Miljoonahuviloista kiinnostutaan ulkomaita myöten. Yhä useammalle vapaa-ajan asunto on jopa tärkeämpi kuin koti.

Suomi on tuhansien mökkien maa. Toiset niistä ovat hulppeampia kuin toiset.

Mökki, huvila, kesäasunto, paratiisi. Rakkaalla kakkosasunnolla on monta nimeä, mutta kiinteistönvälittäjien mukaan kakkosasunto on yhä useammin henkinen ykkösasunto. Miljoonamökkien myynti onkin vilkastunut viime vuoden lopusta saakka.

Taloussanomat esittelee viisi arvokasta vapaa-ajan asuntoa ja kysyy välittäjiltä, ketkä niistä ovat kiinnostuneita.

Rantalinna, Ruokolahti.

Rantalinna Ruokolahdelta, 4 miljoonaa euroa

Mikäli katsotaan Oikotie-palveluun ilmoitettuja vapaa-ajan asuntoja, kallein on Ruokolahdella sijaitseva 812 neliömetrin Rantalinna.

1912 rakennettu jugend-linna on ollut yksityiskäytössä, mutta välittäjän mukaan ostajaehdokkailla on kiinnostusta käyttää sitä myös hotellitoimintaan.

Kohdetta välittävän Kenneth Katterin mukaan museoviraston suojelema kohde soveltuu hotelliksi hyvin, sillä se pitää sisällään ravintolatilat ja 13 hotellitason sviittiä. Kauppaan kuuluu huvilan irtaimisto ja onpa 9,2 hehtaarin tontilla kaksi saunaa, kesäkeittiö, kappeli ja oma puisto paviljonkeineen.

Tontti sijaitsee Saimaan rannalla.

– Viime aikoina suurin osa ostajaehdokkaista on ollut kiinnostunut huvilasta hotellikohteena, mutta sopii se yksityiskäyttöönkin, Katter sanoo.

Rantalinna on sisältäkin kunnossa. Välitöntä kunnostustarvetta ei välittäjän mukaan ole.

Hän kertoo kohteen olleen jo pitkään tiedossa ja myynnissä. Viime vuoden loppupuolella yhteydenotot vilkastuivat reilusti ja Katterin mukaan yhä suurempi osa ostajaehdokkaista on hyvin vakavissaan.

– Kyse ei ole pelkästään koronan aiheuttamasta muutoksesta etätyössä vaan yleisessä asenteiden muutoksessa. Tästäkin linnasta on kiinnostunut useampi ulkomaalainen. He pohtivat linnan käyttöä kesäisenä kakkoskotina, kun Etelä-Euroopassa alkaa olla tukalan kuuma.

Katter rohkaisee ottamaan yhteyttä, mikäli 4 miljoonan Rantalinna herättää mielenkiintoa.

Paraisten merenrantahuvila.

Merenrantahuvila Paraisilta, 2,95 miljoonaa

Vuonna 2008 rakennettu merenrantahuvila 10 hehtaarin saaritontilla keskellä Airistoa on hyvä kohde omaa rauhaa haluavalle.

192 neliömetrin päärakennus sijaitsee kallion päällä ja sieltä avautuvat komeat näkymät. Sen yhteydessä on rantasauna sekä laiturit molemmin puolin päärakennusta.

Sisätilat.

Keskellä saarta on 192 neliömetrin sauna- juhlakäyttöön soveltuva talo. Laiturit ovat kohdetta välittävän Pasi Saaren mukaan tukevat ja soveltuvat isoillekin veneille.

Lisäksi saarella on majoitustilaa vieraille ja osmoosilaitteet, jolla tehdään merivedestä makeaa vettä. Rakennukset yhdistyvät puisilla kävelyreiteillä.

Kohde on yksi vuonna 2018 huomiota saaneen Airiston Helmen 15 kohteesta, joista suuri osa on jo löytänyt ostajansa aiemmin.

Lue lisää: Airiston Helmen kohuttuja kiinteistöjä on yhä myynnissä – tältä huviloissa näyttää sisällä

Hirsimökki, Savonlinna.

Hirsimökki saaresta Savonlinnasta, 2,5 miljoonaa

245 neliömetrin hirsimökki sijaitsee omassa rauhassa Saimaan Kongonsaaressa. Vuonna 2004 rakennettu luksushuvila sijaitsee niemellä ja siitä avautuu järvinäköala kolmeen suuntaan.

Korkeat katot ja vaaleaksi sävytetyt hirret luovat avaruuden tuntua, vaikka mökki onkin yksikerroksinen.

Erillinen vierastalo sijaitsee hiekkarantaisen lahden poukaman kainalossa ja saunasta voi yrittää bongailla saimaannorppia.

Sisätiloista näkee järvimaiseman kolmeen suuntaan.

Tontilla on myös autotalli, joskin saareen autoilevan tulee turvautua lossiin. Sen sijaan 3,5 metrin syväyksellä löytyvä venepaikka tontilta löytyy ja tuo veneilijälle vapautta lossiaikatauluista.

Kohdetta välittävä Jari Vähämäki kertoo, että sijainti saaressa tuo haasteita sopivan ostajan löytämiseen.

– Moni arvomökkiä hakeva toivoo sijaintia moottoritieyhteyden päästä, Vähämäki sanoo.

Kiinnostuneita on kuitenkin riittänyt. Vähämäen mukaan vain yksi kolmasosa ostajaehdokkaista on suomalaisia. Ostajaehdokkaissa korostuvat muun muassa suomenvenäläiset.

– Aasiasta on löytynyt myös kiinnostuneita, mutta he eivät tietenkään pääse juuri nyt kohdetta katsomaan. Tulevaisuudessa yhä enemmän potentiaalisia ostajia saattaa löytyä Aasiasta tai Lähi-idästä.

Vähämäki kertoo, että suurin osa kiinnostuneista kaavailee hirsimökkiä yksityiskäyttöön.

Kiinteistöä on hänen mukaansa kuitenkin mahdollisuus jatkojalostaa matkailukäyttöä palvelevaksi kohteeksi tai rakentaa omalle perheelle useampia lomarakennuksia.

– Rakennusoikeutta reilusti jäljellä, eikä rakennusten määrää ei ole rajattu.

Tontin koko on reilut kymmenen hehtaaria.

Kirkkonummi, päärakennuksen terassi.

Merenrantamökki Kirkkonummelta, 1,895 miljoonaa

Vuonna 1975 rakennettu 98 neliömetrin mökki poikkeaa muista miljoonamökeistä niin kooltaan kuin iältään.

Lyhyen autoilumatkan päässä sijaitsevan kohteen vetovoimatekijä ei olekaan viiden huoneen vapaa-ajan asunto – ei, vaikka neljä makuuhuonetta, tupakeittiö ja komea terassi vakuuttavatkin monet.

Kohdetta välittävän Eeva Kemmon mukaan vahvuus on jylhä tontti.

– Olemme ajatelleet niin, että ostaja voi vaikkapa purkaa päärakennuksen ja rakentaa tilalle modernin kakkosasunnon, Kemmo sanoo.

Sisätilat ovat hyvässä kunnossa, vaikka ikää onkin.

Koko tontin koko on hieman yli 15 hehtaaria ja siitä lohkottava määräala on noin 5,5 hehtaaria. Lohkottavaan määräalaan sisältyy kaksi rakennuspaikkaa, joista toinen on rakentamaton. Toisella sijaitsee mainittu päärakennus sekä rantasauna, hirsinen varastorakennus ja huvimaja.

Kemmon mukaan vallitseva trendi on sellainen, että kakkoskodissa vietetään yhä enemmän aikaa.

– Kaupunkiasunto on vain sellainen, mistä pyöritetään arkea. Itse asiassa kakkoskodista on tullut monelle varsinainen ykköskoti: siellä vietetään kaikki vapaa-aika, juhlitaan, kutsutaan ystäviä. Siksi siellä pitää olla tilaa ja koko infra kunnossa, jopa paremmin kuin kaupungissa.

Kelomökki Kittilässä.

Kelolinna Kittilästä 1,55 miljoonaa

Kittilän Kätkässä sijaitseva 2000-luvun alkupuolella rakennettu 300-neliöinen kelolinna on hyvin erityislaatuinen kohde.

Entisen omistajansa itse suunnittelema kelolinna on kävelymatkan päässä Levin keskustasta. Tontti rajoittuu puistoon sekä Myllyjokeen, näkymät ovat Levin eturinteille.

Huvilassa on neljä makuuhuonetta, jossa jokaisessa oma kylpyhuone, vaatehuone ja kolmessa oma parveke. Olohuoneessa on massiivinen takka ja keittiötä kuvataan persoonalliseksi. Lisäksi huvila pitää sisällään takkahuoneen, kodinhoitohuoneen, autokatoksen ja tilavan saunan.

Kohdetta välittävä Sofia Leinonen sanoo, ettei ole koskaan nähnyt yhtä isoa kelokohdetta ja kuvaa sen tunnelmaa maagiseksi.

– Tämän kokoisessa kohteessa oikeaa ostajaa pitää odottaa. Uskon, että vuoden loppuun mennessä kohde on myyty, Leinonen sanoo.

Kiinnostuneita ostajia on ollut ympäri maailman, muun muassa Ranskasta, Saksasta ja Arabiemiraateista.

– Luonto ja metsä on heille ehkä se tärkein houkutin, ei niinkään laskettelu.

Kemin kelolinnaa ollaan hankkimassa omaan käyttöön. Käytössä sen pitäisi pitkään kestääkin, sillä kelopuu on hyvin aikaa kestävää, Leinonen muistuttaa.