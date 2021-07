Kommentti: Hurjat talousluvut löivät ällikällä – ei tässä näin pitänyt käydä

Koronan piti romahduttaa ihmisten talous. Pelkäsin keväällä 2020, että edessä on 1990-luvun laman kaltaisia hurjia kohtaloita. Tämän viikon luvut kertovat vähän muuta, ne suorastaan löivät ällikällä, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

”Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat heinäkuussa paremmaksi kuin koskaan.” Niin siinä lukee, Tilastokeskuksen alkuviikosta julkaisemassa tiedotteessa, vielä toisellakin lukukerralla.

Täytyy sanoa, että ihmiset pääsivät yllättämään. Oli tiedossa, että korona-aikana ihmiset ovat kuluttaneet vähemmän, koska esimerkiksi ulkomaanmatkoille ei ole päässyt. Mutta silti – paremmaksi kuin koskaan.

Ennen kuin joku hermostuu, asialla on tietysti myös toinen puoli. Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo ilmaisee sen näin: ”Koronakriisi on kohdellut ihmisiä aika eriarvoisesti ja eri väestöryhmien ja eri alueiden vastauksissa tämä näkyy. Korkea luottamus talouteen ei kosketa kaikkia tasaisesti, vaan joillakin on mennyt todella huonosti”.

Optimistisimpia ovat ylemmän toimihenkilöt, talouskehitystä negatiivisimmin arvioivat työttömät ja eläkeläiset.

Moni pelkäsi, että koronavuosi tuhoaa ihmisten talouden. Siltä pohjalta tämä on varsin hienoa katseltavaa.

Kun mietitään, minne ihmiset rahaa käyttävät, yksi vastaus löytyy niin sanotusta korttidatasta. Se näyttää, että hotellit, ravintolat ja erilaiset vapaa-ajan palveluiden korttimaksut ovat kovassa nousussa.

Eikä ihme. Onhan monilla nyt kesäloma.

Mutta säästämisaikeitakin on. Itse asiassa todella paljon.

Seuraavan datan on koonnut OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Itse olin keväällä 2020 todella huolissani. Arvelin, että niin kotitalouksilla kuin kansataloudella on edessä kylmää kyytiä. Mielessä välkkyivät 1990-luvun laman kohtalot.

Siksi sanoisin, että tästä kannattaa nyt iloita – unohtamatta heitä, jotka ovat jääneet työttömiksi tai olleet kuukausikaupalla lomautettuina.

Danska Bankin ekonimisti Jukka Appelqvist sen hyvin summaa.

Deltavariantti jyllää eikä vanhan totuuden mukaan huomisesta tiedä kukaan. Josko oltaisiin nyt hetki tyytyväisiä.

Sitten voidaan taas alkaa murehtia.