden neuvon, joka on vuosien saatossa osoittautunut kaikkein arvokkaimmaksi. Sen täytyi olla ensimmäisen opiskeluvuoden syksyä. ” ”Liikkukaa hyvin monenlaisten ihmisten seurassa.” Kuului näin: ”Liikkukaa hyvin monenlaisten ihmisten seurassa. Nähkää vaivaa, että varmasti kuulemme monia näkökulmia. Muuten erehdytte luulemaan, että kaikki ajattelevat samoin kuin lähipiirinne. Se on virheoletus, maailma näyttä eri ihmisistä kovin erilaiselta.” En ole varma, mutta muistelen, että sen sanoi Heikki Luostarinen. Googlasin. Hän on nykyään professorina Tampereen yliopistossa. Nyt olen jakanut Heikin neuvon. Kokemus on osoittanut, että hän oli täydellisen oikeassa. Kannattaa kuunnella hyvin monenlaisia ihmisiä. Siinä oppii katsomaan maailmaa useammasta näkökulmasta.