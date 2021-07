Bitcoinin hinta romahti alle haamurajan – kryptomarkkinoita haihtui vuorokaudessa lähes 100 miljardia dollaria

Kryptovaluuttojen kurssit laskivat maanantai-iltana. Bitcoinin arvo romahti alle 30 000 dollariin ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun 22. päivän.

Bitcoin ylsi historiansa korkeimmalle tasolle 65 000 dollariin viime huhtikuussa, mutta sen jälkeen Bitcoinin kurssi on pudonnut yli 50 prosenttia.

Kryptomarkkinoilta hävisi noin 98 miljardia dollaria vuorokaudessa, kun useiden kryptovaluuttojen kurssit laskivat maanantai-iltana.

Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Kauppalehti.

Kryptovaluutta Bitcoinin kurssi laski eilisen aikana noin kuusi prosenttia. Myös kryptovaluutta Etherin kurssi laski yhdeksän prosenttia ja XRP:n lähes kymmenen prosenttia.

Kurssilaskun seurauksena Bitcoinin arvo romahti alle 30 000 dollariin ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun 22. päivän. Bitcoin ylsi historiansa korkeimmalle tasolle 65 000 dollariin viime huhtikuussa, mutta sen jälkeen Bitcoinin kurssi on pudonnut yli 50 prosenttia.

Bitcoinin kurssilasku ajoittui maanantaina samaan hetkeen, kun osakemarkkinat varsinkin Yhdysvalloissa olivat laskussa.

Kryptovaluuttoja kauppaavan Lunon yritystoiminnan kehitysjohtaja Vijay Ayyar arvioi CNBC:lle, että Bitcoinin kurssin lasku alle 30 000 dollariin saattaa osoittautua merkittäväksi. Hänen mukaansa Bitcoinin arvo voi laskea edelleen 22 000–24 000 dollariin.

Bitcoinin kurssia on painanut alas etenkin Kiinan viimeaikaiset toimet. Kiina on sulkenut alueellaan lukuisia tärkeitä Bitcoin-louhoksia ja maan keskuspankki on kehottanut rahoitusalan- ja finanssiteknologian yrityksiä tarjoamasta asiakkailleen krypotavaluutta-palveluita.

Lisäksi Bitcoinin arvoon ovat vaikuttaneet myös useiden maiden sääntelyviranomaisten pyrkimykset rajoittaa tai asettaa esteitä Bitcoinilla käytävälle kaupalle.