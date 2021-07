Avustaja mainosti kansanedustajan yritystä työsähköpostilla – oikeustieteen professori: ”Voidaanhan tätä pitää paheksuttavana”

Asiantuntijan mukaan keskustapuolueen eduskunta-avustajan eilen lähettämä kansanedustajan yritystä mainostava tiedote ei riko lakia tai eduskunnan sääntöjä. Paheksuttavana sitä sen sijaan voidaan pitää.

Helsingin Sanomat uutisoi eilisiltana, että valtiovarainministeri Annika Saarikon eduskunta-avustajan Hannu Tiusasen työsähköpostista oli lähetetty tiedote, joka mainosti keskustan kansanedustajan Hannakaisa Heikkisen yrityksen uusia maitotuotteita.

Tiedotteessa esiteltiin HS:n mukaan seikkaperäisesti Heikkisen kehittämän maitotuotteen ominaisuuksia. Tiedotteen yhteyteen oli liitetty myös mainoskuvia uutuustuotteista.

Helsingin yliopiston oikeustieteen professorin Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan kansanedustaja voi harjoittaa liiketoimintaa ja mainostaa liiketoimintaansa. Mainontaan valittua kanavaa Lindroos-Hovinheimo kuitenkin pitää kyseenalaisena.

– Jos tämä olisi jossain kielletty, niin kielto löytyy todennäköisesti eduskunnan työjärjestyksestä tai jostain muualta eduskunnan omista säännöistä. Vaikka kieltoa ei olisi, niin voidaanhan tätä pitää jossain määrin paheksuttavana, tässähän on mainontaan käytetty eduskunnan eduskuntatyöhön tarjoamaa kanavaa, Lindroos-Hovinheimo sanoo.

Lindroos-Hovinheimon tiedossa ei ole aiempia vastaavia tapauksia. Hän epäilee, että eduskunnan säännöissäkään ei välttämättä ole asiaa koskevaa pykälää tai linjausta.

– Ei sääntöjä tällaisten tapausten varalle ole välttämättä edes kirjattu mihinkään. Näitä ongelmia usein ratkotaan niiden tullessa esille, Lindroos-Hovinheimo toteaa.

Helsingin yliopiston oikeustieteen professorin Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan eduskunnan sähköpostista lähetetty mainostiedote ei riko lakia. Paheksuttavana sitä voidaan kuitenkin professorin mukaan pitää.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio vahvistaa Lindroos-Hovinheimon epäilyt. Mitään suoranaista sääntöperusteista kieltoa liiketoiminnan mainonnalle eduskunnan sähköpostia käyttäen ei ole.

– On kyllä yleinen tapa, ettei eduskunnan sähköpostia tähän käytetä. Vaikka eduskunnan sähköposti onkin ensisijaisesti virka- ja työkäyttöön, niin kyllähän työpaikan sähköpostia käytetään muuallakin kuin eduskunnassa aika vapaasti, Rauhio sanoo.

Rauhion näkemyksen mukaan kyseisessä tapauksessa sähköpostin käyttö ei ole edes ollut hyvän tavan vastaista tai sellaisenaan sopimatonta.

– En nyt muista urani aikana tapausta, että eduskunnan sähköpostia käytettäisiin systemaattisesti markkinoinnin työkaluna tai firman osoitteena. Kunhan näin ei tapahdu, vaan tämä rajoittuu yksittäistapauksiin, niin ei se minusta ole huomionarvoista, Rauhio toteaa.

Keskustan kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen ei pidä mainostiedotetta tai sille valittua kanavaa kohun arvoisena.

Ilta-Sanomien tavoittama Heikkinen ei pidä tiedotteen lähettämistä tai sille valittua kanavaa kyseenalaisena. Hän harmittelee asiasta syntynyttä kohua.

– Tässä tehtiin tavallaan kärpäsestä härkänen. Olisin varmasti yhtä hyvin voinut lähettää tiedotteen itse, mutta kyllä se olisi syönyt Hannu Tiusasen työaikaa enemmän, jos hän olisi erikseen lähettänyt minulle mediayhteystietojen listan valmiin tiedotteen lähettämisen sijaan, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan keskustan eduskuntaryhmän palkkalistoilla olevan Tiusasen työnkuvaan kuuluu myös eilisen kaltaisten tiedotteiden lähettäminen. Heikkisen oma avustaja Jaakko Joki oli lomalla, joten Heikkinen ei voinut kääntyä hänen puoleensa eilisen tiedotteen lähettämisen kanssa.

Heikkinen ei pidä tämänkertaistakaan toimintaa ongelmana, mutta aikoo silti jatkossa lähettää vastaavat tiedotteet itse.

– Uskon, että tässä ei suurempaa ongelmaa ole. Varmaan jatkossa on parempi toimia sillä tavoin, että tällaiset tiedotteet lähtevät jokaisen omasta sähköpostista.

Keskustan eduskuntaryhmän ryhmäkanslian pääsihteerin Timo Portaankorvan mukaan asiaa tullaan ryhmäkanslian keskuudessa käymään läpi.

– Lähtökohtaisesti eduskunnan luoma sähköpostikanava on tarkoitettu vain valtiopäivätoimintaan ja työhön liittyvään viestintään. On tässä tietysti jotain veteen piirrettyjä viivoja sen suhteen, että mikä on tai ei ole sopivaa, mutta kyllä tätä on hyvä selventää ettei tällaista pääse tulevaisuudessa tapahtumaan.

– Kun elokuun lopulla ryhmäkanslia kokoontuu, niin korostamme kyllä, että tällaisissa asioissa pitää jatkossa olla tarkkana.