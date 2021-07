Bensan hinta hipoo yhdellä asemalla jo kahta euroa – elokuussa väijyy uusi hinnankorotus

Edessä väijyy valmisteveron korotus elokuun alussa. Bensan hinnasta 60 prosenttia on veroja.

Bensiinin hinta on ollut nousussa.

Bensiinin hinta on kavunnut kesän aikana jyrkästi ylöspäin. 95E10-laadun keskihinta on noussut 1,60 euron tasolta 1,70 euroon litralta.

Korkeimmat hinnat olivat tiistaina Polttoaine.netin mukaan noin 1,80 euroa ja halvimmat karvan verran alle 1,60 euroa. Yli 1,80 euroa sai pulittaa muun muassa Kuopiossa parin pohjoisen aseman lisäksi.

Hinta oli hieman alle 1,80 euroa laajalla rintamalla keskisessä ja eteläisessä Suomessa.

Alle 1,60 eurolla pääsi tiistaina tankkaamaan useilla pääkaupunkiseudun bensa-asemilla sekä yhdellä asemalla Kemissä.

Yksi yleisestä linjasta selvästi poikkeava bensa-asema kuitenkin löytyy. Inarin Kaamasessa 95E10-laadusta sai maksaa peräti 1,95 euroa litralta. Eroa seuraavaksi kalleimpaan oli 15 senttiä. Kahden euron haamuraja oli vain viiden sentin päässä.

Bensiinin hintaan vaikuttavat muun muassa kesän aiheuttama kysynnän nousu, raakaöljyn hinta, paikallinen kilpailu ja euron kurssi suhteessa dollariin.

– Hintoihin vaikuttavat kaikki edellä mainitut tekijät, ja siksi yhden tekijän vaikutusta ei voida korostaa muita enemmän, kertoo Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen sähköpostitse STT:lle.

Taskisen mukaan edessä on lisäksi valmisteveron korotus elokuun alussa. Verojen osuus polttoaineiden hinnoista on yleisesti ottaen noin 60 prosenttia, joten veronkorotuksilla on voimakas vaikutus hintoihin.

Toinen hintavaikutus tulee tämän kuun alussa voimaan astuneesta uusiutuvaa energiaa koskevasta EU:n direktiivistä.

Painetta pumppuhintojen nousuun on siten edelleen, elleivät muut tekijät paina hintaa alaspäin.

Raakaöljyn hinta on noussut lähes yhtä mittaa koronakuopasta

Raakaöljyn hinta on noussut lähes yhtä mittaa viime vuoden syvimmästä koronakuopasta. Viime vuonna huhtikuun lopussa Brent-viitelaadun hinta putosi runsaaseen 15 dollariin barrelilta.

Tämän vuoden alussa hinta oli 56 dollaria, ja tässä kuussa barrelihinta on käynyt korkeimmillaan 77 dollarissa.

Maailman johtavat öljyntuottajamaat sopivat hiljattain raakaöljyn tuotannon maltillisesta lisäämisestä elokuusta alkaen. Tavoitteena on auttaa maailmantaloutta jatkamaan elpymistä koronapandemian hellittäessä. Maailmantalouden auttaminen tarkoittaa matalampaa tai ainakin vakautunutta raakaöljyn hintaa.

Päätöksen tekivät öljynviejämaiden järjestö Opec ja muutama muu suuri öljynviejämaa, mukaan lukien Venäjä. Ryhmästä käytetään nimeä Opec+.

– Opec+ pyrkii tuotannon kasvattamisella estämään öljyn hintaa nousemasta enää nykyistä korkeammaksi, jotta kilpailevien raakaöljyn tuottajien, kuten liuskeöljyn Yhdysvalloissa, ei kannattaisi kasvattaa tuotantoaan, sanoo Nesteen öljytuotteiden operatiivinen johtaja Sami Oja.

Euron kurssi suhteessa dollariin on laskenut

Bensan hintatekijöistä euron kurssi on pudonnut toukokuun lopun 1,23 dollarista 1,18 dollarin tasolle. Heikentyneellä eurolla saa entistä vähemmän raakaöljyä ja polttoaineita, sillä niillä käydään kauppaa dollareissa.

Valuuttakurssien kehitys on kuitenkin arvaamatonta, joten hintavaikutusta on mahdoton ennustaa.

Myös dieselin hinta on kohonnut. Kalleimmillaan dieseliä myytiin tiistaina Kaamasessa 1,85 eurolla. Seuraavaksi kalleimmat asemat hinnoittelivat dieselin 1,60–1,68 euron haarukkaan.

– Molempiin polttoaineisiin vaikuttaa hyvin samassa suhteessa paikallinen kilpailu, maailmanmarkkinahinnat ja verotus, Katri Taskinen kertoo.