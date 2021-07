Janne Kataja avaa Suomen suurimman lelukaupan Tampereelle – liikkeestä tulossa nähtävyys ja ”kokonaisvaltainen elämys”

Näyttelijä Janne Kataja perusti Pienen Lelukaupan kolme vuotta sitten Riihimäelle. Nyt hän on avaamassa sisarliikettä Tampereelle. Katajan mukaan lelukauppa voi olla yhtä aikaa niin elämys kuin nähtävyyskin.

Janne Kataja on nousemassa neljän tunnin kuluttua Tampereen Komediateatterin lavalle esittämään näytelmää Korpelan kujanjuoksu. Se on teatterisovitus samannimisestä televisiosarjasta, jossa hän on myös näytellyt.

Ennen esitystä Kataja haluaa kuitenkin viedä toimittajan ja valokuvaajan kierrokselle liiketilaan, joka sijaitsee Tampereen Hämeenkadulla tavaratalo Sokosta vastapäätä.

– Tervetuloa Pieneen Lelukauppaan, hän sanoo ja viittilöi astumaan liukuovista sisään.

Tämä ei ole mikään rooli. Kataja on paitsi näyttelijä myös lelukauppias. Hän perusti Pienen Lelukaupan kolme vuotta sitten Riihimäelle ja aikoo nyt avata samanlaisen Tampereelle.

Tamperelaiset saivat asiasta vihiä jo toukokuussa, kun tyhjillään olleen liiketilan ikkunoihin ilmestyi kaupan avaamisesta kertonut juliste. Sen vierellä koreilivat Katajan kasvot.

Lue lisää: Janne Katajan kuva ilmestyi yllättäen tyhjän liiketilan ikkunaan Tampereella – taustalla bisnes, johon liittyy myös Aku Hirviniemi

Nimen ei pidä antaa hämätä. Riihimäen sisarliikkeestä on tosiasiassa tulossa Suomen suurin lelukauppa. Liikkeessä on tilaa 700 neliötä ja hyllyistä saisi järjestettyä kilometrin mittaisen rivistön.

Pienen Lelukaupan avajaisia vietetään Tampereella elokuun alussa.

Jos tilaa on paljon, niin on nähtävääkin. Hyllyt notkuvat leluja lattiasta kattoon. Seinät on tapetoitu mielikuvitusmaailmaksi. Karuselli odottaa liukuportaiden päässä kutsuvan näköisenä.

Eikä kaikkea ole tässä kohtaa edes aseteltu paikoilleen. Lelukaupan avajaisiin on vielä viikko aikaa.

Pienen Lelukaupan takana on Katajan ja näyttelijäystävä Aku Hirviniemen yhteinen tuotantoyhtiö Hihhihhii. Kataja sanoo yhtiön ydinbisneksen muodostuvan elämyspalveluista, jollaiseksi hän laskee myös lelukaupan.

– Lelukaupan ei tarvitse olla vain kauppa, jossa myydään leluja. Siitä voi tehdä kokonaisvaltaisen elämyksen samalla tavalla kuin hyvin kerrotusta tarinasta tai elokuvasta.

Janne Kataja haluaa rakentaa lelukaupasta paitsi elämyksen myös nähtävyyden.

Katajan mukaan Riihimäen lelukaupan asiakkaista jopa 70–80 prosenttia on turisteja. Elämyksen lisäksi siis lelukauppa voi olla myös nähtävyys.

– Pieni Lelukauppa on ollut ihmisille yksi syy lähteä käymään Riihimäellä. Haluan nähdä tämän tapahtuvan myös Tampereella. Lelukaupasta voi hyötyä lopulta koko kaupunki.

Lelukaupat ovat kiehtoneet Katajaa aina. Lapsena hän kolusi niitä loputtomiin. Aikuisiällä hän on kiertänyt niitä ulkomaita myöten.

Kataja nimeää yhden ylitse muiden: Toys’R’Usin lelukauppa New Yorkin Times Squarella. Se teki häneen lähtemättömän vaikutuksen.

Katajan ei ollut alun perin tarkoitus edes käydä siellä. Hän oli alta kahdenkymmenen ja reissussa kavereidensa kanssa. Sitten hän vain sattumalta eksyi yhteen maailman ikonisimmista lelukaupoista.

– Siellä minulle kirkastui, että tällainen Suomeenkin pitäisi saada. Aloin elätellä haavetta omasta lelukaupasta.

Joitakin vuosia sitten lelukauppoja katosi Suomesta lyhyessä ajassa useita. Sulkemisaaltoa kiihdytti osaltaan kansainvälisten ketjujen, kuten BR-lelujen ja Toys’R’Usin, konkurssit.

Lelumyynti näytti siirtyvän kovalla rytinällä marketteihin ja halpahalleihin sekä tietenkin verkkoon. Nykyisellään varsinaisia lelukauppoja on Suomessa enää noin parikymmentä.

Lue lisää: Professori teki lelujätin konkurssista huolestuttavan havainnon: ”Kohtalo on mahdollinen mille tahansa kaupalle”

Pienen Lelukaupan puitteet Tampereella ovat hulppeat. Liiketilaa tuskin on laitettu loistoonsa pienellä rahalla. Vie varmasti aikansa, että investointi alkaa kannattaa. Kokeeko Kataja ottavansa riskin avatessaan tällaisen kivijalkakaupan Tampereen keskustaan?

Hän myöntää, että kyse on taloudellisesti isosta panostuksesta.

– Siksi tähän täytyy vain uskoa.

Kataja toteaa kuulleensa saman kysymyksen kolme vuotta sitten jo Riihimäellä.

– Kaupungissa ei ollut silloin ainuttakaan lelukauppaa. Edellinen oli lopettanut useampia vuosia sitten. Sanoin epäilijöille, että enhän minä ole sitä vanhaa kauppaa avaamassa uudelleen. Jos edellinen lelukauppa ei menestynyt, ei se suinkaan tarkoita, etteikö uusi voisi menestyä.

Oman lelukaupan pyörittäminen oli Janne Katajalle pitkäaikainen haave, joka toteutui kolme vuotta sitten, kun hän perusti Pienen Lelukaupan Riihimäelle.

Kataja sanoo haluavansa osoittaa oikeiden lelukauppojen tarpeen. Tästä syystä Pieni Lelukauppa kuuluu yhdessä turkulaisen Casagranden ja kuopiolaisen Lelukauppa Partasen kanssa Oikeat Lelukaupat -allianssiin. Kaupoilla on yhteinen televisiomainos ja lelulehti, jota jaetaan yli 400 000 kotitalouteen.

Tarkoitus on pitää yhtä, ei tapella markkinaosuuksista, Kataja sanoo.

– Uskomme yhteistyöhön. Siviilielämässä olen ystävystynyt Casagranden lelukauppiaan Sabrina Casagranden ja Partasen lelukauppiaan Minna Kunnasluodon kanssa. Vietämme aikaa yhdessä aina, kun se on mahdollista, ja soittelemme toisillemme päivittäin.

Pienellä Lelukaupalla ei ole verkkokauppaa lainkaan. Katajan mukaan ihmiset saa edelleen houkuteltua perinteiseen kivijalkakauppaan, kunhan heille vain antaa syyn tulla ostoksille.

– Pienen Lelukaupan asiakkaat ovat meidän vieraita. Milloin vieraat tulevat toistekin? Silloin, kun he kohtaavat vieraanvaraisuutta. Henkilökunta on onnistunut työssään, jos vieraat jatkavat matkaansa tuntien, että he ovat saaneet kaupasta enemmän kuin mitä he osasivat sisään astuessaan odottaa.