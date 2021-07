Kiinalaisen ydinvoimalan ongelmat heijastuvat myös Suomeen – ”Kyllä TVO joutuu tätä miettimään”

Ongelmiin ajautunut Taishanin voimala on samaa EPR-tyyppiä kuin Suomessa pian käyttöön otettava TVO:n Olkiluoto 3.

EPR-reaktoreita on tilattu eniten Kiinaan, mutta myös Suomeen, Ranskaan ja Britanniaan.

Suomen säteilyturvaviranomaisen mukaan polttoaineen epäpuhtaus tai vieras esine voivat teoriassa olla mahdollisia syitä kiinalaisen ydinvoimalan vaurioituneille polttoainesauvoille.

Toistaiseksi Stukilla ei ole tietoa Kiinan-voimalan ongelmien syistä enempää kuin on julkisuudessa kerrottu.

Suomessa TVO (Teollisuuden Voima) joutuu miettimään, miten reagoida tilanteeseen. Näin siksi, että ongelmiin ajautunut Taishanin voimala on samaa EPR-tyyppiä (niin kutsuttu eurooppalainen painevesireaktori) kuin Suomessa pian käyttöön otettava TVO:n Olkiluoto 3.

Asiasta kertoi ensin Kauppalehti.

Olkiluoto 3:een ladattiin polttoaine maaliskuussa, ja siellä tehdään parhaillaan viimeisiä testejä ennen käyttöönottoa lokakuussa.

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) apulaisjohtaja Tomi Routamo.

– Tottakai TVO:kin on kiinnostunut selvittämään, onko tällä jotain vaikutuksia siinä vaiheessa, kun reaktoria ruvetaan käyttämään oikeasti sähköntuotantoon, Säteilyturvakeskuksen (Stuk) apulaisjohtaja Tomi Routamo sanoo.

Kiinalaistilanteen vaikutuksia Olkiluoto 3:n koekäyttöön on tässä vaiheessa vaikea arvioida, mutta tällä hetkellä tilanteella ei Routamon mukaan ole vaikutuksia sen koekäyttöön.

– Ei meillä ole sellaista tietoa, että tämä olisi geneerinen ongelma.

– Riippuu tietysti sitten myös siitä, mitä sieltä ilmenee. Kyllä TVO joutuu tätä miettimään.

Etualalla Olkiluoto 3 kuvattuna heinäkuussa 2020.

– Jos Olkiluoto 3:a ajattelee, en nyt pitäisi tietoja huolestuttavina. Ympäristön kannalta vuoto ei ole merkittävä. Siellä on suodatus- ja puhdistusjärjestelmät, jotka poistavat radioaktiivisia aineita, ja ympäristöön radioaktiivisia aineita pääsee hyvin pieniä määriä.

Ranskalainen osa-omistaja huolestui

Yhdysvaltalainen CNN-kanava uutisoi kesäkuussa, että Etelä-Kiinassa sijaitsevassa Taishanin ydinvoimalassa on vuoto. Ranskalainen ydinvoimayhtiö Framatone, joka omistaa voimalan yhdessä valtiollisen China General Nuclear Power Groupin kanssa, vahvisti ratkovansa voimalan suorituskykyyn liittyviä asioita.

Torstaina CNN uutisoi, että ydinvoimalan vaurioituneet polttoainesauvat herättävät huolta laitoksen ranskalaisessa osaomistajassa.

Kiinalaisviranomaisten vahvistivat aiemmin, että viisi reaktorin yli 60 000 polttoainesauvasta on vaurioitunut. Routamon tiedossa ei ole, onko määrä kasvanut sittemmin.

Taishanin ydinvoimala kuvattuna vuonna 2013. Kahden toiminnassa olevan kiinalaisvoimalan lisäksi pari vastaavaa EPR-reaktoria on rakenteilla Kiinassa, ja Euroopassa Suomen lisäksi Ranskassa (Flamanville 3) ja Britanniassa (kaksi yksikköä, Hinkley Point C).

Electricite de Francen (EDF) edustaja kertoi torstaina, että ranskalaisfirma sulkisi ydinvoimalan, mutta päätös oli lopulta kiinalaisten käsissä. EDF:n mukaan kyse ”ei ole hätätilanteesta,” muuta kyseessä on ”vakava tilanne, joka kehittyy”. Jos reaktori olisi Ranskassa, se olisi jo suljettu, EDF sanoi.

Kiinassa alasajon kynnys korkea

Kiinassa reaktorin tehokäyttö jatkui ainakin vielä, kun turvallisuusmääräykset sen sallivat.

– Erikoisena piirteenä tässä on, että kun kyse on uudesta reaktorista, jossa tulee poikkeustilanne, niin joissakin muissa maissa selvitettäisiin nopeammin ongelmaa, Routamo sanoo.

– Käytännöt vaihtelevat maittain. Jossain maissa, esimerkiksi Euroopassa, reaktori sammutetaan heti kun mahdollista ja poistetaan vuotava polttoaine, jos havaitaan vuotoja.

– Jos alkaa tulla useampia vaurioita, herää aina kysymys, tuleeko niitä yhä lisää ja varotoimena reaktorin alasajoon on matala kynnys.

Suomessakin polttoainesauvoja on rikkoutunut kaikkiaan kymmeniä reaktorien käyttöhistorian aikana. Yksi polttoainesauva on vaurioitunut parhaillaankin Fortumin Loviisan voimalassa. Tapausten määrä on vähentynyt.

Tyypillistä on, että vuotavat sauvat poistetaan vasta vuosihuollon yhteydessä, koska reaktoripiirin avaaminen tuottaa aina säteilyannoksia työntekijöille, ja siksi ylimääräisiä huoltoja vältetään.

Ranskalaisen Framatomen, aiemman Arevan, toimittama reaktori, jonka valmistuminen on viivästynyt hurjasti, samoin kustannukset, tuottaa noin 15 prosenttia Suomessa kulutettavasta sähköstä.

Lisätietoa vasta alkuvuonna?

Routamon mukaan ongelmien syy selviää todennäköisesti vasta sitten, kun polttoaineen saa poistettua reaktorista. Tutkimukset voivat kestää tämänkin jälkeen.

Suomessa tietoa voidaan joutua odottamaan kiinalaisreaktorin vuosihuoltoon asti tammikuussa. Toiveena on silti, että tietoa tippuu jo sitä ennen.

Teoriassa syitä voi olla useita. Jokin vieras esine, hyvinkin pieni kappale voi kiinnittyä polttoainesauvaan ja synnyttää lämpörasituksen ja pinnan vaurioon, jolloin sauva alkaa vuotaa.

Polttoaineen valmistuserässä, jotka kylläkin tarkastetaan huolella, voi olla valmistusvirhe, joka ilmenee vasta pidemmän käytön jälkeen, Routamo kertoo mahdollisista syistä.

TVO:n ja Stukin roolitukset toimivat tilannekuvan selvittämisessä siten, että TVO pitää yhteyttä muihin reaktoria käyttäviin tahoihin ja valmistajaan.

– Eli jos tulee joitakin tämäntapaisia tapahtumia, he saisivat tiedon ja pystyvät tekemään korjauksia jos niitä olisi tarpeen tehdä. Stuk välittää tietoa muiden maiden, kuten Kiinan, säteilyturvallisuusviranomaisten kautta.

Taloussanomat ei tavoittanut TVO:ta kommentoimaan tilannetta.