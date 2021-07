Pehmistä syödään Suomessa nyt enemmän kuin ehditään tuottaa – kahvilayrittäjä: ”Koskaan aiemmin ei ole käynyt näin”

Pehmytjäätelö on ollut viikon ajan loppu kahdesta helsinkiläiskahvilasta. Yrittäjä epäilee pehmispulan olevan jopa koko Suomen laajuinen.

Pehmytjäätelön menekki on ollut tänä kesänä niin valtaisaa, että jäätelönvalmistajilla on jo vaikeuksia pysyä kysynnän perässä.

Pehmytjäätelö on ollut Helsingin Kaivopuistossa sijaitsevan Kahvila Kompassin ykköstuote jo useita kesiä. Viimeisen viikon ajan pehmytjäätelö on kuitenkin ollut kahvilasta loppu.

Syynä tähän on pehmytjäätelön menekki, joka on kasvanut tänä kesänä niin valtaisaksi, etteivät jäätelön valmistajat ole enää pysyneet kysynnän perässä.

Tilanne on täysin poikkeuksellinen, Kompassitorin kahvilaa pyörittävä ravintola- ja kulttuuriyrittäjä Tommi Leppälä kertoo.

– Pehmis on ollut yksi meidän päätuotteista vuodesta 1994 asti. Sitä on tarjoiltu kakkujen kyljessä ja piirakan kanssa sekä tietenkin pehmisannoksina. Se on ollut meidän hittituote, jota on myyty joka kesä valtavia määriä. Koskaan aiemmin ei kuitenkaan ole käynyt näin, että pehmis olisi päässyt loppumaan meiltä.

Leppälä pyörittää myös Lauttasaaressa Kasinonrannan kahvilapaviljonkia. Tilanne on siellä sama kuin Kahvila Kompassissa. Pehmytjäätelö on ollut loppu jo viikon ajan.

Kompassitorin ja Kasinonrannan pehmytjäätelö tulee Sipoossa sijaitsevalta Ingmanin tehtaalta. Leppälä kertoo kääntyneensä myös muiden valmistajien puoleen, mutta ne ovat yhtä lailla kamppailleet suuren kysynnän aiheuttamien tuotantopaineiden kanssa.

Leppälä arveleekin, että kahvilat ja jäätelökioskit ympäri Suomen kärsivät tällä hetkellä pehmispulasta.

– Tällainen on tilanne. Käsittääkseni Hesburgerilla ja Ikealla on omaa tuotantoa, mutta en usko, että ne myyvät pehmytjäätelöä ketjujen ulkopuolisille ravintoloille, Leppänen sanoo.

Taloussanomat yritti tavoittaa Ingmanin omistavan päivittäistavarayritys Unileverin edustajia kommentoimaan pehmytjäätelön saatavuusongelmia. Yritys ei kuitenkaan vastannut haastattelupyyntöön.

Jäätelönvalmistaja Fronerin myyntijohtaja Pekka Helin sen sijaan vahvistaa, että helle on lisännyt jäätelön ja erityisesti juuri pehmytjäätelön kysyntää.

– Poikkeuksellisen mahtavat kesäkelit, seitsemän viikon yhtäjaksoinen hellekausi, on vaikuttanut positiivisen merkittävästi suomalaisten jäätelönkulutukseen yhdessä koronarajoituksien kevennysten kanssa, Helin vastaa sähköpostitse.

– Suomalaiset ovat päässeet nauttimaan kesästä ulkoilmassa ilman merkittäviä rajoituksia. Tämä on luonnollisesti vaikuttanut myös jäätelötuotteiden saatavuuteen, hän jatkaa viestiään.

Froneri ei ainoastaan tuota pehmytjäätelömassaa, vaan yritys myös omistaa Pehmis-tuotemerkin. Helin kertoo, että irtojäätelön osalta tuotanto on pysynyt kysynnän perässä, mutta pehmytjäätelön kohdalla tuotantoa on täytynyt petrata, jotta kysyntä saataisiin katetuksi.

Pehmismassa koostuu pääosin maidosta, kermasta, sokerista, aromista sekä emulgointi- ja stabilointiaineista.

Kun pehmytjäätelö viikko sitten loppui Kasinonrannan kahvilapaviljongista, Leppälä pystytti paikan edustalle surunaamalla koristellun kyltin.

– Pehmismassa on loppu koko Suomesta, eli ei pehmistä, kyltissä lukee.

Leppälä halusi tiedottaa asiasta ravintolan asiakkaille yleisesti, niin että kukaan ei suotta jonottaisi kassalle pehmisannoksen takia ja joutuisi pettymään kuullessaan, ettei tuotetta ole lainkaan saatavilla.

Leppälä uskoo voivansa poistaa kyltin ensi viikolla.

– Meille on luvattu, että ensi viikon alkupuolella pehmytjäätelömassaa olisi taas saatavilla.