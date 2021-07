Kim Kardashian nosti lonkeron 239 miljoonan silmäparin nähtäville – näin ”kansallisjuomaa” on viety maailmalle

Hartwall sai jo 1970-luvulla luvan viedä lonkeroa ulkomaille. Kesti kuitenkin 40 vuotta ennen kuin Helsingin vuoden 1952 olympialaisia varten kehitetylle juomalle lähdettiin etsimään markkinoita Suomen ulkopuolelta.

Suomalainen long drink eli lonkero sai viime torstaina yllättävää näkyvyyttä. Tositelevisiotähti Kim Kardashian julkaisi Instagramissa kuvan suomalaisen The Finnish Long Drink Companyn tölkeistä. Kuvan yhteyteen hän oli lisännyt linkin lonkeroyhtiön omalle Instagram-sivulle.

Tämä tapahtui odottamatta ja pyytämättä, sillä yhtiö ei ollut tehnyt sopimusta siitä, että Kardashian mainostaisi sen tuotteita Instagramissa. Kardashian siis teki lonkeromainoksen täysin ilmaiseksi.

Lonkerotölkeistä otetun kuvan näkyminen Kardashianin 239 miljoonalle seuraajalle oli juuri sellaista näkyvyyttä, jota The Finnish Long Drink Company on tuotteilleen saattanut toivoa. Yhtiö on pyrkinyt tekemään suomalaista lonkeroa tunnetuksi Yhdysvalloissa vuodesta 2018 asti. Työ on mitä ilmeisimmin tuottanut tulosta, sillä lonkeron alkuperäisvalmistaja Hartwall on seurannut perässä ja myy nyt lonkeroa kaikkiaan kymmenessä Yhdysvaltain osavaltiossa.

Lonkero saattaa olla lähimpänä läpimurtoa kuin koskaan ennen. Juomaa alettiin viedä Suomesta ulkomaille 2010-luvulla, mutta menestys maailmalla on ollut vaihtelevaa.

Lonkeron ulkomaanvienti käynnistyi 2010-luvulla.

Lonkeron alkuperäisvalmistaja Hartwall sai jo 1970-luvulla luvan viedä juomaa ulkomaille. Kului kuitenkin 40 vuotta ennen kuin yhtiö ryhtyi tunnustelemaan, löytyisikö lonkerolle markkinoita myös Suomen ulkopuolella.

Tunnustelu alkoi Alankomaista vuonna 2013. Hartwall aloitti yhteistyön Finnish Dutch Importin kanssa ja ryhtyi viemään lonkeroa amsterdamilaisiin baareihin.

Seuraavana vuonna Hartwall avasi lonkeroa myyneen pop-up-baarin Berliiniin. Siellä lonkero meni hetkellisesti kuumille kiville, mutta Helsingin Sanomien mukaan menestys ei kuitenkaan kantanut pidemmälle.

Varsinainen ulkomaanvienti käynnistyi vuonna 2015, jolloin Hartwall alkoi viedä lonkeroa Ruotsiin, Alankomaihin ja Belgiaan. Seuraavana vuonna yhtiö suuntasi viennin Aasiaan, jossa lonkero on saavuttanut toistaiseksi suurimman suosionsa Suomen ulkopuolella.

– Tällä hetkellä aitoa lonkeroa myydään Japanissa, Hong Kongissa, Taiwanissa ja Thaimaassa, Hartwallin kategoriamarkkinointijohtaja Eeva Ignatius kertoo.

Ignatiuksen mukaan 2020-luvulle tultaessa lonkero on levinnyt käytännössä joka puolelle maailmaa.

– Aidolla lonkerolla on vahva jalansija Baltiassa, ja sitä voi löytää myynnistä myös Espanjan etelärannikolta, Isosta-Britanniasta ja jopa Ghanasta.

Hartwall aloitti lonkeron viennin Yhdysvaltoihin viime vuoden syksyllä. Kuvassa Hartwallin lonkerotölkkejä Pennsylvanian Pittsburghissa.

The Finnish Long Drink Company on markkinoinut lonkeroa Yhdysvalloissa ”Suomen kansallisjuomana”. Lonkero on toki varsin suomalainen juoma, mutta syntynsä se oikeastaan sai Alkon tarpeesta kehittää juomasekoitus, jota voitaisiin tarjoilla ulkomaalaisille kisaturisteille Helsingin vuoden 1952 Olympialaisissa.

Hartwall toteutti Alkon toivomuksen ”omenabrandyjuomasta”, mutta kehitti sen rinnalle ginipohjaisen long drinkin. Juoma oli maailman ensimmäinen valmiiksi sekoitettu ginidrinkki.

Lonkeroa oli tarkoitus myydä pelkästään olympialaisten ajan, mutta juoman valmistusta päätettiin runsaan menekin takia jatkaa. Vähittäismyyntiin lonkero tuotiin kuitenkin vasta kymmenen vuotta myöhemmin – vuonna 1962. Silloin juoman suosio räjähti Suomessa ja sen vähittäismyynti kipusi miljoonaan litraan kolmessa vuodessa.

Suomalainen juoksija Paavo Nurmi tuomassa olympiatulta Olympiastadionin maratonportista Helsingin olympialaisten avajaisissa 19. heinäkuuta 1952.

Lonkeron suosio kasvoi Suomessa aina 1990-luvun alkuun asti. Sen jälkeen juoman kulutus lähti laskuun koko vuosikymmenen ajaksi.

Vuosituhannen vaihteessa lonkero nousi jälleen suosioon. Juoman myynti kasvoi Alkossa viidestä miljoonasta litrasta yli kymmeneen miljoonaan litraan vuosina 2000–2007.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana lonkeron kulutus on etenkin Alkon tilastojen perusteella ollut laskussa. Viime vuonna myytyjen lonkerolitrojen määrä oli enää 2,56 miljoonaa. Täydellistä kuvaa Alkon tilastot eivät lonkeron kulutuksesta nykyisellään anna, sillä juoman myynti on painottunut yhä enemmän vähittäiskaupan puolelle.

Kenties juomalle alkaakin löytyä nyt enemmän nostetta Suomen ulkopuolelta. Hartwallin kategoriamarkkinointijohtaja Eeva Ignatius uskoo nostetta löytyvän etenkin juuri Atlantin toiselta puolen.

– RTD-juomien kategoria on Yhdysvalloissa kovassa nousussa. Original Long Drinkin kaltaiselle juomalle on siis selvä kysyntä, ja uskommekin sen löytävän oman asiakaskuntansa Yhdysvaltojen suurilla juomamarkkinoilla, hän sanoo.

Lähteet: Jonna Pulkkinen – Lonkero : suomalaisten long drink -juomien historia (Minerva Kustannus 2016)