Huhtamäen tulos ylitti jo koronaa edeltävän ajan – liikevoitto ja -vaihto kasvoivat

Noutoruokapakkausten kysyntä on jatkanut asteittaista elpymistään.

Kuluttajapakkauksia valmistava Huhtamäki kertoo puolivuosikatsauksessaan liikevaihdon ja liikevoiton kasvaneen vuoden 2021 alussa ja sen toisella neljänneksellä

Yhtiön liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä kymmenen prosenttia 877 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella se oli 797 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 14 prosenttia, kehittyvillä markkinoilla peräti 20 prosenttia. Nämä pitää kuitenkin suhteuttaa erittäin heikkoon vertailukauteen vuonna 2020.

Oikaistu liikevoitto Huhtamäellä oli 80 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto 75 miljoonaa euroa. Vertailukaudella luvut olivat molemmissa 70 miljoonaa euroa.

Raportoitu osakekohtainen tulos on 0,50 euroa aiemman 0,44 euron sijaan.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé sanoo olevansa hyvin tyytyväinen, kun liikevaihto kasvoi yli koronaviruspandemiaa edeltävän tason. Hän on tyytyväinen myös kannattavuuden parantuessa ”haastavassa kustannusympäristössä”.

– Noutoruokapakkausten kysyntä on jatkanut asteittaista elpymistään rokotusten etenemistahdin sekä liikkumisrajoitusten purkamisten myötä. Globaali ruokapakkausmarkkina on kuitenkin edelleen epävakaa, ja monissa maissa pandemiatilanne on edelleen vaikea. Epävakaus näkyy myös toimitusketjussa raaka-aineiden, erityisesti polymeerien ja kierrätyskuidun hintojen merkittävänä nousuna, Héaulmé sanoo tiedotteessa.

– Toukokuussa kerroimme investoivamme uuteen kuitupakkaustehtaaseen Etelä-Afrikassa. Viimeisin yritysostomme, kiinalaisen Jiangsu Hihio-Art Packaging -yhtiön hankinta saatiin päätökseen kesäkuussa. Nämä strategiset hankkeet yhdessä aiemmin ilmoitettujen Malesian ja Venäjän tuotantolaitosinvestointien kanssa vahvistavat globaalia tuotantolaitosverkostoamme ja tarjoavat meille hyvät mahdollisuudet palvella nykyisiä ja uusia asiakkaita entistä paremmin.