Aki osti mökin viime syksynä ja on yrittänyt myydä sitä koko kesän: ”Pelkään sitä, että onko mökkibuumi jo mennyttä”

Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, kuinka pitkään buumi voi jatkua. Mökkibuumin loppuminen iskisi erityisesti epätyypillisiltä mökkialueilta mökkiä myyviin. Kangasniemeläinen Aki yllättyi, kun mökki ei ole mennytkään kaupaksi.

Mökkibuumista on puhuttu jo reilun vuoden ajan. Buumi näyttää rauhoittumisen merkkejä, mutta asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, milloin buumi päättyy tai päättyykö se ensinkään.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi jo toukokuussa, että buumi päättyy ”hintalässähdykseen”. Brotheruksen arvio ei ole muuttunut, joskin hän uskoo, että koronan deltavariantti on tuonut jatkoaikaa buumille, eikä kuuluttaisi vielä buumin olevan ohi.

” Buumin päätepiste on horisontissa.

Tilastoista voi kuitenkin aistia jo buumin hiipumista.

– Heinäkuussa vapaa-ajan asunnon ostoaikomukset niiasivat koko maassa. Kesäkuussa pohtijoita oli 9 prosenttia, nyt 7, Brotherus sanoo.

Myös muut faktat kielivät Brotheruksen mukaan siitä, ettei buumi voi jatkua loputtomiin. Suomessa on puoli miljoonaa mökkiä ja nuoret ikäluokat pienenevät. Jotta hinnat pysyisivät jatkossakin nykyisen kaltaisina, pitäisi nuorten ikäluokkien mökkeillä huomattavasti aiempia enemmän.

– Samalla nyt on tullut sysäys sellaista ostajaporukkaa markkinoille, joka olisi muuten odottanut tovin. Se kielii siitä, että buumin päätepiste on horisontissa, Brotherus sanoo.

Hän epäilee, että osa mökin ostajista on voinut ostaa mökin vähäisellä harkinnalla. Brotheruksen mukaan osa luopuukin todennäköisesti mökistä. Lukumäärää on kuitenkin mahdotonta arvioida.

Osa voi tehdä mökillään tappiota Brotherus muistuttaa.

– Toivottavasti heikoilta alueilta mökin ostaneet ovat tajunneet mökin olevan kulutustuote, ei sijoitus.

Pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan deltavariantti saattoi tuoda mökkibuumille jatkoaikaa.

Yksi mökistään luopuva on kangasniemeläinen Aki. Aki osti kokonaispinta-alaltaan 42 neliömetrin mökin kotinsa läheltä syksyllä 100 000 eurolla. Tontilla on kokoa 3,6 hehtaaria ja rantaan paistaa ilta-aurinko.

Mökkiyrittäjänäkin toimivalla Akilla oli ennestään kaksi mökkiä. Kolmannesta piti tulla niin ikään vuokramökki.

– Ehdin kunnostaa sitä hirvellä tohinalla. Nyt on kuitenkin hirveä kysyntä edellistenkin mökkien kanssa, aika ei kerta kaikkiaan riitä yksin tätä pyörittämään, Aki kuvaa.

Aki ehti kunnostaa mökin, mutta ei vuokraamaan sitä.

Koska aikaa ei ole, Aki laittoi mökin myyntiin 150 000 eurolla kesän alussa. Kysyntää ei kuitenkaan vasta kunnostetulle ja 1999 valmistuneelle mökille ole juuri ollut.

– Yllätyin kyllä, kun myyntiin laitoin, ettei ole vieläkään mennyt. Kyllä pelkään sitä, että onko mökkibuumi jo mennyttä. Nyt on kuulemma hiljaista.

Aki myöntää, että kyseessä on iso tappio, mikäli mökkiä ei saa myydyksi.

– Tahdon uskoa, että mökki menee kaupaksi viimeistään syksyn tai talven aikana. Se menee kuin menee.

Jos Aki voisi palata aikakoneella menneisyyteen, hän jättäisi ostopäätöksen tekemättä. Nyt hän jää toivomaan tarjouksia ja sanoo, että ”hinnasta voidaan keskustella”

Maanmittauslaitoksen Taisto Toppinen sanoo, että viitteitä mökkibuumin päättymisestä – tai ainakin kuumimman markkinan hiipumisesta – on olemassa. Hän kuitenkin painottaa, että tarkat tilastot saadaan vasta elokuussa ja vasta silloin voidaan tarkemmin kommentoida, onko buumi hiipumassa.

– Nyt voidaan vertailla tämän vuoden ensimmäistä puolivuotista koko viime vuoden lukuihin. Jos ensimmäisen puolivuotisen myynnit kertoo kahdella, niin eihän se viime vuoden tulokseen yllä, mutta näin ei tietenkään voi suoraan laskea. Viime vuonna myynti kiihtyi loppuvuotta kohden, Toppinen sanoo.

Maanmittauslaitoksen mukaan myös mediaanihinta näyttäisi pysyneen samana. Toppinen ei usko, että maan mediaanihinta kääntyisi lähitulevaisuudessa laskuun.

Sen sijaan alueellisesti mökkimarkkina on karu ja epätasa-arvoinen.

– Osa väittää, että etätyön myötä mökin sijainnilla on aiempaa pienempi merkitys. Mielestäni on jopa päinvastoin. Lähellä oleva mökki mahdollistaa sujuvammin kahden asunnon yhdistämisen, Toppinen sanoo.

Toppisen mukaan on selvää, ettei hyvillä alueilla mökkien hinta putoa, vaikka buumi päättyisikin. Sen sijaan epätyypillisiltä mökkialueilta, kuten Kainuusta, mökin ostaneiden tulevaisuus voi olla synkkä. Toppisen mukaan näiltä alueilta mökkiä myyvä ei välttämättä saa omiaan takaisin, jos sattui ostamaan mökin buumin aikana.

– Tämä on realismia ja kannattaa muistaa.

Aalto-yliopiston kiinteistötalouden apulaisprofessori Saija Toivonen korostaa tutkivansa muutosvoimia. Mökkibuumin loppumiseen tai jatkumiseen vaikuttaa Toivosen mukaan se, mikä eri muutosvoimien yhteysvaikutus on.

– Välillä tulee yllättäviä, trendejä vauhdittavia "villejä kortteja”, kuten koronavirus. Se vaikutti matkailuun ja vauhditti etätyön yleistymistä, Toivonen sanoo.

Nämä luonnollisesti lisäsivät mökkeilyn suosiota ja myyntiä, mutta Toivosen mukaan mökkeilyä edistävät trendit olivat jo olemassa aiemmin.

” Mikäli voimat kehittyvät mökkeilylle suotuisasti, buumikin voi jatkua.

Tällaisia trendejä ovat muun muassa monipaikkainen asuminen, hyvinvointitrendit ja luonnon arvostuksen nouseminen sekä ilmastotietoisuus.

– Nämä trendit ovat olleet olemassa. Mökkeilyn suosio olisi voinut kasvaa ilman koronaa. Mikäli voimat kehittyvät mökkeilylle suotuisasti, buumikin voi jatkua.

Toinen olennainen asia mökkibuumin jatkuvuudessa on se, kuinka uudet mökin ostajat ovat viihtyneet ja millainen investointi mökki on ollut.

– Jos mökkeily on täyttänyt toiveet, mökistä ei todennäköisesti luovuta. Jos se ei ole vastannut odotuksia, mökki saatetaan myydä.

Pertti Orava välittää muun muassa Kangasniemen Tukkilahdentiellä sijaitsevaa mökkiä.

Mikkelin Kiinteistömaailman yrittäjällä Pertti Oravalla on vuosien kokemus mökkien välittämisestä – toimiihan hän välittäjänä yhdellä Suomen suosituimmista mökkialueista.

Oravan mukaan mökkibuumi ei näyttäisi vielä päättymisen merkkejä.

– Joistain mökeistä tulee jopa 50 yhteydenottoa viikossa. Ei tällaista pari vuotta takaperin ollut, Orava sanoo.

” Hyvin toimeentulevat ihmiset tuskin edes miettivät mitään buumia.

Jokaisesta mökistä tulee joitain kysymyksiä, hän vakuuttaa. Orava kuitenkin sanoo, että mökkikaupoilla korostuvat tällä hetkellä vauraat ostajat. Sen sijaan asiakkaat, jotka joutuisivat ottamaan mökin ostoon suurehkon lainan, ovat aiempaa varovaisempia.

– He miettivät, uskaltavatko he satsata ja miten tässä tulee käymään. Hyvin toimeentulevat ihmiset tuskin edes miettivät mitään buumia. He hakevat itselleen pitkäaikaista mökkiä, jossa toteuttaa unelmiaan.

Orava muistuttaa, että buumista huolimatta asiakkaat ovat hintatietoisia. Osa myyjistä on pyrkinyt hyötymään kiivaasta kaupankäynnistä, mutta harva asiakas on valmis maksamaan selvää ylihintaa.

Vaikka hulppeat rantamökit menevät yhä kaupaksi nopealla ja hyvällä hinnalla, on kuivan maan riisutumpien mökkien kysyntä Oravan mukaan rauhoittunut korkeimmasta huipusta.

Vielä ei kuitenkaan ole merkittävästi buumin aikana mökkiä ostaneita asiakkaita, jotka syystä tai toisesta haluavatkin luopua mökistään.