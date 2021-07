Kaatunut puu, oudot sähköviritelmät, hajoavat laitteet... Näitä mökkivahinkoja vakuutus ei aina korvaa

Mökkivakuutusta ottaessa on syytä selvittää perusteellisesti, mitä vahinkoja vakuutus kattaa.

Mökkikauppa on käynyt kuumana korona-aikana. Tämä on huomattu myös vakuutusyhtiöiden puolella, joissa vapaa-ajan asunnon kotivakuutusten tai tuttavallisemmin mökkivakuutusten kysyntä on kasvanut.

Vakuutusyhtiö Ifin tilastojen mukaan kasvua on tapahtunut etenkin ennen vuotta 1980 rakennettujen mökkien vakuutuksissa. Vakuuttajat ovat myös aiempaa nuorempia, jopa alle kolmekymppisiä.

Vapaa-ajan asukkaiden Liiton puheenjohtaja Tapio Tervo kertoo, että vapaa-ajan asunnon kotivakuutus muistuttaa pitkälti tavallista kotivakuutusta. Jos mökillä on esimerkiksi jotain erityisen arvokasta, pitää se mainita erikseen samaan tapaan kuin kotivakuutuksessakin.

Suurimmat erot tulevat Tervon mukaan esiin vakuutusyhtiöiden suorittamassa valvonnassa, joka on mökkien kohdalla tiukempaa.

– Vakuutusyhtiöt valvovat määrättyjä seikkoja vähän tarkemmin, muun muassa sitä, miten vahinkoihin on varauduttu. Jos joku rakennus palaisi, ensimmäisenä tutkitaan, onko nuohous hoidettu ohjeiden minimitason mukaan.

Vakuutuksen ottajan kannattaa tutustua tarkasti sen kattavuuteen. Esimerkiksi myrskyn kaataman ison puun aiheuttamien vahinkojen korvaamista ei kannata pitää itsestäänselvyytenä.

– Tämä kannattaa selvittää tarkasti vakuutusyhtiön kanssa. Minulla itselläni oli sellainen tapaus, että puu kaatui. Siinä keskusteltiin todella pitkään, ja tähän päivään mennessä en ole saanut suoraa vastausta siihen, millainen vakuutus pitää olla, että se kattaisi kaikki tällaiset asiat. Siinä mennään todella siihen kuuluisaan pikkuriikkiseen tekstiin, mikä pitää lukea hyvin tarkasti, ja sitten sitä vielä tulkitsee nimenomaan vakuutusyhtiö, ei vakuutuksen ottaja.

Erillinen saunarakennus vaatii oman vakuutuksen.

Vakuutuksen ottamisen lisäksi on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että mökki täyttää korvauksen edellyttämät ehdot turvallisuuden osalta.

– Mökeillä on joillakin ihmisillä vähän sellaisia viritelmiä. Voi olla kaasulaitteita, joita ei olla huollettu, on kaikenlaisia grillejä, joita käytetään rakennusten vieressä. Voi olla, että sähköt on tehty joskus 60–70-luvulla, ja sen jälkeen niitä ei ole korjailtu. Siitä voi tulla kipinöintiä tai ylikuormitustilanteita, koska sähkölaitteita on nykyään niin paljon enemmän.

Tervo suositteleekin pitämään kirjaa kaikista kunnossapitotoimista huoltokirjan avulla.

– Sillä tavalla korjaukset tulevat dokumentoitua kunnolla, ja tiedetään, millaisessa kunnossa eri laitteet ovat.

Millaisia vahinkoja mökkivakuutukset sitten kattavat? Useimmat vakuutusyhtiöt tarjoavat useita vaihtoehtoja, joiden kattavuus vaihtelee suppeasta hyvinkin laajaan. Näin esimerkiksi Fennialla, jonka mökin vakuutusratkaisuja ovat palovakuutus, peruskotivakuutus sekä laaja kotivakuutus.

– Palovakuutus kattaa nimensä mukaisesti ainoastaan palovahinkoja, peruskotivakuutuksessa mukaan tulevat lisäksi myrskystä, varkaudesta ja ryöstöstä aiheutuneet vahingot sekä vesijohtoverkosta aiheutuneet vesivahingot, kertoo Fennian tuotepäällikkö Miramari Sahakoski.

– Laaja kotivakuutus on korvauspiiriltään laajin. Se korvaa vahingot, jotka aiheutuvat äkillisestä, ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta vakuutusehdoissa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta, hän jatkaa.

Sahakosken mukaan vakuutusta hankkiessa on tärkeää miettiä mökin kuntoa ja varustetasoa sekä riskejä, joita on itse valmis kantamaan.

– Monien mökkien varustetaso saattaa olla tänä päivänä jo omakotitalon luokkaa ja tällöin suosittelemme ehdottomasti laajaa vakuutusturvaa oikeana ratkaisuna.

Useimmat laajat kotivakuutukset kattavat myös mökkitonttien erillisten rakennusten vahingot tiettyyn arvo- ja neliörajaan asti.

Vakuutusyhtiöiden laajat kotivakuutukset kattavat Kuluttaja-lehden selvityksen mukaan yleensä mökkivahingot ainakin tulen, luonnonilmiöiden, varkauksien, vuotojen, ukkosen, LVISA-laitteiden sekä villieläinten osalta.

Useimmiten myös erillisten rakennusten vahingot korvataan 5 000–10 000 euroon asti. Korvattavien rakennusten koossa on kuitenkin useimmiten yläraja, joka kannattaa huomioida vakuutusta ottaessa.

Perustason vakuutuksesta karsitaan laajaan nähden pois esimerkiksi korvaukset laitteiden rikkoutumisesta sekä ukkosen tai villieläinten aiheuttamat vahingot.

Käytännöt vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin, joten vertailua kannattaa tehdä. Suppeimmat ja edullisimmat vakuutukset kattavat yleensä vain palovahingot.

Erillinen saunarakennus vaatii oman vakuutuksen. Irtaimistolle valittu enimmäiskorvauksen riittävyys pitää muistaa tarkistaa ja tarvittaessa päivittää myös silloin, kun mökille hankkii uusia tavaroita.

– Jos mökillä on arvokkaampaa irtaimistoa kuten kodinkoneita, kannattaa harkita irtaimistovakuutusta, joka korvaa särkymiset, putoamiset, kolhut ja muut mökin irtaimistolle aiheutuneet yllättävät vahingot. Ifissä nämä kuuluvat Laaja-turvatason vakuutukseen, kertoo vakuutusyhtiö Ifin vakuutuspäällikkö Ismo Ruokoselkä.

Tällä hetkellä yleisimmät vahingot, joista otetaan yhteyttä vakuutusyhtiöön ovat myrskyjen aiheuttamat tuhot, tulipalot, murrot ja varkaudet sekä vuotovahingot. Myös laitteiden rikkoutumiset ovat kesäaikaan yleisiä ihmisten viettäessä aikaa mökeillä.

– Koronapandemian myötä uusia mökkeilijöitä on tullut runsaasti ja mökeillä on vietetty selvästi tavallista enemmän aikaa, mikä näkyy myös Ifiin tulevissa yhteydenotoissa. Viime vuonna mökeillä lisääntyivät Ifin tilastojen perusteella merkittävästi etenkin villieläinten tekemät vahingot, myrskytuhot sekä erilaiset irtaimiston rikkoutumiset, Ruokoselkä kertoo.

Murrot ja varkaudet ovat yksi yleisimmistä mökeille tapahtuvista vahingoista.

Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan korvauspalvelujen johtaja Markus Uimosen mukaan kesämökki kannattaa vakuuttaa vähintään tulipalon ja luonnonilmiöiden kuten myrskytuhojen varalta. Pihistäminen väärässä paikassa voi käydä kalliiksi.

– Korvaustaso määräytyy voimassa olevan vakuutuksen pohjalta eli vakuutusmaksuista haetut säästöt voivat kääntyä vahingon sattuessa menoiksi. Niinpä vakuutustiedot kannattaa pitää ajan tasalla, vaikka ne hieman nostaisivatkin vakuutuksen hintaa.

Uimonen muistuttaa, että myös kiinteistön omistajalta edellytetään aktiivisuutta ja omatoimisuutta vahinkojen välttämiseksi. Jos mökiltä ollaan poissa pidempiä jaksoja, on pyrittävä minimoimaan mahdolliset riskitekijät, kuten esimerkiksi pakkasten takia jäätyvät vesijohdot ja pistorasiaan liitetyistä sähkölaitteista tai tulisijoista aiheutuva tulipaloriski.

– Vakuutusehdoissa olevat suojeluohjeet kannattaakin lukea huolellisesti läpi. Ohjeiden laiminlyönti voi nimittäin vaikuttaa korvauksiin, jos laiminlyönnillä on syy-yhteys vahinkoon.

Ifin Ruokoselkä kertoo, että mökkeilijät ovat nykyään pääsääntöisesti tietoisia vakuutusasioista. Yksi asia kuitenkin tuppaa välillä unohtumaan.

– Jos mökkeilijä päättää muuttaa kokonaan mökilleen asumaan, kannattaa olla vakuutusyhtiöön yhteydessä, jotta vakuutus voidaan päivittää niin kiinteistön kuin irtaimistonkin osalta vakituiseen asumiseen tarkoitetuksi vakuutukseksi.

Kaikkien kolmen vakuutusyhtiön edustajien mukaan suomalaiset haluavat turvata myös vapaa-ajan asuntonsa erilaisten riskien varalta, eikä vakuutuksista juuri pihistellä. Esimerkiksi Ifillä niin sanotun perustason mökkivakuutuksen suosio on suhteessa laskenut laajempiin vakuutuksiin nähden.

Fennian Sahakosken mukaan poikkeuksena näkyy mökki-irtaimiston vakuuttaminen.

– Sen osalta saattaa tuntua siltä, että siinä hiukan nipistetään.