Työn vuoksi Suomeen muuttava joutuu usein kafkamaiseen pyöritykseen – "Hukkasimme kallisarvoista aikaa”

Suomeen tarvitaan koulutettuja osaajia ulkomailta, mutta samaan aikaan heidän saapumisensa on tehty vaikeaksi. Yrittäjät ja opiskelijat arvostelevat Maahanmuuttoviraston jähmeyttä oleskelulupa-asioissa. Migrissä tunnistetaan osa kritiikkiä saaneista asioista, ja prosesseja on tarkoitus parantaa.

Suomessa vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys siitä, että maahan tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ja varsinkin koulutettuja osaajia ja yrittäjiä. Lupaprosessit vain tekevät usein Suomeen asettumisesta vaikeaa.

Iranilainen startup-yrittäjä Bahman Doaeian tuli Suomeen perustaakseen terveysteknologia-alan startup-yrityksen yhdessä kolmen kumppaninsa kanssa.

Vaikka lupa-asioiden kanssa on ollut hankaluuksia, Bahman Doaeian kertoo pitävänsä Suomesta kovasti. Hän kehuu esimerkiksi Suomen ilmastoa ja suomalaista kahvia.

Doaeianin kumppanit ovat kehittäneet laitteen, jolla voidaan tekoälyä hyödyntäen diagnosoida synnynnäisiä sydänvikoja. Business Finland arvioi lausunnossaan, että liikeidealla on potentiaalia nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla ja yrittäjillä onnistumisen edellytykset.

Doaeian sai oleskeluluvan heti ensimmäisellä yrityksellä mutta hänen kaksi iranilaista kumppaniaan eivät. Syynä oli se, ettei näiden tilillä ollut vuoden oleskeluluvan edellytyksenä olevaa 12 000 euron summaa. Yrittäjät eivät ymmärtäneet, että summa piti löytyä jokaiselta erikseen eikä riittänyt, että Doaeianin tilillä oli riittävästi varoja kattamaan myös muut.

Hakijat siis tekivät itse virheen, mutta Doaeian toivoo viranomaisilta kommunikaatiota ja joustavuutta. Ongelma olisi ollut helposti korjattavissa, hän sanoo. Jos Maahanmuuttovirasto (Migri) olisi vain ilmoittanut heille asiasta heti, he olisivat voineet siirtää rahat oikeille tileille saman tien ja päästä eteenpäin. Sen sijaan heidän täytyi laittaa uudet hakemukset vetämään ja odottaa kuukausia.

– Hukkasimme kallisarvoista aikaa, Doaeian suree.

Hän moittii myös viranomaisten ohjeistuksia epäselviksi. Hän ei myöskään löytänyt mistään kattavaa tietoa siitä, mistä kaikesta pitäisi huolehtia, jotta saisi esimerkiksi avattua pankkitilin ja puhelinliittymän.

Startup-vaikuttaja Peter Vesterbacka kertoo kuulevansa jatkuvasti kansainvälisiltä yrittäjiltä ja opiskelijoilta tarinoita siitä, kuinka vaikeaksi Suomessa työskentely on tehty. Se saa kaivatut osaajat miettimään toisenkin kerran, haluavatko lähteä juuri Suomeen.

– Meillä ei ole varaa tällaiseen, koska kilpailemme näistä osaajista muiden maiden kanssa, Vesterbacka sanoo.

– On täysin absurdia, että meillä on erilaisia julkisen puolen ohjelmia, joilla pyritään houkuttelemaan tänne osaajia. Ja muu osa hallintoa tekee kaikkensa, jotta päästäisiin eroon niistä harvoista, jotka on onnistuttu houkuttelemaan tänne.

Peter Vesterbackan mukaan Suomessa on tehty hitaudesta hyve. Johanna Huurre manaa hakemusten käsittelyn ennakoimattomuutta.

Helsinki Business Hubin liiketoimintajohtaja Johanna Huurre pitää ongelmallisimpana sitä, että hakemusta jättäessä on mahdoton ennakoida, kuinka kauan sen käsittely kestää.

Startup-yrittäjien lupien käsittely on Huurteen mukaan vaihdellut kahdesta viikosta puoleen vuoteen. Se on pitkä aika varsinkin, kun luvat ovat lyhyitä, vain vuoden tai kahden mittaisia. Kun uutta lupaa pitää hakea hyvissä ajoin ennen edellisen päättymistä tulee kiire osoittaa, että liiketoiminta on lähtenyt lentoon.

Myös brittiläinen Simon Etchells joutui lykkäämään liiketoiminnan aloittamista, koska oleskeluluvan saaminen kesti niin kauan.

Etchells oli aiemmin Nokialle työskennellessään asunut Suomessa seitsemän vuotta, mennyt naimisiin suomalaisen kanssa ja saanut kaksi suomalaista lasta. Perhe asui välillä Yhdysvalloissa ja Britanniassa mutta päätti sitten palata Suomeen. Pitkään liike-elämässä toiminut Etchells halusi pyörittää konsulttiyritystä, joka auttaisi suomalaisyrityksiä kasvamaan kansainvälisillä markkinoilla.

Simon Etchells odotti saavansa oleskeluluvan jo siksi, että on aiemmin asunut Suomessa ja hänellä on suomalainen perhe. Se ei kuitenkaan riittänyt.

Etchells kertoo hakeneensa oleskelulupaa ensin perhesuhteen perusteella. Käydessään Migrissä tunnistautumassa hän sai kuitenkin neuvon hakea sen sijaan brexit-sopimuksen mukaista oleskeluoikeutta sillä perusteella, että pystyy elättämään itsensä.

Oleskeluluvan saaminen kesti seitsemän kuukautta ensimmäisen hakemuksen jättämisestä. Odottaminen oli sekä emotionaalisesti raskasta että ammatillisesti noloa. Alakouluikäiset lapset kyselivät silloin tällöin isältään, saako tämä jäädä. Hän ei myöskään viitsinyt juuri viritellä verkostoja, koska häntä ei huvittanut selittää, että kansainvälistä markkinointia tekevän firman johtajalla ei ole lupaa jäädä maahan.

– Suomi on hieno maa ja pyrkimykseni on markkinoida Suomea maailmalla, mutta tämänkaltaiset asiat tekevät siitä vaikeaa.

Ilman voimassaolevaa oleskelulupaa Etchells ei myöskään uskaltanut matkustaa kotiin Britanniaan, koska ei uskaltanut luottaa siihen että pääsisi takaisin. Siksi hän tyytyi seuraamaan läheisten hautajaisia ruudulta Suomesta käsin ja hoitamaan bestmanin tehtäviä etänä.

Marinin hallitus asetti puoliväliriihessä tavoitteeksi vähintään kaksinkertaistaa työhön ja opiskelemaan saapuvien määrän vuoteen 2030 mennessä.

– Hallitukset vaihtuvat ja puhutaan kauniita sanoja siitä, että meidän pitää saada tänne hirveästi nimenomaan työperäisiä maahanmuuttajia. Käytännössä se on tehty täysin mahdottomaksi, ainakin jollei tule valmiiseen työpaikkaan, Tapani Tuominen sanoo.

Tuominen on juristi ja työskennellyt kiinalaisyritysten kanssa kolme vuosikymmentä. Hän on hiljattain auttanut maksutta muutamia kiinalaisyrittäjiä Suomen lupaprosesseissa.

Tuomisen mukaan kyse on korkeasti koulutetuista ihmisistä, joilla on Kiinassa hyvät työpaikat, mutta jotka haluaisivat kokeilla siipiään yrittäjinä. Lupaprosessit ovat olleet ”kuin Kafkan novellista”, Tuominen kuvaa.

Yrittäjän oleskelulupa edellyttää myönteistä lausuntoa ely-keskukselta. Sen saadakseen hakijan täytyy esittää selvitykset muun muassa riittävästä toimeentulosta. Tuomisen mukaan hakemukseen liitteineen kertyy sivuja helposti lähes sata.

– Kaikesta tästä materiaalista ely-keskus etsii kuin tuomioistuin prosessuaalisia ongelmia, Tuominen sanoo.

Tuomisen mukaan ely-keskus hylkäsi eräänkin hakemuksen sillä perusteella, ettei hakija ollut osoittanut, että hänellä oli riittävästi varallisuutta pyörittääkseen bisnestään vuoden ajan. Yrittäjäpariskunnalla oli Kiinassa miljoonien eurojen edestä kiinteistöomaisuutta, mutta ely ei hyväksynyt kiinalaisia tiliotteita, koska niitä ei ollut käännetty virallisella kääntäjällä.

Toisinaan viranomaiset taas antavat keskenään ristiriitaisia ohjeita. Suomeen tuloa vasta suunnittelevalta ja oleskelulupaa hakevalta yrittäjältä voidaan vaatia esimerkiksi vuokrasopimusta osoitukseksi siitä, että hänellä on liiketilat Suomessa, vaikka hän ei vielä tiedä, pääseekö edes aloittamaan liiketoimintaa.

Toinen yrittäjäpariskunta haki jatkoa oleskeluluvalleen mutta jätti hakemuksen myöhässä, koska ei Tuomisen kertoman mukaan saanut ajoissa aikaa tapaamiseen Migrin kanssa. Koska hakemus tuli myöhässä eikä pariskunnalla ollut voimassaolevaa oleskelulupaa, he eivät saaneet harjoittaa liiketoimintaa. Ely-keskus taas ilmoitti, että koska heillä ei ollut liiketoimintaa, he eivät voi saada jatkolupaa.

Tuominen kehottaa ely-keskusta pohtimaan omaan rooliaan ja tehtäväänsä yhteiskunnassa ja kysymään itseltään, mihin valtiovalta todella pyrkii. Onko tarkoitus estää mahdollisimman monen pääsy Suomeen vai auttaa heitä onnistumaan?

Ristiriitaisesta tilanteensa löysi itsensä myös Suomessa jo vuosia asunut ghanalaisnainen. Hän ei halua nimeään julkisuuteen, koska monen muun lailla pelkää sen vaikeuttavan tilannettaan tulevaisuudessa.

Käytyään lukion kotimaassaan hän opiskeli Suomessa kaupallista alaa ensin ammattikoulussa ja sitten ammattikorkeassa. Hän kävi suomen kielen tunneilla ja työskenteli osa-aikaisesti suurimman osan opiskeluajastaan.

Asuttuaan Suomessa viisi vuotta nainen päätti hakea kansalaisuutta ja uskoi jättävänsä hakemuksen hyvissä ajoin, noin vuotta ennen oleskelulupansa päättymistä.

Nainen ei ymmärtänyt ajoissa, että hänen olisi pitänyt hakea uutta oleskelulupaa riippumatta siitä, hakiko hän kansalaisuutta vai ei. Koska oleskelulupa ehti vanheta ennen uuden saamista, hän oli maassa laittomasti eikä siksi saanut käydä töissä.

– Minun piti soittaa työpaikkaani ja sanoa, että olen pahoillani, en voikaan enää tulla, hän kertoo.

Hän ei siis saanut käydä töissä, mutta uutta oleskelulupaa varten hänellä olisi pitänyt olla työsopimus.

Nainen asuu Suomessa nyt kahdeksatta vuotta ja käy taas töissä. Hän on kuitenkin alkanut jo murehtia sitä, että joutuu pian käymään lupaprosessin läpi uudelleen.

– Mitähän tulevaisuus tuo tullessaan? Kai minun pitää vain olla valmis mihin vain eikä odottaa liikoja.

Työn, opiskelun tai liiketoiminnan perusteella myönnettäviä oleskelulupia on parisenkymmentä erilaista, eikä niitä pysty yhdistelemään sujuvasti.

Työssäkäynti ei ole kiellettyä ainoastaan silloin, kun oleskelulupa on vanhentunut. Jos hakija on saanut oleskeluluvan yrittäjyyttä varten, hän ei saa saman luvan turvin alkaa käydä palkkatöissä, vaikka yritystoiminta ajautuisi vaikeuksiin.

Järjestelmää voisikin yksinkertaistaa niin, että työn perusteella myönnettäviä oleskelulupia olisi lukuisten eri kategorioiden sijaan vain yksi, Helsinki Business Hubin Huurre ehdottaa. Sen saanut voisi elättää itsensä miten parhaaksi katsoo, yrittäjänä, sijoittajana tai palkkatyöllä.

Järjestelmän jäykkyys mahdollistaa myös väärinkäytökset ja altistaa maahantulijat jopa ihmiskaupalle, Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai pelkää. Se, että oleskeluluvan saaminen ja uusiminen edellyttää työsopimusta, tekee hakijan riippuvaiseksi työnantajasta, jolloin työnantaja pystyy helposti käyttämään tilannetta hyväkseen.

Taiwanilaisesta Julia Hsiao-Pei Liaosta tuntuu siltä kuin oleskeluluvan hakemisesta olisi tehty hankalaa tarkoituksella. Se saa hakijan tuntemaan, ettei häntä enää haluta Suomeen.

Liao hämmästelee sitä, ettei hän Aalto-yliopistosta valmistuttuaan voinut hakea työnhakijan oleskelulupaa verkossa, vaan hänen täytyi mennä paikan päälle jättämään hakemus. Tapaamisaikoja taas ei saanut varattua, sillä Migrin palvelupisteet olivat ruuhkautuneet niin, että ihmiset jonottivat kadulla. Samaan aikaan yksittäiset ihmiset olivat onnistuneet varaamaan useita aikoja ja kävivät niillä kauppaa verkossa.

Julia Hsiao-Pei Liao hämmästelee, miksi hänen piti käydä Migrin tiskillä näyttämässä suomalaisesta yliopistosta saamansa paperista tutkintotodistusta eikä asiaa voinut hoitaa verkossa.

Liao julkaisi keväällä LinkedInissä Migriä kritisoivan kirjoituksen ja alkoi saada viestejä muilta, jotka olivat tyytymättömiä viraston toimintaan tai päätöksiin. Kertomuksista tyrmistyneenä Liao laati Reform Migri -nimisen vetoomuksen, jonka ovat allekirjoittaneet muun muassa Suomen Yrittäjät ja Suomen ylioppilaskuntien liitto.

Miksi Suomi käyttää rahaa koulutukseen, mutta pakottaa sitten korkeakoulutetun ammattilaisen lähtemään, ennen kuin hän voi mennä töihin ja maksaa koulutuksensa veroina takaisin? Liao kysyy.

– Siinä ei ole mitään järkeä. Minäkin maksoin lukukausimaksuja mutta tiedän, etteivät ne riitä kattamaan kaikkia kuluja.

Kyse ei ole vain Migrin järjestelmistä ja hitaudesta, Suomen Yrittäjien Manai puolustaa. Osaltaan käsittelyjonot johtuvat siitä, että sekä hakijoiden työnantajat että hakijat itse täyttävät hakemuksia väärin. Lisäksi jotkut hakijat varaavat varmuuden vuoksi useita tapaamisaikoja, koska he toivovat saavansa siten enemmän palvelua. Se johtaa osaltaan järjestelmän ruuhkautumiseen.

Hänenkin mielestään Migri voisi kuitenkin parantaa ohjeistustaan ja neuvoa selkeämmin, mitä hakijoilta ja näiden työnantajilta vaaditaan.

Selkeitä ohjeita toivoo myös taiwanilainen Vivian, joka päätti hakea yrittäjän oleskelulupaa viimeistellessään kaupallisen alan opintojaan suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Vivian ei esiinny jutussa virallisella nimellään vaan englanninkielisellä nimellä, jolla hänet monen taiwanilaisen tapaan tunnetaan paremmin kuin virallisella.

Taiwanilaisen Vivianin mielestä Migrillä on paljon sääntöjä, joita ei kerrota missään.

Lupahakemuksen liitteeksi halutaan esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma, mutta missään ei kerrota, mitä sen pitäisi pitää sisällään, Vivian tuskailee. Hakija pakotetaan arvailemaan ja jokainen hakemus maksaa, sai luvan tai ei.

Vivian pitää saamiaan päätöksiä muutenkin epäoikeudenmukaisina.

Opiskeltuaan ja työskenneltyään Suomessa useita vuosia Vivian odotti saavansa nelivuotisen jatkoluvan. Koska hän oli kuitenkin poistunut maasta seitsemäksi kuukaudeksi ilman voimassaolevaa oleskelulupaa, hänet katsottiin oikeutetuksi vain vuoden mittaiseen oleskeluun. Vivian oli lähtenyt Taiwaniin tapaamaan sairasta isoäitiään ja jäänyt sinne, kun pandemia esti matkustamisen. Koko ajan hän oli kuitenkin maksanut vuokraa Suomeen.

Vuoden mittainen lupa maksoi 470 euroa, pidempi olisi ollut liki puolet halvempi.

Migrin ylijohtajana vajaa vuosi sitten aloittanut Jari Kähkönen torjuu epäilyt siitä, että Migri yrittäisi vaivihkaa estää ulkomaalaisten pääsyn Suomeen.

– Ei meillä mitään salaista motiivia ole. Teemme nämä tehtävät virkavastuulla, Kähkönen sanoo.

Ylijohtaja Jari Kähkösen mukaan Migrillä ei ole mitään tarvetta estää ketään tulemasta Suomeen, jos edellytykset ovat kunnossa.

Ylijohtaja huomauttaa, että hallinto-oikeus kumoaa viraston itsensä tekemien laintulkinta- tai menettelyvirheiden vuoksi tällä hetkellä vain hyvin pienen osuuden, ”selvästi alle viisi prosenttia” Migrin päätöksistä. Kaikkiaan hallinto-oikeus kumoaa kyllä huomattavasti suuremman osan Migrin päätöksistä, mutta Kähkösen mukaan syynä on tyypillisemmin se, että hakijan olosuhteet ovat muuttuneet tai hän on toimittanut lisäselvityksiä tilanteestaan.

Ylijohtajan mukaan Migrissä allekirjoitetaan silti täysin se, että hakemusten käsittelyä täytyy nopeuttaa ja asiakaspalvelua parantaa. Siihen ohjaavat myös ministeriöiden virastolle asettamat tavoitteet.

Tavoitteena on painaa keskimääräiset käsittelyajat kuukauteen. Erityisasiantuntijoiden, startup-yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä hakemukset halutaan käsitellä keskimäärin kahdessa viikossa. Kähkönen pitää tavoitteita hyvinä mutta kunnianhimoisina.

– Meidän on huolehdittava siitä, että päätös on sujuva, laadukas ja turvallinen. Kyllä se oman aikansa ottaa.

Miksi lupien saaminen sitten on niin hankalaa ja kestää niin kauan?

Kähkönen tunnustaa, että osin syy on Migrin omissa käytännöissä. Osaltaan kyse on myös parhaillaan uudistettavan ulkomaalaislain vaatimuksista ja osin yksinkertaisesti työvoimaresursseista.

– Minusta ollaan menty oikeaan suuntaan ja saatu ihan hyviä tuloksia aikaiseksi. Kyllä se vaarantuu, jos resurssit eivät ole riittävät. Etenkin kun tahtotila on, että Suomen tulee lisätä työperäistä maahanmuuttoa.

Kaikkea ei voi kuitenkaan voi panna Migrin piikkiin, vaan joskus kyse on myös hakijoista itsestään, Kähkönen lisää. Jos hakemus on täytetty puutteellisesti, joudutaan tekemään selvityspyyntöjä ja käsittelyaika pitenee. Tätä ongelmaa voidaan kuitenkin helpottaa ohjeistusta parantamalla, hän myöntää.

” Meidän on huolehdittava siitä, että päätös on sujuva, laadukas ja turvallinen. Kyllä se oman aikansa ottaa.

Ylijohtajan mukaan käsittelyn nopeuttamiseksi on tehty paljon jo nyt. Käsittely onkin nopeutunut viime vuodesta, vaikka hakemusten määrä on kasvanut.

Keväällä Migri pyrki purkamaan pahimmat jonot esimerkiksi laajentamalla aukioloaan ja lyhentämällä tietyt tapaamisajat puoleen, koska se riittää asioiden hoitamiseen ja niin saadaan palveltua samassa ajassa kaksinkertainen määrä asiakkaita.

Migri alkoi keväällä käydä läpi myös omia käytäntöjään. Virastossa on mietitty, kysytäänkö hakijoilta asioita, jotka eivät ole välttämättömiä päätöksenteon kannalta tai jotka voisi saada suoraan toiselta viranomaiselta. Esimerkiksi tiliotteita ei ehkä tarvitse pyytää niin pitkältä ajalta kuin tähän asti on tehty ja tulevaisuudessa pääsy viranomaisten tulorekisteriin voi nopeuttaa prosessia entisestään.

Kähkönen uskoo, että pidemmällä aikavälillä tilannetta helpottaa ennen kaikkea parhaillaan valmisteltava ulkomaalaislain uudistus. Uudistuksessa saatetaan esimerkiksi pidentää joitakin oleskelulupia. Kun lupaa ei tarvitse uusia yhtä usein, asioinnin tarve vähenee ja jonot lyhenevät.

Vesa Hagström.

Migrin uudistushanketta vetävän Vesa Hagströmin mukaan virasto haluaa itsekin siirtää kaiken mahdollisen asioinnin palvelupisteiltä verkkoon jo siksi, että palvelupisteiden ylläpitäminen on hyvin kallista. Palvelutiskillä asiointi onnistuu silti jatkossakin, eikä fyysisistä tapaamisista päästä kokonaan eroon esimerkiksi siksi, että jo EU-lainsäädäntö vaatii tietyissä tilanteissa ottamaan hakijoilta sormenjäljet.

Lisäksi Migri vakuuttaa, että ohjeistusta on pyritty selkeyttämään muun muassa kysymällä palautetta asiakaspaneelilta, kääntämällä lomakkeita eri kielille ja avaamalla työnantajille oman puhelinpalvelunsa.

Startup-yrittäjä Doaeiania on moneen kertaan kyselty Viroon, mutta hän halusi juuri Suomeen.

Doaeian tunsi maan jo entuudestaan. Hän oli työskennellyt suomalaisyritysten kanssa vuosia ja käynyt Suomessa useita kertoja.

– Haluan auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat, koska teillä on niin hieno maa. Tiesin mihin olen muuttamassa, tunnen Suomen vahvuudet ja kauneuden, mutta nämä prosessit ovat helvetillisiä.

Ilta-Sanomat on tutustunut kokemuksistaan kertoneiden virallisiin dokumentteihin varmistaakseen kertomusten todenperäisyyden.