Useita tuotteita vedetty myynnistä, koska ne saattavat sisältää syöpää aiheuttavaa ainetta

Ruokavirasto kertoi keskiviikkona, että etyleenioksidia koskevat takaisinvedot ovat lisääntymässä. Viraston mukaan viimeisten kuukausien aikana useita elintarvikkeita on vedetty myynnistä etyleenioksidin vuoksi.

Takaisinvedot koskevat sekä tuotteita, joissa on etyleenioksidia että tuotteita, jotka on valmistettu etyleenioksidilla saastuneesta raaka-aineesta.

Viime vuoden lokakuun jälkeen myynnistä on vedetty muun muassa seesaminsiemeniä ja niistä valmistettuja elintarvikkeita sekä inkivääriä sisältäviä ravintolisiä.

Yhteistä kaikille takaisinvedoille on, että ne ovat kasvipohjaisia tuotteita, jotka on valmistettu tai niiden raaka-aine on peräisin EU:n ulkopuolelta.

Viimeisimpänä takaisinvedoista kertoivat Östman Trading Oy, joka vetää myynnistä ruotsalaisvalmisteisten SIA-jäätelöiden eriä sekä Mars Finland, joka vetää myynnistä osan jäätelöistään. Molemmat yhtiöt kertoivat, että etyleenioksidia löytyi jäätelön raaka-aineesta, mutta ei valmiista jäätelöstä.

Lisäksi Suomen Sokeri vetää myynnistä Dansukker Hyytelösokeri Multi -tuote-eriä, joiden valmistamiseen käytetyssä johanneksenleipäpuujauheessa on havaittu etyleenioksidia.

Etyleenioksidi on syöpää aiheuttava ja lisääntymiselle haitallinen aine. Etyleenioksidille ei ole pystytty asettamaan turvallisen saannin raja-arvoa, minkä vuoksi sitä ei saa päätyä elintarvikeketjuun lainkaan.

Ruokaviraston jaostopäällikkö Sari Sippola kertoo, että haitallista ainetta on päätynyt elintarvikkeisiin, koska joissain maissa sitä käytetään elintarvikkeiden desinfiointiin.

– Ne tuhoavat bakteereja ja tekevät niin elintarvikkeet turvalliseksi, mutta itsessään aine on niin haitallista, että sitä ei tulisi käyttää.

EU:n alueella etyleenioksidin käyttö elintarvikkeiden desinfioimisessa on kielletty.

Heinäkuun puolivälissä Euroopan komissio ja EU:n jäsenmaat julkaisivat kannanoton, joka koskee tilanteita, joissa etyleenioksidilla saastunutta raaka-ainetta on käytetty elintarvikkeiden valmistuksessa. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti myös tällaiset tuotteet pitää poistaa myynnistä.

– Koska kyseessä on raaka-aine, jota on käytetty elintarvikkeen valmistuksessa, lopputuotteissa etyleenioksidia on hyvin, hyvin vähän, Sippola kertoo.

Etyleenioksidipitoisuudet voivat olla niin pieniä, että käytössä olevat analyysimenetelmät eivät havaitse niitä lopputuotteesta ollenkaan. Ainetta voi tuotteessa silti olla.

– Aineen esiintymiselle on kuitenkin nollatoleranssi, koska se on erittäin haitallinen, Sippola täsmentää.

Etyleenioksidin on todettu olevan pitkäaikaisessa käytössä haitallista terveydelle. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka pitkään tuotteita on pitänyt käyttää, että ne ovat haitallisia.

– Yleensä on kuitenkin niin, että pitkäaikainen käyttö aiheuttaa haittoja.

Pieninä annoksia etyleenioksidin ei tiedetä aiheuttavan välitöntä haittaa terveydelle.

Jos haitallista ainetta ei havaita lopputuotteesta, miten tuotteen myyjät voivat tietää, että tuote voi sisältää etyleenioksidia? Sippola kertoo, että raaka-aineiden toimittajien pitää selvittää käyttämiensä lisäaineiden taustat.

– Jos ne ovat EU:n ulkopuolelta, pitäisi selvittää, mikä on raaka-aineen puhtaus.

Sippola kertoo, että elintarvikealan toimijoiden pitää omavalvonnassaan säästää pieniä määriä raaka-aineita, joita tuotteissa käytetään. Raaka-aineita pitää säilyttää niin kauan kuin tuotteita on markkinoilla.

– Jos tulee epäilyjä raaka-aineen turvallisuudesta, sen puhtaus voidaan selvittää jälkikäteen.

Sippola pitää mahdollisena, että etyleenioksidia koskevia takaisinvetoja tulee jatkossa lisää. Kuluttajan voi olla kuitenkin vaikea tietää, missä tuotteissa käytetyissä raaka-aineissa etyleenioksin jäämiä saattaa olla.

Sippola kertoo, että kuluttajien kannattaa seurata Ruokaviraston tiedotteita takaisinvedoista ja katsoa niiden perusteella, onko omassa kaapissa tuotteita, joista jäämiä saattaa löytyä.

– Jos on, tuotteiden käyttäminen pitää lopettaa ja toimia takaisinvetäjän antamien ohjeiden mukaan.

Vastaavat suuret takaisinvedot ei ole aivan jokapäiväisiä. Sippola kertoo, että vuonna 2017 kananmunista löydettiin loisten torjuntaan käytettävää fiproniilia.