Mökkikaupoilla tunne voittaa nyt järjen – ”Se on ikävää myydä mökki pois puoleen hintaan”

Jo viime vuonna räjähdysmäisesti kasvanut mökkikauppa on jatkunut kiivaana myös tänä kesänä. Ilmiötä on selitetty koronaviruspandemian yleistämillä etätyömahdollisuuksilla sekä maaseudun matalammalla tartuntariskillä.

Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen kertoo joka tapauksessa yllättyneensä alkukesän myyntiluvuista.

– Veikkasin, että tämä vuosi menisi edellisen kanssa jokseenkin samalla tasolla, mutta kauppahan on kiihtynyt, Toppinen sanoo.

Monet tuoreista mökinomistajista vaikuttavat Toppisen mukaan toimineen ostoksilla pikemminkin tunteen kuin järjen varassa. Hinnoiltaan 20 prosenttia kohonneet mökit ovat nykytilanteessa sangen kalliita. Samaan aikaan kesäasuntoja ostetaan myös taantuvista kunnista, joissa niiden arvon ennakoidaan laskevan.

– Korpeen ei kannattaisi investoida. Se on ikävää myydä mökki puoleen hintaan pois, jos siitä pitääkin päästä eroon. Kyllähän tämä vähän hullu tilanne on.

Ilta-Sanomien lukijakyselyn perusteella uunituoreet mökinomistajat ovatkin törmänneet maalaismaisemissa yksiin jos toisiin haasteisiin. Tällaisia vastoinkäymisiä tartuntaturvallisen alueen suojissa on kesän saatossa koettu.

Raivaustöitä naapurin tontilla

Aherrettavaa riittää

Meille on juuri valmistunut uusi mökki; kiva talo, jossa viettää vapaa-aikaa. Jonkinlaisena ongelmana kuitenkin on, että tuon hankinnan jälkeen meillä ei enää ole ollut vapaa-aikaa. ”Työtä” mökillä on niin paljon.