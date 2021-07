Nokian Lundmark: 5G-laitteiden markkinaosuus ei enää pienene – komponenttipula esti vieläkin paremman tuloksen

Nokian tulos olisi voinut olla vieläkin parempi, ellei komponenttipula olisi jarruttanut, arvioi toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Nokian toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan yhtiö ei halua nostaa arvioitaan vuodelle 2023 vaikka alkuvuosi on lähtenyt käyntiin odotuksia paremmin.

Komponenttipula on leikannut Nokian kasvua alkuvuoden aikana, ja vaikuttaa myös jatkossa.

– Voisimme kasvaa vielä nopeammin, jos komponentteja olisi saatavilla, totesi Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark yhtiön analyytikoille suunnatussa tiedotustilaisuudessa torstaina.

– Taisin jo ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen sanoa, että meidän pitää taistella omasta osuudestamme joka päivä, ja se tilanne jatkuu.

Lundmarkin mukaan yhtiö on päivittäin yhteydessä useisiin komponenttitoimittajiin.

Nokia kertoi aamupäivällä yllättävän hyvästä tuloksestaan huhti–kesäkuussa. Yhtiön huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 682 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 423 miljoonaa. Liikevaihto nousi neljä prosenttia 5,3 miljardiin euroon.

Vahvan alkuvuoden perusteella yhtiö nosti myös ennustettaan koko vuoden liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liikevoittoprosentista.

Liikevaihdon odotetaan asettuvan 21,7–22,7 miljardin euron haarukkaan, kun aiempi ennuste oli 20,6–21,8 miljardia. Vertailukelpoisen liikevoittoprosentin vaihteluväliksi odotetaan 10–12 prosenttia, kun aiempi näkymä oli 7–10 prosenttia.

Lue lisää: Nokian kurssi ampaisi nousuun tulosyllätyksen jälkeen – ”Luvut ovat käsittämättömän hyvät”

Koronapandemian aiheuttamista tuotanto-ongelmisto johtuva maailmanlaajuinen komponenttipula on vaikuttanut yritysten näkymiin.

– Olemme enimmäkseen selvinneet tilanteesta erittäin hyvin, Lundmark vakuutti.

– Jos yhtään lohduttaa tilanteen suhteen, niin nostimme liikevaihdon ohjeistusta noin miljardilla eurolla, mikä osoittaa, että me pystymme toimittamaan tuotteita. Se olisi voinut olla vielä hieman enemmän, jos komponentteja olisi enemmän saatavilla.

Vaikka Nokia nosti arviotaan tämän vuoden vertailukelpoisesta liikevoittoprosentista, se piti kuitenkin ennallaan ennusteensa 10–13 prosentin liikevoittoprosentista vuonna 2023.

Syy tähän olikin tiedotustilaisuuden kyselyosiossa yksi analyytikoita eniten kiinnostavista asioista.

– Olemme vasta strategiamme toteuttamisen varhaisissa vaiheissa. Lundmark vastasi.

– Totta kai olemme todella onnellisia alkuvuoden tuloksista, mutta oli muutamia kertaluontoisia tapahtumia, jotka auttoivat meitä, ja vuoden toiseen puoliskoon liittyy tiettyjä haasteita. Alkuvuosi luo meille hyvän perustan, mutta on vain neljä kuukautta siitä, kun julkistimme arvion vuodesta 2023, joten emme tänään näe syytä muuttaa sitä.

Yhtiö arvioi, että haasteet liittyvät erityisesti markkinaosuuden supistumiseen ja hintaeroosioon Pohjois-Amerikassa.

Lundmarkin mukaan yhtiö on saanut markkinaosuuden pienentymisen pysähtymään. Yhtiön juhannuksen alla julkaisemat uudet ReefShark-järjestelmäpiiriin perustuvien AirScale-kantataajuus- ja -radiotuotteiden on tarkoitus muodostaa 70 prosenttia yhtiön mobiiliverkkolaitetoimituksista vuoden loppuun mennessä, ja Lundmarkin mukaan tavoite on toteutumassa.

Hänen mukaansa yhtiö on myös kasvattanut markkinaosuuttaan ip-verkoissa, optisissa verkoissa ja kiinteissä verkoissa.

Hän arvioi, että Nokia on hyötynyt jonkun verran kiinalaisen Huawein ongelmista, kun yhtiön verkkolaitteiden käyttö on kielletty useissa maissa. Lundmark arvioi voittaneensa noin puolet kilpailutuksista, joissa jokin operaattori on hankkinut uusia verkkolaitteita Huawein laitteiden tilalle.