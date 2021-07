Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä – täällä niitä on kaikkein eniten

Asiantuntija on huolissaan maksuhäiriöisten velkojen määrän kasvamisesta.

Keskimäärin suomalaisista 8,5 prosentilla on maksuhäiriömerkintä.

Kesäkuun lopussa 389 200 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Asiakastiedon tilastoista selviää, että määrä on pysytellyt jokseenkin samana kuin vuosi sitten. Silloin merkintöjä oli 300 vähemmän kuin nyt.

Keskimäärin suomalaisista 8,5 prosentilla on maksuhäiriömerkintä. Kuten oheinen alueittainen vertailu paljastaa, että eniten niitä on Päijät-Hämeessä. Siellä melkein joka kymmenennellä on maksuhäiriö.

Toiseksi yleisimpiä merkinnät ovat Kanta-Hämeessä; sikäläisistä 8,8 prosentilla on merkintä. Koko maan keskiarvoa enemmän merkintöjä on myös kymenlaaksolaisilla ja eteläsavolaisilla.

Uudenmaan väkilukuun suhteutettu luku on sama kuin koko maan keskiarvo.

Parhaiten taloudenpito näyttää olevan hallussa ahvenanmaalaisilla. Saarimaakunnassa maksuhäiriöitä on vain 4,4 prosentilla.

Myös yrittäjävaltaisella Pohjanmaalla raha-asiat hoidetaan tarkemmin kuin muualla maassa keskimäärin.

Vuonna 2012 maksuhäiriömerkintöjä oli hieman alle 340 000, mutta niiden määrä on kasvanut tasaisesti viime vuoteen asti.

– On yllättävää, että koronapandemia ei juuri näy tilastossa. Asiakastiedossa oletimme, että se olisi alkanut näkyä, mutta vaikuttaakin siltä, että ihmiset ovat onnistunet tasapainottamaan talouttaan aika hyvin, Asiakastiedon mediavastaava Ville Kauppi sanoo.

Vaikka korona-aikana maksuhäiriöt eivät kokonaisuudessaan ole yleistyneet, yksi trendi voi johtua niistä. Maksamattomista verkkokauppaostoksista aiheutuneiden merkintöjen määrä on kasvanut vuodessa peräti 70 prosenttia.

Syy tähän ei selviä tilastoista, mutta Kauppi muistuttaa, että verkkokauppa on yleistynyt vauhdilla ja korona-aika on vauhdittanut trendiä.

– Kun kotona ollaan paljon, tilataan verkosta ja ostoksia jää myös maksamatta enemmän, hän sanoo.

Verkko-ostamisen helppous voi hänen mielestään olla joillekin kaksiteräinen miekka. Kun on järkevä ostoksissaan, kauppojen kirjo ja ostamisen toimivuus on hänestä hyvä asia.

– Jos on taipumusta holtittomuuteen rahan käytössä tai ei ymmärrä taloutensa tilaa, talous on helppo sotkea tekemällä ostoksia, joita ei tarvitse tai joihin ei ole varaa, Kauppi lisää.

Maksuhäiriöt kasautuvat. Kauppi kertoo, että yhdellä rekisteriin päätyneellä henkilöllä on keskimäärin noin 15 merkintää. Määrä on ollut yhtä suuri vuosikausia.

Talous- ja velkaneuvoja Minna Nokua Päijät-Hämeen oikeusaputoimistosta kertoo, että Päijät-Häme on jo pidemmän aikaa ollut maksuhäiriömerkintätilastojen kärkipäässä. Tilanne näkyy alueen talous- ja velkaneuvonnassa.

– Yhtä yksittäistä syytä on mahdotonta nimetä, mutta yhtenä syynä vaikuttaa alueen korkea työttömyys ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys, Nokua arvioi.

Alueelta on hänen mukaansa haastavaa löytää uutta työtä etenkin teollisuudesta, joka aiemmin oli nykyistä merkittävämpi työnantaja.

Toisaalta maksuhäiriöitä kertyy Päijät-Hämeessä paljon myös työssä käyville ja eläkeläisille. Nokua pohtii, että tähän voi vaikuttaa se, että alueella on keskimäärin matalampi tulotaso kuin muualla maassa.

Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar sanoo, että maksuhäiriöiden syyt ovat moninaiset. Tulojen suuruus vaikuttaa kuitenkin niihin selvästi.

– Alueilla, joilla on pienemmät keskitulot, on enemmän maksuhäiriöitä kuin hyvätuloisten alueilla, hän sanoo.

Merkinnät kasautuvat miehille ja melko nuorille. Kolmikymppisistä miehistä liki 16 prosentilla on maksuhäiriömerkintä. Miesten suurempaan osuuteen Nokua ei osaa nimetä mitään yksittäistä syytä.

Takuusäätiön asiakkaista miesten ja naisten osuus on suunnilleen yhtä suuri. Miehet kuitenkin yrittävät usein räpiköidä ongelmissaan pidempään kuin naiset ennen kuin hakevat apua.

Panzar arvioi, että miehet ovat keskimäärin ehkä hivenen impulsiivisempia ja huolettomampia rahankäytössä kuin naiset. Lisäksi he ottavat naisia helpommin riskiä, mikä näkyy myös sijoittamisessa.

– Vastuuta perheen taloudesta kantavat nykyään sekä miehet että naiset, Nokua sanoo.

Pantzarin mielestä jossain määrin vieläkin elää silti perinne, jossa miehet hoitavat perheen omaisuuteen liittyvät hallinnolliset asiat. Karkeasti yleistäen miehet hoitavat yhä usein talon ja auton, naiset arjen pyörittämisen kustannukset.

Asumiskulut ovat usein suurempia kuin kauppalaskut, ja niistä koituvat mahdolliset maksuhäiriöt näkyvät miehen nimissä.

– Toisaalta nainen jää selvästi heikompaan asemaan, jos pari eroaa ja isot omaisuuserät ovat miehen nimissä, Pantzar huomauttaa.

Eniten maksuhäiriöitä on 30–39-vuotiailla. Pantzar sanoo, että etenkin 25–35-vuotiaiden maksuhäiriöt ovat kasvussa, mutta nuorempien osuus laskee.

– En oikein usko, että uusi sukupolvi olisi tavattomasti viisastunut, enemmän tilanne kertoo siitä, että talousongelmien eskaloituminen kestää kauemmin, Panzar sanoo.

Yksi syy tähän on, että nuoret eivät enää saa markkinoilta lainaa yhtä helposti kuin aikaisemmin. Esimerkiksi korkokaton kiristäminen on hillinnyt velanantoa.

Pantzar kertoo, että vaikeuksiin ajautuneilla on nyt kokonaisuudessaan usein velkaa enemmän kuin ennen, vaikka yksittäisiä velkoja on aiempaa vähemmän.

– Kun ennen maksuvaikeuksiin joutuneella saattoi yhteensä 10 000 euron velat, nyt pelkästään yksi luotto voi olla 10 000 euroa, hän kuvaa.

