Ihaillut ja vihatut Crocsit myyvät nyt enemmän kuin koskaan – suomalaiset suosivat halpoja kopioita

Suomessa Crocsien myynti on tasaista. Lukumääräisesti myydään enemmän klassikkosandaalia jäljitteleviä, halvempia tuotteita.

Muotipoliisien silmätikut eli Crocs-kengät kasvattivat maailmanlaajuisesti myyntiään ja ylsivät ennätystulokseen vuoden toisella neljänneksellä.

Ylläolevalla videolla suomalaiset kertovat, mikä Crocs-kengissä heitä viehättää.

Yhdysvaltalaisyhtiön liikevoitto kipusi toisella vuosineljänneksellä yli 195 miljoonaan dollariin eli noin 166 miljoonaan euroon. Liikevaihto nousi 93 prosenttia vertailujaksosta 641 miljoonaan dollariin eli noin 545 miljoonaan euroon.

Analyytikkojen odotukset ylittänyt kasvu pompautti myös yhtiön osakkeen nousuun. Osake on nyt reilut 131 dollaria, kun vuosi sitten sen arvo oli alle 36 dollaria.

Tuija Tihtonen, 55, käyttää Crocseja.

Myös Suomessa Crocsien myynti on ollut hyvää, mutta melko tasaista. Euroopassa Crocsilla ei kuitenkaan ole mallisuojaa. Sen yhtiö menetti viimeistään, kun ranskalainen kauppaketju Gifi Diffusion päätti haastaa Crocsien mallisuojan pätevyyden. Yritys toimitti materiaalia, josta kävi ilmi, että suoja ei täytykään. Vuonna 2018 Euroopan unionin yleistuomioistuin kumosi kenkien ulkonäköä Euroopassa suojaavan mallisuojan.

Suomessakin lukumääräisesti suurin myynti valuu alkuperäistuotetta jäljitteleville, halvemmille muovisandaaleille.

– K-Citymarketeissa Crocsien myynnissä on ollut kysyntäpiikki heinäkuussa, jolloin niitä on myyty erinomaisesti. Toisaalta myös kaikkia muitakin sandaaleita on myyty kesän aikana paljon, oletettavasti lämpimistä säistä johtuen. Parimäärällisesti myymme omia MyWear-puutarhapistokkaita huomattavasti enemmän kuin Crocseja, kertoo viestintäasiantuntija Inka Karjalainen Keskon viestinnästä.

Crocsin toimitusjohtaja Andrew Rees uskoo tuoreimman menestyksen takana olevan kenkien keveyden ja mukavuuden. Myös muussa vaateteollisuudessa vaatteiden mukavuus myyntivalttina on koronan myötä kasvanut. Viime vuonna ihmisten siirryttyä etätöihin, kauppaketjut kertoivat mukavien ja helppojen löhöilyvaatteiden suosion kasvaneen.

Prismassa Crocs-sandaalien myynti ylittää euromääräisesti niitä jäljittelevien tuotteiden myynnin, mutta lukumääräisesti yhdysvaltalaistuote jää jälkeen.

– Euromääräisesti suurempi myynti tulee Crocs-merkin tuotteista ja kappalemääräisesti taas ulkonäöltään samantyyppisiltä tuotteilta. Tuotteiden kuluttajahinnat poikkeavasti merkittävästi toisistaan, mikä selittää tätä, kertoo myyntijohtaja Päivi Hole.

– Crocs-merkillähän on muitakin tuotekategorioita sandaalien lisäksi, kuten esimerkiksi kumisaappaat. Kaikille tuttuja Crocs-sandaaleja myydään aika tasaisesti miehille, naisille ja lapsille.

Holen mukaan Crocsien myynti ei kuitenkaan ole S-ryhmässä globaalia markkinakasvua vastaavilla luvuilla kehittynyt.

– Brändin kysyntä on vuositasoisesti tarkasteltuna melkoisen vakiintunutta, eikä 2020 pandemiakaan aiheuttanut siihen notkahdusta.

Crocseja saa monissa väreissä.

Crocsit ovat läpi historiansa jakaneet mielipiteitä. Yhtiö perustettiin vuonna 2002 ja jo 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä Crocsit saavuttivat monessa suomalaisessakin työpaikassa työkengän aseman. Nyt osa Crocsien kasvaneesta myynnistä selittyy sillä, että niitä hankitaan kansainvälisesti muun muassa koulukengiksi.

Samalla moni inhoaa Crocseja ja pitää niitä tyylittöminä.

– Silloin, kun crocseja näkyi paljon, ne hämmästyttivät. Ehkä joskus 2005 olivat ”in” sairaalassa. Muistan työkaverini jopa kysyneen, koska minäkin ostan sellaiset, kun kaikilla oli. Olisin voinut vastata, että kunhan menetän kaiken tyylitajuni ja järkeni, tylytetään Me Naisten -jutussa.

Sittemmin Crocsit ovat saavuttaneet aseman myös osana muotia. Julkkiksista julkisilla paikalla jalkineet on nähty muun muassa Justin Bieberin päällä.