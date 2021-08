Vältä nämä aloittelijan mokat mökkikaupoilla

Mökin ostohinnan lisäksi on huomioitava vuosittaiset ylläpitokustannukset. Niitä voivat olla tie- ja vesiosuuskunnan maksut, kiinteistöverot, vakuutukset, jätemaksut sekä erilaiset liittymämaksut esimerkiksi sähkö- ja vesiliittymästä. Ylläpitokustannukset voivat olla kuukaudessa samaa luokkaa kuin vakituisessa asunnossa. Jos paikassa ei ole sähköä eikä juoksevaa vettä, kustannuksia on huomattavasti vähemmän.

Kannattaa ottaa selvää, onko vedenkorkeus kaupantekohetkellä normaali, vai oletko ostamassa vesijättömaata, jolle et itse voi tehdä mitään?

Mökkejä myydään sekä omalla että vuokratontilla. Vuokratontti on jonkun muun omistuksessa ja määräysvallan alla. Tällöin on neuvoteltava omistajan kanssa tontin ja tien käytön ehdoista. Useimmiten asiat ovat kuitenkin helposti ja selkeästi sovittavissa. Tärkeää on tehdä kirjalliset sopimukset niin, että ne voidaan tarvittaessa kertoa ja siirtää muille.