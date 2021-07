Tällaisen sähköauton saa nyt alle 15 000 eurolla – asiantuntija antaa ostajalle yhden erityisen tärkeän neuvon

Alle 15 000 eurolla saa useita sähköautoja, mutta niiden toimintasäde on melko pieni. Budjettia kasvattamalla löytää jo maantieajoon paremmin soveltuvia autoja.

Sähköauton ei tarvitse maksaa kymmeniä tuhansia euroja, sillä täyssähköisen auton voi saada käytettynä jopa alle 15 000 euron hinnalla eli suunnilleen tavallisen Corollan hinnalla. Taloussanomien selvityksestä kuitenkin selviää, että edullisen sähköauton ostaja joutuu vielä tinkimään menopelinsä ominaisuuksista, etenkin toimintasäteestä.

Tarkasteluhetkellä esimerkiksi Nettiauto-palvelusta löytyi reilut 50 käytettyä sähköautoa kyseisessä hintahaarukassa. Valikoimaa riittää, vaikka edullisten sähköautojen tarjonta onkin vielä murto-osa perinteisiin käyttövoimiin verrattuna.

Sähköautoilun ajankohtaisuus otti jälleen harppauksen eteenpäin, kun Euroopan unionin komissio asetti tavoitteen luopua polttomoottoriautojen myynnistä vuoteen 2035 mennessä ja lisätä samalla sähköautojen latauspisteiden määrää. Tulevina vuosina sähköautoilun odotetaan helpottuvan nopeasti, kun latauspisteiden määrä kasvaa ja markkinoille tulee lisää paremmilla ominaisuuksilla varustettuja, käytettyjä sähköautoja.

Alle 10 000 eurolla tarjolla oli tiistaina Nettiauton kautta vain 7 sähköautoa, joista kaksi halvinta eivät ole tieliikennekelpoisia.

Subaru Elcat.

Kaikkein halvimpana löytyy 3000 euron Subaru Elcat vuodelta 1991, joka soveltuu lähinnä harrastelijan projektiksi. Keltaisella sähköpakettiautolla ei ole ajettu kuin noin 20 000 kilometriä, ja myyjän mukaan siitä voisi saada tieliikennekelpoisen kunnostamalla. Elcat-autoja oli käytössä 1990-luvulla käytössä muun muassa Postilla ja VR:llä.

Halvin tieliikennekelpoinen sähköauto Nettiautossa on Citroen C-Zero vuodelta 2011. Autolla on ajettu 60 000 kilometriä, ja se on vasta katsastettu ja huollettu merkkihuollossa.

Talvella toimintasäde on noin 60 kilometriä ja kesällä noin 100 kilometriä riippuen ajotavasta, kun akun lataaminen täyteen kestää pikalatauksella tunnin ja normaalilla latauksella 8 tuntia.

C-Zerosta pyydetään 7 900 euron hintaa. Pieni auto voisi sopia lyhyille kauppareissulle tai työmatkoihin kaupungissa.

Citroen C-Zero.

Alle 15 000 euron hintahaarukkaan ei mahdu Tesloja, mutta sitäkin enemmän Volkswageneita, Opeleita, Smarteja ja Nissaneita noin 160 kilometrin maksimitoimintasäteellä.

Yleisin myytävä sähköauto näyttäisi olevan Nissan Leaf, josta löytyy useita vuosimalleja. Leaf on ensimmäisiä yleistyneitä sähköautomalleja.

Vuoden 2013 Nissan Leafin saa omakseen vajaalla 10 000 eurolla. Toimintasäteeksi mainitaan maksimissaan 130 kilometriä, ja autolla on ajettu 91 000 kilometriä.

Nissan Leaf vuodelta 2016.

Hieman alle 15 000 euroa maksavan vuoden 2015 Leafin kohdalla ei mainita toimintasädettä. Yleensä sähköautoissa uudempi kuitenkin kannattaa. Vanhemmissa Leafeissa on pienempi 24 kWh:n akku, kun taas uudemmissa ensimmäisen sukupolven malleissa 30 kWh. Käytännössä tämä tarkoittaa pidempää toimintasädettä, tehtaan mukaan noin 120–255 kilometrin ajoa täydellä akulla.

Uudemman mallisukupolven ja 40 kilowattitunnin Leafeja saa, jos budjettia nostaa muutamalla tuhannella eurolla. Sillä matkaa taittuu ihanteellisissa olosuhteissa yhdellä latauksella jopa 270 kilometriä. Myös lataus sujuu ripeämmin.

Volkswagen e-Up vuodelta 2014.

Alle 15 000 euron luokassa on saatavissa myös useampi sähköinen Volkswagen e-Up! Vuosimalleja on Nettiautossakin vuodesta 2014 vuoteen 2017, ja hinnat liikkuvat 12 000 ja 15 000 euron välillä. Moottori-lehden mukaan vanhemman vuosimallin toimintasäde on 120–160 kilometriä. Ongelmaksi mainitaan pitkä latausaika.

Verkkokaupasta löytyy myös vuoden 2015 BMW i3 vajaalla 14 300 eurolla. Akun kapasiteetti on myyjän mukaan reilut 90 prosenttia uuden akun kapasiteetista. Myös i3:n toimintasäde on ihanteellisissa olosuhteissa maksimissaan 160 kilometriä, eli auto on muiden alle 15 000 euron sähköautojen tavoin suunniteltu kaupunkiajoon. BMW:n huippunopeus on kuitenkin muita vertailtuja autoja korkeampi.

BMW i3.

Jos murramme 15 000 euron hintakaton, löytyy myös paremmin matka-ajoon soveltuvia sähköautoja. Alle 20 000 eurolla saatavilla on muun muassa Fiatin ja Kian malleja, Suomessa suosittuja Volkswagenin e-Golfeja ja noin 200 kilometrin matka-ajoon kykenevä Mercedes Benzin B 250e Sports Tourer Electric Drive.

Noin 28 000 eurolla löytyy käytettynä Hyundai Kona Electric, jonka toimintasäde on jopa 280 kilometriä 39 kilowattitunnin akulla. Isomman akun malli on kalliimpi, mutta kykenee vielä pidempään matka-ajoon.

Tesla Model S vuodelta 2015 löytyy halvimmillaan puolestaan reilulla 30 000 eurolla.

Hyundai Kona Electric Style vuodelta 2019.

Huomioi nämä ostaessasi käytettyä sähköautoa

Pitkään alalla toiminut ja sähköautoista kaksi tietokirjaa kirjoittanut asiantuntija Vesa Linja-aho sanoo, että sähköautoa ostaessa kannattaa pääsääntöisesti kiinnittää huomiota samoihin asioihin kuin autokaupoilla yleensäkin. Taustatöissä tulee selvittää auton menneisyys, ettei se esimerkiksi ole kokoon harsittu kolariauto ja määräaikaishuollot on tehty ajallaan.

Muutamia erityispiirteitä kuitenkin on.

Linja-ahon mukaan tärkeintä on selvittää sähköauton toimintasäde, ja käytännössä se selviää vain koeajamalla. Moni myyjä ei ilmoita toimintasädettä ja vaikka ilmoittaisikin, se voi todellisuudessa poiketa ilmoitetusta. Linja-aho ei ostaisi käytettyä sähköautoa ilman kunnon koeajoa.

– Käytännössä sähköauton akku ladataan täyteen ja ajetaan niin pitkään, että auto herjaa melkein tyhjästä akusta, Linja-aho kuvaa.

Kun sopiva merkki ja malli on löytynyt, kannattaa vielä kysellä merkkikohtaisissa Facebook-ryhmissä auton tyyppivioista. Linja-ahon mukaan sellaisia löytyy esimerkiksi vanhojen Teslojen ovenkahvoista. Ryhmissä kannattaa kysyä myös siitä, kuinka kalliiksi auton korjaaminen on tullut.

– Koska Suomi on laaja maa, kannattaa selvittää, missä on lähin merkkihuolto. Esimerkiksi Nissan Leafeille on huoltoa saatavissa ympäri Suomea, mutta harvinaisemmissa sähköautoissa voi joutua ajamaan huollon perässä. Jos asuu Kainuussa ja lähin huoltopiste on Helsingissä, niin eihän siinä järkeä ole.

Vesa Linja-ahon mukaan sähköauton hankintaa ei tule pelätä.

Sähköautossa tärkeää on tietää myös akun kunto ja koko. Pienet akut eivät kestä pitkää maantieajoa, mutta kilowattitunneiltaan isommissa akuissa maantieajo ei välttämättä poikkea paljoakaan polttomoottoriautoista.

Mikäli akku on vanha, sen kapasiteetti voi olla heikentynyt. Joissain autoissa, kuten Nissaneissa, on Linja-ahon mukaan helposti nähtävissä auton järjestelmän arvio akun kunnosta.

– 12 tolppaa on maksimi, ja siitä se lähtee putoamaan. Korjaamokäyttöön tarkoitetuilla työkaluilla saa, mallista riippuen, enemmän tietoa akun kunnosta.

Lisäksi on tärkeää varmistaa, että autossa on pikalatausmahdollisuus. Sen toiminta kannattaa testata, jos mahdollista.

” Käytännössä sähköauton akku ladataan täyteen ja ajetaan niin pitkään, että auto herjaa melkein tyhjästä akusta.

Linja-ahon mukaan kannattaa suosia Suomessa ensirekisteröityjä sähköautoja, sillä niissä on varmasti huomioitu talvivarmuus. Kaikissa vanhemmissa Etelä-Euroopasta käytettyinä maahantuoduissa sähköautoissa ei välttämättä ole akun lämmitystä.

Kallein hajoava osa sähköautoissa on ajoakku. Mitä suositummasta mallista on kysymys, sitä todennäköisemmin markkinoilta löytyy käytetty akku tai akkumoduuleja tilalle. Sama pätee ammattitaitoisiin korjaajiin.

Linja-aho kuitenkin muistuttaa, ettei sähköauton ostamista kannata jännittää.

– Pääsääntöisesti riittää kaikki samat hommat kuin polttomoottoriautoa ostaessa. Ainoastaan koeajon merkitys on tärkeämpi, mutta jos auto on hyvin huollettu, ei käytetyn sähköauton ostamisessa ole mitään ongelmaa.