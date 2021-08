Suomalainen kenkäfirma tekee lenkkareita kahvinporoista – haussa nyt miljoonarahoitus

Aalto-yliopistossa opiskelleet Jesse Tran ja Son Chu ovat kasvattaneet yrityksensä kansainväliseksi. Nyt miehet haluavat mullistaa lenkkikengät.

Vuonna 2019 tuolloin 27-vuotias Jesse Khan Tran ja 23-vuotias Son Chu olivat Aalto-yliopiston opiskelijoita, joilla oli unelma: ekologiset, mutta silti tyylikkäät tennarit. Mullistavien kenkien raaka-aineena oli jo tuolloin käytetyt kahvinporot, joiden lisäksi valmistamisessa hyödynnettiin käytettyjä muovipulloja.

Tran ja Chu uskoivat ideaansa ja olivat saaneet sijoittajilta miltei 300 000 euroa, mutta käytännössä miehillä ei ollut juuri kokemusta yrittämisestä.

■ Lue lisää: Tuhannet tilanneet suomalaisfirman ”kahvikenkiä” eri puolilta maailmaa, vaikka sillä ei ole edes kauppaa

Lähes tasan kaksi vuotta myöhemmin Tran ja Chu pyörittävät menestyksekästä kenkäbisnestä. Parivaljakko ylsi talouslehti Forbesin listalle, jossa listattiin 30 merkittävää alle 30-vuotiasta eurooppalaisyrittäjää. Toimitusjohtaja Tran ylsi vastaavalle listalle Vietnamissa, josta miehet ovat kotoisin. Miehet pitävät saavutusta käsittämättömänä.

Kenkäpareja on myyty kymmeniätuhansia, eniten Yhdysvaltoihin, Saksaan ja Suomeen. Parhaan yksittäisen päivän tulos on ollut 100 000 euron luokkaa. Yritys on lähellä voitollista ja kasvanut noin kuuden hengen tiimistä 25 henkilöön. Moni työntekijöistä on maahanmuuttajataustaisia.

– On meillä suomalaissyntyisiäkin, mutta toki on mahtavaa, että maahanmuuttajina voimme tarjota muille maahanmuuttajille töitä, Tran sanoo.

Toimisto sijaitsee Helsingin Töölössä. Kaikkiaan Rensillä on asiakkaita noin sadassa maassa.

Tran ja Chu ovat saapuneet toimistonsa viereiseen ”showroomiin”. Koronan jälkeen showroomissa voi ostaa Rensin tuotteita, mutta nyt pöydällä on vain kahdet lenkkarit.

Yrittäjät haluavat puhua tänään alkaneesta NOMAD-kampanjasta, jonka tarkoituksena on kerätä miljoona dollaria joukkorahoituksena. Euroissa summa on noin 842 000 euroa. Rahoitusta kerätään uuteen kenkämallistoon: tennareiden ohessa Rens ryhtyy valmistamaan lenkkareita.

– Ensimmäiset kenkämme olivat aika perinteiseen käyttöön soveltuvat urbaanit kengät. Huomasimme, että moni käytti niitä urheiluun niiden hengittävyyden ja vedenkestävyyden takia, Tran avaa.

Tran ja Chu kehuvat Suomen startup-kulttuuria.

Alkuperäinen malli ei kuitenkaan ollut suunniteltu juoksemiseen. Lenkkareiden kehitystyö on kestänyt noin puoli vuotta. Kyseessä on kolmas, mutta ei vielä viimeinen malli.

– Olemme innoissamme näistä. Raaka-aineena on yhä kahvinporot ja muovipullot, mutta kenkä on entistä hengittävämpi. Uskomme, että kenkämme ovat entistä parempia, Chu sanoo.

Joukkorahoituksen aikana kengät saa ensimmäisen kahdeksan tunnin ajan vajaalla 90 dollarilla (75 euroa). Aiemman malliston tennareiden hinta on kolmekymppiä kalliimpi.

Tuotannosta syntyvät päästöt yritys hyvittää Climate Partner -yrityksen kautta.

Aiempi Rensin joukkorahoituskampanja oli yrityksen mukaan Suomen kaikkien aikojen isoin ja Pohjoismaiden isoin muotiin liittyvä joukkorahoitus.

– On vaikeaa sanoa, saammeko kerättyä miljoonaa, mutta uskon vahvasti, että keräämme edellistä joukkorahoituskampanjaa enemmän ja rikomme edellisen ennätyksen. Siitä huolimatta tuotteen laadun varmistaminen on tietysti päätavoite, Chu sanoo.

Joukkorahoituskampanjaan osallistujat sitoutuvat ostamaan kengät. Sen vuoksi tuotantokuluissa säästetään, koska yritys voi valmistaa lenkkareita tilausmäärän mukaan. Lisäksi saadaan palautetta tuotteista, Chun ja Tran kertovat.

Tähän mennessä Rens on kierrättänyt yli 250 000 muovipulloa ja 750 000 kupillista käytettyä kahvia. Muoviroskan vähentäminen ja ilmastotyö on jatkossakin yksi Rensin ydinajatuksista.

NOMAD-lanseerauksessa esitellään Rensin lenkkarit. Yhä edelleen kenkien raaka-aineena toimivat kahvinporot ja käytetyt muovipullot. Kengät ovat aiempaa hengittävämmät.

Rensin kengät valmistetaan miesten synnyinmaassa Vietnamissa. Aiemmin tehdas oli Kiinassa, mutta vietnamilaistaustaisille yrittäjille vastuullisuuden varmistaminen on helpompaa synnyinmaassaan.

Yrityksellä on myös Vietnamissa työntekijä.

Rensin pääkonttori on kuitenkin Suomessa.

– Monet ovat kysyneet, milloin siirrymme Amerikkaan. Emme aio siirtyä. Olemme saaneet Suomelta niin paljon, että haluamme pysyä täällä, Tran sanoo.

Miesten mukaan Rens onkin Suomesta johdettava kansainvälinen yritys.

Suomi saa yrittäjiltä kehuja startup-myönteisyydestään. Tran on valmis kutsumaan maata startup-myönteisimmäksi maaksi, jonka hän tuntee.

Suomessa pitää myös laaja Rensiin sijoittaneiden joukko, joihin lukeutuu muun muassa Supercellin Ilkka Paananen.

– Maksamme mielellämme veromme tänne, Tran naurahtaa.

Pidemmällä tähtäimellä Rens haluaa laajeta pelkästä kenkäbisneksestä kestävän muodin yritykseksi.

Chun mukaan brändi voisi valmistaa jatkossa vaikka paitoja. Yhdistävä tekijä olisi ympäristötietoisuus.

Raaka-aineena ei olisi välttämättä kahvi ja muovipullot, vaan lähes mikä tahansa kestävän muodin raaka-aine kelpaa Rensille.

Toistaiseksi yritys myy kenkiään vain netissä. Kivijalkakaupasta on haaveiltu, mutta korona vesitti suunnitelmat. Se myös muutti ihmisten ostoskäyttäytymistä, eivätkä miehet ole varmoja, voisiko kivijalkakauppaa perustaa taloudellisesti järkevästi.

Eri jälleenmyyjien kanssa yrittäjät kertovat kuitenkin keskustelleen.

Korona nosti myös raaka-aineiden hintoja. Siitä huolimatta yritys on pystynyt kasvamaan.

– Nyt meillä on haasteita saada Milanosta tähän asti työskennellyt muotisuunnittelija Helsinkiin, Tran sanoo.