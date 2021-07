Asuntokaupassa rikotaan nyt myyntiennätyksiä – näissä kaupungeissa neliöt liikkuvat kaikkein hurjimmin

Myös myyntiajat ovat lyhentyneet valtakunnallisesti. Eri puolilla Suomea etsitään kuitenkin eri kokoisia asuntoja.

Suomessa myytiin tammi–kesäkuussa vanhoja asuntoja 25,4 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kesäkuussa vanhoja asuntoja myytiin Suomessa maanlaajuisesti 11,8 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Tiedot perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa.

Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Saleniuksen mukaan kauppa on käynyt hyvin eri puolella Suomea. Edellisvuoteen verrattuna kauppamäärät nousivat eniten Lappeenrannassa (52,5 prosenttia), toisiksi eniten Lahdessa (40,5) ja kolmanneksi eniten Joensuussa (34,9).

– Helsingissä vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin tammi–kesäkuussa 21,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Espoossa kauppamäärät nousivat edellisvuoteen verrattuna 28,8 ja Vantaalla 21,6 prosenttia, Salenius avaa Huoneistokeskuksen tiedotteessa.

Tampereella vanhoja asuntoja myytiin tammi–kesäkuussa 23,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Turussa kasvua oli 20,7 prosenttia, Oulussa 23,1, Kuopiossa 34,0 ja Jyväskylässä 22,5 prosenttia.

Porvoossa kauppamäärät nousivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 32,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, Kouvolassa 19,7 sekä Porissa 16,5 prosenttia.

Kesäkuussa myynti nousi vuodentakaisesta erityisesti Espoossa ja Lahdessa.

– Kesäkuussa myös asuntojen myyntiajat lyhenivät valtakunnallisesti. Rivitaloasuntojen myyntiaika lyheni 23 päivällä edellisvuodesta, omakotitalojen 26 päivällä ja kerrostaloasuntojenkin myyntiaika lyheni neljällä päivällä.

Kesäkuussa vanhojen asuntojen neliöhinnat laskivat keskimäärin 1,7 prosenttia

Vuodessa vanhojen kerrostalokaksioiden hinnat nousivat eniten Vantaalla (+8,8 prosenttia) ja laskivat Porissa (-11,7 prosenttia).

Suomen Pankin mukaan Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2021 uusia asuntolainoja noin 2,08 miljardin euron edestä, mikä on noin 21 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Sp-Kodin mukaan vaatimukset asuntoa kohtaan ovat riippuvaisia paikkakunnasta. Kauempana pääkaupunkiseudusta suuri osa asunnoista on omakotitaloja ja sellaista myös haetaan.

– Helsingissä kesäkuun 2020 ja heinäkuun 2021 välillä kaikkein haetuin asuntotyyppi on kerrostalokaksio. Etuovi.comin asuntomarkkinoiden tietopalvelun mukaan hakuvahteja taas on eniten kerrostalokolmioihin. Näiden lisäksi haetuimpia asuntotyyppejä ovat kolmen ja neljän huoneen rivitaloasunnot sekä neljän huoneen kerrostaloasunnot, sanoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen tiedotteessa.

Haetuimmat alueet Helsingissä ovat Lauttasaari, Töölö, Kallio, Munkkiniemi ja Ullanlinna.

Rovaniemellä haetuin asuntotyyppi on kolmen huoneen rivitaloasunto, kun taas Nurmijärvellä lähes puolet hauista kohdistuu omakotitaloihin ja eniten hakuvahteja on ollut neljän huoneen omakotitaloihin.

Asuntomessukaupungissa Lohjalla neljän huoneen omakotitalo on sekä vahdituin että haetuin asuntotyyppi.

– Asuntojen kysyntä nousee asuntomessupaikkakunnalla selvästi aina noin vuotta ennen messujen alkua. Voidaan jopa puhua asuntobuumista näillä alueilla. Messujen jälkeen kuumentunut markkinatilanne kuitenkin yleensä aina rauhoittuu nopeasti.

Hangossa haetuin asuntotyyppi on neljän huoneen omakotitalo ja hakuvahteja on eniten kolmen huoneen omakotitaloihin. Kerrostalokaksiot ovat toiseksi suosituin asuntotyyppi.

Jämsässä haetuin ja vahdituin asuntotyyppi on ollut neljän huoneen omakotitalo.

– Elämme vilkasta asuntokauppakesää. Sp-Koti teki kesäkuussa jälleen uuden myyntiennätyksensä. Rauhoittumisen merkkejä ei ole ilmassa. Se, että myyntiajat ovat lyhentyneet selvästi tarjonnan lisääntymisestä huolimatta, indikoi hyvän tilanteen jatkumista, toteaa Rantanen tiedotteessa.

Toukokuussa myyntiaika oli enää vain noin puolet siitä, mitä se oli enimmillään viime vuoden syyskuussa, SP-kodilta todetaan.

– Kysyntä jakautuu nyt useampaan kohteeseen, mikä on hyvä asia. Ylenpalttinen kilpailu yhdestä kohteesta on lievempää, ja sitä kautta pientä rauhoittumista markkinassa on tapahtunut. Nyt ihmisillä on hieman paremmat mahdollisuudet löytää uusi koti itselle. Sitäkin kautta markkinoille on tulossa varmasti lisää kohteita myyntiin.