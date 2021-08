Viro tarkastaa matkustajien koronatodistuksia pistokokein – ”Ketään ei käännytetä takaisin Suomeen”

Viro tiukensi maahantuloehtojaan ja vaatii nyt Suomesta Viroon saapuvilta henkilöltä koronatodistusta. Tallinnan satamassa saattaa jatkossa törmätä rajavartijaan, joka pyytää esittämään asianmukaisen todistuksen.

Tallinnan satamassa on mahdollista käydä koronatestissä, jos jostain syystä ei ole ottanut mukaansa Viron edellyttämää koronatodistusta.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku kasvoi Suomessa niin, että Viro lisäsi Suomen maahantulomallinsa keltaiseen kategoriaan. Tämä tarkoittaa, että Viro edellyttää maahan tulevilta suomalaisilta todistuksia.

Suomesta Viroon matkustavalla on oltava mukanaan joko todistus täydestä koronarokotussarjasta tai todistus 72 tunnin sisällä tehdystä koronatestistä, jonka tulos on ollut negatiivinen. Vaihtoehtoisesti myös todistus sairastetusta koronataudista käy.

Miten Viro sitten aikoo valvoa sitä, että maahan tulevat suomalaiset kuljettavat asianmukaisia todistuksia mukanaan?

Koronatodistusten tarkastaminen on Virossa poliisin ja rajavartiolaitoksen vastuulla.

Viron poliisin tiedottaja Annika Maksimov kertoo Taloussanomille, että esimerkiksi Tallinnan satamassa saattaa törmätä rajavartijoihin, jotka pyytävät esittämään jonkin edellä mainituista todistuksista.

– Satamassa ei ole mitään erityistä aluetta, johon Suomesta tulevien henkilöiden on mentävä näyttämään koronatodistustaan. Rajavartiolaitoksen viranomaiset tekevät pistotarkastuksia rajanylityspaikan ympäristössä ja pysäyttävät ihmisiä satunnaisesti.

Koronatodistuksien puuttuminen ei varsinaisesti kuitenkaan ole ongelma.

Jos Viroon matkustaneella suomalaisella ei ole mukanaan rokotustodistusta eikä hänellä ole esittää todistusta negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta taudista, hän voi kävellä suoraan koronatestiin Tallinnan satamassa.

Testin jälkeen henkilön pitää pysytellä karanteenissa siihen asti, kunnes tulos on varmistunut negatiiviseksi. Mikäli tulos on positiivinen, henkilön on oltava karanteenissa seuraavat kymmenen päivää.

– Ketään ei siis käännytetä takaisin Suomeen, jos hänellä ei ole esittää yhtäkään kolmesta todistuksesta, Maksimov sanoo.

Laivayhtiöistä kerrotaan, että suomalaisia matkustaa tällä hetkellä verrattain vähän Viroon. Tiukentuneet maahantuloehdot eivät ole toistaiseksi aiheuttaneet hämminkiä Tallinnan satamassa.

– Matkustajia on tällä hetkellä normaalia vähemmän, varsinkin sellaisia, jotka poistuvat laivasta. Olettaisin, että Viroon matkustavat ovat perehtyneet uusiin rajoituksiin, Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström sanoo.

Tallink Siljan viestinnän asiantuntija Armi Kailio toteaa ohjeistuksen olevan Tallinnan päässä varsin selkeä. Reissu ei tyssää koronatodistuksen puuttumiseen, jos vain henkilö käy sataman koronatestissä ja malttaa odottaa karanteenissa siihen asti, kunnes saa negatiivisen tuloksen.

Viron tiukentuneet maahantuloehdot tulivat voimaan maanantaina.