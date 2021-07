Terhin ja Jussin lattian alta paljastui huikea yllätys 150 vuoden takaa – kauan sitten unohdettu yritys heräsi henkiin

Jussi ja Terhi Marin eivät tiedä, miten 100 vuotta sitten lopetetun panimon esitteet päätyivät heidän omakotitaloonsa.

Turkulainen pariskunta Terhi ja Jussi Marin koki todellisen yllätyksen, kun he alkoivat tehdä suihkuremonttia syksyllä 2019. Itäharjulla sijaitsevan omakotitalon lattian alta paljastui löytö, joka johti lopulta yrityksen perustamiseen.

Lattian alla oli valtava määrä ”paperijätettä”, joka paljastui erilaisiksi etiketeiksi ja esitteiksi. Kävi ilmi, että ne olivat peräisin Uusi Oluttehdas -nimisestä panimosta, joka toimi Turussa vuosina 1870–1920.

Jussi Marinin mukaan sahanpurun seassa oli valtavasti erilaisia papereita.

Lattian alla oli muun muassa etikettejä ja mainoksia.

Materiaali vei pariskunnan tutkimaan asiaa tarkemmin aina Ruotsin kansallisarkistoon asti.

– Panimon perusti ruotsalainen panimomestari Carl Gustaf Ritou, ja se oli aikoinaan yksi Turun suurimpia tehtaita. Parhaimmillaan panimo tuotti 700 000 litraa olutta vuodessa ja työllisti lähes 30 ihmistä, Jussi Marin kertoo.

Se, miksi valtava määrä panimon paperia oli päätynyt talon lattian alle, on edelleen mysteeri.

– Oluttehtaan tarina päättyi 1920, ja tätä taloa alettiin rakentaa 1928 eli siinä oli kahdeksan vuotta väliä. Meillä on tieto siitä, kuka talon on rakentanut, mutta mitään yhteyttä panimoon ei ole löytynyt, Marin kertoo.

– Vahvin teoria on se, että paperijätettä olisi käytetty lämmöneristeenä, mutta varmuutta ei ole. Voi olla, että rakentaja on kirvesmies, joka on ollut panimolla töissä, mutta emme ole päässeet työntekijälistoihin käsiksi.

Terhi ja Jussi Marin halusivat hyödyntää jollain lailla historiallista löytöä.

Pariskunta tuli ystävien kannustuksella pian siihen lopputulokseen, että historiallista löytöä on hyödynnettävä jotenkin.

– Rekisteröimme tammikuussa 2020 osakeyhtiön. Emme olleet tehneet mitään päätöksiä, mutta siitä alkoi tutkimusmatka historiaan ja panimoalaan. Saman vuoden lopulla päätimme, että asiaa lähdetään viemään eteenpäin.

Pariskunta toi alusta asti asiaa esille somessa, jota kautta löytyi yhteistyökumppani, paraislainen panimoalan ammattilainen Thomas Sjöberg.

– Tutustuimme häneen, ja kemiat kohtasivat. Hän toimii nyt yrityksessä asiantuntijana ja tekee reseptit, joita toki kehitellään yhdessä.

Nyt Uuden Oluttehtaan lageria löytyy 30 kaupasta ja 25 ravintolasta. Etiketti noudattelee 100 vuoden takaisen tuotteen etikettiä. Uusi logo on Marinin itsensä käsialaa.

– Siinäkin on pyritty vaakunamaisuuteen ja yksinkertaisuuteen, hän sanoo.

Pullon etiketti mukailee vanhoja etikettejä (yllä).

Tarkkoja alkuperäisen panimon reseptejä ei ole löytynyt, mutta vanhoista mainoksista on saatu vihjeitä siitä, mitä oluet ovat sisältäneet.

– Vanhassa lehtimainoksessa kerrottiin, että olut on tehty baijerilaisesta humalasta ja parhaista maltaista. Meidänkin lagerimme on siis tehty baijerilaisesta humalasta.

Yksi projektin iso mahdollistaja oli korona, jonka vuoksi pariskunnan työtilanteet muuttuivat ja harrastukset jäivät tauolle. Siksi tutkimustyölle ja oman oluen kehittelylle oli aikaa. Olut on pariskunnalle kuitenkin edelleen sivutyö.

He päättivät aloittaa toiminnan riskittömästi kiertolaispanimona. Sillä tarkoitetaan panimoa, joka valmistuttaa oluensa toisten panimoiden tiloissa. Uusi Oluttehdas -tuotteet valmistuvat toistaiseksi Kuopiossa.

– Emme silti halunneet vain ottaa jonkin panimon olutta ja lyödä uutta etikettiä kylkeen. Vaikka panimo vaihtuisi, tuote on silti meidän, Marin sanoo.

– Katsomme tätä pari vuotta, ja jos näyttää, että tällä on mahdollisuus jäädä pysyväksi merkiksi, jossain vaiheessa mietitään omaa tuotantoa.

Marinit etsivät vanhoista sanomalehdistä mainoksia alkuperäisistä tuotteista.

Ensimmäinen 4 000 litran erä on nyt myyty ja toinen on juuri valmistunut. Elokuussa heillä on tarkoitus tehdä toinen maku nykyisen rinnalle.

Pariskunnalle on ollut koko ajan tärkeää tuoda esille tuotteen historiaa, sillä arkistoja tutkiessa he törmäsivät useisiin kiinnostaviin tarinoihin.

– Yksi on esimerkiksi se, että ruotsalainen perustaja on ollut vaimonsa kanssa lapseton pariskunta. He testamenttasivat omaisuutensa turkulaiselle työväen yhdistykselle ja orpolapsille.

Vanha panimo sijaitsi Itäisellä Pitkäkadulla.

150 vuotta sitten perustetun panimon sijainti on tiedossa. Marinit haaveilevat, että miljöötä voisi vielä joskus hyödyntää.

– Tehdas on sijainnut Itäisellä Pitkäkadulla. Paikalla on nykyään lähinnä asuinhuoneistoja, mutta sieltä löytyy myös tyhjä holvikellari. En tiedä, miten sellainen soveltuisi panimotoimintaan, mutta toivottavasti pystymme järjestämään siellä joskus esimerkiksi tilaisuuksia, Marin sanoo.