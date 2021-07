EK: Työvoimapula uhkaa tyrehdyttää talouden kasvun

Elinkeinoelämä peräänkuuluttaa paikallista sopimista ja varoittaa työvoimapulasta.

Työvoimapula on pahentunut ja se uhkaa tyrehdyttää talouden kasvun, varoittaa Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) tänään julkaisemassaan heinäkuun suhdannebarometrissa.

Suomalaisyritysten suhdannetilanne on kuitenkin jatkanut paranemistaan kesän aikana ja koronasta eniten kärsinyt palvelualakin olisi pääsemässä jaloilleen.

– Ensi kertaa koronakriisin aikana suurempi osuus yrityksistä näkee palvelualojen tilanteen kehittyvän parempaan suuntaan, EK:n johtaja Sami Pakarinen sanoo järjestön tiedotteessa.

– Teollisuudessa vire on jatkunut myös hyvänä ja tilauskanta on ollut viimeksi näin hyvällä tasolla ennen finanssikriisiä. Sen sijaan rakentamisessa on odottavampi tunnelma.

Suurimmaksi huoleksi kyselyssä nousee työvoiman saatavuus. Palvelualoilla ennätykselliset 32 prosenttia vastaajista raportoi työvoiman saatavuusongelmista. EK penää hallituksen budjettiriiheltä toimia pulan helpottamiseksi.

– Ulkomaisen työvoiman lupaprosessien nopeuttaminen edellyttää lisärahoitusta maahanmuuttovirastolle, jotta häpeälliset jonot voidaan purkaa. Lisäksi tarvitaan työttömyysturvan porrastamista, jotta työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Riihessä pitää tehdä myös päätöksiä täsmäkoulutuksesta kuten hoiva-avustajien kouluttamisesta sote-alalle, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Syksyllä työmarkkinoilla on edessä liittokierros. Häkämiehen mukaan kaikki toimialat kaipaavat lisää yritystasolla tehtävää sopimista, koska korona on kohdellut yrityksiä eri tavoin.

Palkankorotusten EK haluaa olevan maltillisia, minkä vastineeksi työn verotusta tulisi alentaa.

– Yhden veroprosentin alennus kauttaaltaan kaikissa tuloluokissa vastaa 4–5 prosentin palkankorotuksia. Siksi hallituksen tulee budjettiriihessä tehdä päätös maltillisesta ansiotuloverotuksen keventämisestä vähintään neljännesprosenttiyksiköllä, Häkämies laskee.