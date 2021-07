Ihmiset riemastuivat sankasta lumipyrystä Brasiliassa – hyinen sää heijastui välittömästi kahvin hintaan

Ihmisiä ilahduttaneella sääilmiöllä on kääntöpuolensa, sillä maan tärkeimmät viljelyskasvit ovat vaarassa kuolla kylmän sään vuoksi.

Brasilian eteläosissa on torstaina satanut sankasti lunta, kertoo uutistoimisto Reuters. Lumisateita on esiintynyt Brasilian eteläisimmän osavaltion Rio Grande do Sulin alueella. Osavaltion suurin kaupunki on noin 1,4 miljoonan asukkaan Porto Alegre.

Yllä olevalta videolta voit katsoa ihmisten tunnelmointia lumipyryn keskellä Sao Francisco de Paulan kaupungissa.

Pienet lumisateet eivät ole talvikautena poikkeuksellisia päiväntasaajan eteläpuolella sijaitsevissa maan eteläosissa, mutta nyt maata koettelee poikkeuksellisen kylmä aalto, joka johtuu maan ylle vyöryvästä arktisesta ilmamassasta.

Kylmyys uhkaa maan tärkeimpiä viljelyskasveja, joita ovat muun muassa kahvi, sokeriruoko ja sitrushedelmät. Reutersin mukaan kylmä sää on jo vaikuttanut kahvin ja sokerin kansainvälisiin hintoihin.

Brasilian hallituksen alustavan arvion mukaan pakkanen on vaikuttanut kahviviljelmiin jo noin 150 000–200 000 hehtaarin alalla, mikä on noin 11 prosenttia koko maan kahviviljelmistä. Sokeriviljelmistä kylmälle on altistunut noin 15–30 prosenttia.

– Kukaan ei tiedä, kuinka mittavat vahingot tästä syntyy, kahvinvientiyritys Comexim kommentoi Reutersille.

Reutersin mukaan Rio Grande do Sulissa on mitattu alimmillaan -2 asteen lämpötiloja. Rio Times -lehden mukaan osavaltion korkeimmilla kohdilla on odotettavissa jopa -8 lämpöä. Brasilialaisen G1-uutisportaalin mukaan viereiseen Santa Catarinan osavaltioon on odotettavissa pakkasta jopa 9–13 astetta.