Laskelmat julki: Näin paljon sähköauton lataaminen kotona maksaa oikeasti – ”Säästöä tulee keskimäärin yli 500 euroa kuukaudessa”

Keskimääräinen talous käyttää sähköä noin 5000 kilowattituntia vuodessa, mikäli talous ei ole sähkölämmitteinen. Sähköauton lataaminen nostaa määrää reilusti, mutta vaihtoehtoiset polttoainekulut huomioiden jäädään voitolle.

Polttoaineen hinta on noussut jälleen tasaista tahtia vuoden takaisen koronan aiheuttaman kuopan jälkeen. Samalla sähköautoilun suosio kasvaa tasaisesti.

Kuinka kalliiksi sähköauton lataaminen oikeastaan tuleekaan? Helenin vertailu osoittaa, että kotitalouden yksittäisistä sähkölaitteista auto kuluttaa ehdottomasti eniten.

Keskimääräisellä käytöllä sähköauto kuluttaa Helenin mukaan noin 2 800 kilowattituntia vuodessa. Sähköautoa ladataan pääsääntöisesti kotona ja euromääräisesti tämä tarkoittaa noin 420 euron korotusta sähkölaskuun, mikäli autoa ladattaisiin vain kotipihalla.

Käytännössä latausta tapahtuu myös työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä, jolloin kokonaiskustannus voi olla hieman korkeampi.

Autoa ladataan tyypillisesti kotona yöaikaan ja sähkösopimuksesta riippuen yölataamisella voi säästää päivälataamista enemmän.

Muista sähkölaitteista laskua kasvattaa eniten sauna.

– Pitää huomioida, että kuukaudessa sähköauton sähköön kuluu keskimäärin 35 euroa. Sillä ei saa kuin puoli tankillista polttoainetta, muistuttaa Helenin sähköisen liikenteen yksikön päällikkö Kati Andersin.

Andersin muistuttaa myös, että koti- ja työpaikkalataaminen on yleensä halvin muoto täyttää sähköauton akku.

Vaikka autoa lataisi vain julkisissa latauspisteissä ovat latauskulut silti polttoainekuluja edullisemmat.

Vuodesta 2015 asti sähköautoillut Marko Saarenketo hankki ensimmäisen sähköautonsa ympäristösyistä. Taloudellisestikin sähköauton hankkiminen on ollut Saarenkedolle järkevä päätös, sillä hän laskee säästävänsä energiakuluissa noin 6 000–7 000 euroa vuodessa polttomoottoriautoon verrattuna. Kuukaudessa säästöä tulee Saarenkedon laskujen mukaan noin 500 euroa.

– Sähköautolla ajaminen maksaa noin 2–2,5 euroa sataa kilometriä kohden. Säästöä tulee keskimäärin yli 500 euroa kuukaudessa, Saarenketo sanoo.

Marko Saarenkedon mukaan nykyään kallis sähköauto voi olla jopa paremmin varusteltu kuin samanhintainen polttomoottoriauto. Pari vuotta sitten oli vielä toisin.

Hän kertoo laskeneensa hinnan tyypillisellä kodin sähkön hinnalla. Latausasemilla sähkön hinta vaihtelee: se voi olla asiakkaalle maksutonta tai maksaa huomattavasti kotisähköä enemmän, esimerkiksi 6 euroa sadalta kilometriltä.

Saarenketo kertoo lataavansa autoaan useimmiten kotona tai töissään, matkan varrella autoa ladataan vain tarvittaessa. Usein tarvetta ei ole, sillä autolla pääsee vaivatta noin 300 kilometrin matkan Tampereelta Viitasaaren mökille. Tarvittaessa 15 minuutin pikalatauksella saa noin 150 kilometriä akkua lisää.

Saarenkedon ensimmäinen sähköauto oli pienellä 24 kWh:n akulla varustettu Nissan Leaf, jolla ei pystynyt juuri ajamaan pidempiä matkoja. Nykyään hän ajaa Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWh -sähköautolla ja ajoja syntyy vuodessa noin 40 000–60 000 kilometriä.

– Kyseessä on iso auto, etenkin sisätiloiltaan ja sen kulutus on hieman korkeampi kuin aiempien sähköautojeni. En ole sillä vielä talvea ajanut, mutta arvelen ympärivuotisen kulutuksen asettuvan noin 17–18 kilowattituntia per 100 kilometriä tasolle.

– Jos lasken siitä esimerkin vuoksi 50 000 kilometrin vuosiajolle, niin sähköä kuluu vuodessa noin 8 750 kilowattituntia, mutta sähköauton lataamisessa on pieni hävikki, joten on realistisempi laskea sähkölaskuun vaikutus esimerkiksi 10 500 kilowattitunnin perusteella. Aika tyypillisellä kodin sähkön hinnalla tuo tarkoittaa noin 1 260 euroa vuodessa, eli noin 105 euroa kuukaudessa ja nyt pitää huomioida, että ajokilometrejä on paljon.

Nykyään Saarenketo asuu kerrostalossa, mutta sanoo, ettei omakotitalossa asuessaan juuri huomioinut sähkölaskun kasvua. Hänen mukaansa sähköauton kulutus hukkui ”kohinaan”.

– Sähköautoilu on erityisen vaivatonta ja edullista autoilua, kunhan on saanut kotilatauksen järjestymään.

Erityisesti sähköautoilun miellyttävyys korostuu kaupunkiajossa.

– Nykyisessä autossa on myös paljon ajavalle sellainen miellyttävä ominaisuus, että sen määräaikaishuollot ovat kahden vuoden välein ilman kilometrirajoitusta.

Saarenketo pitää EU-komission tavoitetta sähköautojen latauspaikkojen lisäämisestä hyvänä, mutta toivoo, että lisääminen onnistuisi ilman pakotteita.

– Vaikka uusien sähköautojen pitkän toimintamatkan ja kotilataamisen takia sähköautoa ei ladata likimainkaan niin paljoa kodin ulkopuolella, kuin polttomoottoreita tankataan, niin silti tarvitaan vielä runsaasti lisää pikalatauspaikkoja ja niihin useampia latauspisteitä.

Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWh -sähköauto.

Helenin Andersin sanoo, että erityisesti taloyhtiöihin sähköautojen latauspisteitä on viime aikoina asennettu kiihtyvissä määrin. Erityisesti latauspisteitä asennetaan Uudellamaalla ja isoissa kaupungeissa, joissa sähköautojen osuus autokannasta on muuta maata suurempi.

Harmillisemmin yritykset eivät Andersinin mukaan ole asentaneet latauspisteitä yhtä innokkaasti kuin taloyhtiöt.

Autopaikkojen ja taloustilanteen ohella taloyhtiön sähköpääkeskuksen kapasiteetti ovat asioita, joita on tarkasteltava ennen asennustoimiin ryhtymistä.

– Meidän kokemuksemme mukaan esimerkiksi liittymän kokoa ei monessakaan taloyhtiössä tarvitse kasvattaa, vaan nykyinen koko riittää. Usein riittää älykäs kuormanhallinta joka jakaa lataustehoja tasaisesti kun autoja ladataan samanaikaisesti.

Andersin vakuuttaakin, että sähköverkko kestää jatkuvasti lisääntyvien sähköautojen lataamisen.