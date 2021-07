Nesteen uusiutuvat polttoaineet toivat enemmän liikevoittoa kuin yhtiön koko liikevoitto oli – perinteiset öljytuotteet tappiolla

Porvoon jalostamon suuri huoltoseisokki vaikutti tulokseen. Seuraavana on vuorossa huoltoseisokki Singaporessa.

Nesteen investoinnit uusiutuviin polttoaineisiin kantavat entistä enemmän hedelmää, sillä uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa suurempi kuin koko yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto.

Perinteiset öljytuotteet tuottivat tappiota. Huoltoasemat pysyivät niukasti voitollisina.

– Uusiutuvat tuotteet -segmentti osoitti jälleen kestävyytensä, ja sen myyntikate pysyi hyvällä tasolla, kertoo toimitusjohtaja Peter Vanacker tiedotteessa.

Hänen mukaansa uusiutuvan dieselin kysyntä oli vahvaa, mutta raaka-aineiden markkinatilanne jatkui erittäin kireänä. Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-aineista nousi 93 prosenttiin.

Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti–kesäkuussa 241 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 255 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 287 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto supistui kuitenkin myös uusiutuvissa tuotteissa vuoden takaisesta 314 miljoonasta eurosta. Porvoon jalostamon huoltoseisokki ja joidenkin kesäkuun lopun toimitusten siirtyminen vaikuttivat tulokseen.

Perinteisten öljytuotteiden vertailukelpoinen liiketulos jäi 58 miljoonaa euroa tappiolle. Bensa-asemilta Neste sai 18 miljoonaa euroa voittoa.

Perinteisten öljytuotteiden tulokseen vaikutti voimakkaasti Porvoon jalostamon suurseisokki, joka saatiin päätökseen kesäkuussa. Porvoon seisokilla oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus perinteisten öljytuotteiden vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa menetettyjen myyntimäärien ja katteiden seurauksena.

– Seisokki on merkittävä investointi jalostamon turvallisuuteen, käytettävyyteen ja kilpailukykyyn. Suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 630 miljoonaa euroa, josta noin 300 miljoonaa euroa toteutuu vuonna 2021, Vanacker kertoo.

Vuorossa laaja huoltoseisokki Singaporessa

Vanacker muistuttaa, että epävarmuus koronapandemian kehityksestä, uusista varianteista ja niiden vaikutuksesta maailmantalouteen jatkuu. Neste odottaa merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla.

Uusiutuvan dieselin kolmannen neljänneksen myyntimäärien ennakoidaan jäävän pienemmiksi kuin toisella neljänneksellä. Tämä johtuu siitä, että Porvoon suurseisokin jälkeen vuorossa on Singaporen jalostamon laaja huoltoseisokki.

Nesteellä on Porvoon jalostamon lisäksi uusiutuvaa dieseliä tuottavat jalostamot Singaporessa ja Rotterdamissa Hollannissa.

Singaporessa meneillään on jalostamon laajennus. Rotterdamissa hanke uusiutuvan lentopolttoaineen tuottamiseksi etenee.

Neste kannattaa EU:n ilmastopakettia

Uusiutuvien polttoaineiden suuri paino Nesteen tuotannossa on tuonut yhtiölle kunniaa, sillä yhtiö on valittu maailman vastuullisimmaksi suuryritykseksi alallaan.

EU-komissio julkisti hiljattain laajan ilmastopaketin, jonka tarkoitus on päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Kaavailuissa on, että uusien polttomoottoriautojen kielto alkaisi vuonna 2035. Lentoliikenteen päästökauppaa on tarkoitus kiristää.

Tämä sopii Nesteelle.

– Euroopan komissio julkisti äskettäin Fit for 55 -ehdotuksensa (ilmastopakettinsa), joka on ohjelma entistä kunnianhimoisemmalle ilmastonmuutoksen torjunnalle Euroopassa. Olemme tyytyväisiä, että uusiutuvan lentopolttoaineen käyttövelvoitteet ovat tärkeä osa tätä pakettia, Vanacker painottaa.

Yhtiön mukaan uusiutuvien lentopolttoaineiden kasvava minimijakeluvelvoite vuodesta 2025 alkaen luo suuren markkinan ja vähentää lentoliikenteen päästöjä.