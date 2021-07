Suomesta on löydetty pelättyä perunantuhoojaa ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen – näin tunnistat viheliäisen tuholaisen

Koloradonkuoriainen on Ruokaviraston mukaan yksi pahimmista perunantuhoojista.

Hämeenlinnan Tuuloksesta on löytynyt koloradonkuoriaisesiintymä, Ruokavirasto tiedottaa. Perunanviljelijä oli lähettänyt Ruokavirastolle kuvan kuoriaisten toukkapesäkkeestä sunnuntaina.

Epäily varmistettiin maanantaina, ja torjuntatyöt on aloitettu. Esiintymä on ensimmäinen sitten kesän 2016.

Koloradonkuoriainen lehdellä kuvattuna Yhdysvalloissa.

– Perunanviljelijöiden ja palstaviljelijöiden on nyt syytä tarkkailla perunakasvustojaan koloradonkuoriaisen varalta. Torjunta on sitä helpompaa, mitä aikaisemmin esiintymä todetaan. Jos kuoriainen pääsee vakiintumaan alueellemme, siitä on vaikea päästä eroon, sanoo ylitarkastaja Atro Virtanen Ruokaviraston kasvinterveysyksiköstä tiedotteessa.

Virtasen mukaan omatoimiseen torjuntaan ei tule ryhtyä, koska se voi vaikeuttaa torjuntatoimien onnistumista.

Löydetyn esiintymän kuoriaiset ovat voineet kulkeutua Tuulokseen esimerkiksi ilmavirtausten mukana etelästä tai idästä. Yksittäisiä koloradonkuoriaisia kulkeutuu Suomeen silloin tällöin myös esimerkiksi erilaisten kasvituotteiden mukana.

Koloradonkuoriainen on yksi pahimmista perunantuhoojista. Sen toukat syövät tehokkaasti perunan lehtiä ja varsia.

Koloradonkuoriaisen toukkia kuvattuna Portugalissa.

Otusta ei esiinny Suomessa pysyvästi, vaan se on niin sanottu karanteenituhooja, jonka leviäminen Suomeen pyritään estämään. Ruokavirasto pyrkii hävittämään löydetyt esiintymät.

Ruokavirasto kehottaa ilmoittamaan kaikista koloradonkuoriaisepäilyistä. Aikuinen kuoriainen on noin senttimetrin mittainen, ja sen keltaisessa selässä on 10 mustaa pitkittäisraitaa. Sen etuselkä on oranssi, ja siinä on mustia pilkkuja.

Toukan kupera selkäosa on oranssinpunertava. Sen pää on musta ja kylkien alaosassa on kaksi riviä mustia pilkkuja. Täysikasvuinen toukka on hieman yli senttimetrin mittainen.