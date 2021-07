Valmet Automotive on tehnyt aiesopimuksen hollantilaisen sähköautovalmistaja Lightyearin kanssa.

Valmet Automotive on allekirjoittanut aiesopimuksen sähköautojen valmistuksesta hollantilaisen Lightyear-yhtiön kanssa. Sopimus liittyy Lightyear One -sähköautoon, joka tunnetaan aurinkokennoistaan.

Tuotannon on määrä käynnistyä Uudenkaupungin autotehtaalla vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tiedotteen mukaan Lightyear One tarjoaa ”tehokkaita ratkaisuja sähköautoilun keskeisiin haasteisiin” eli toisin sanoen akun lataustarpeeseen ja ajomatkaan.

Lightyear saavutti äskettäin prototyyppimallillaan 710 kilometrin ajomatkan yhdellä latauksella, kun sähköautojen tyyppiongelmana on pidetty tiheää lataustarvetta.

Tiedotteen mukaan yhteistyö Lightyearin kanssa vastaa erinomaisesti Valmet Automotiven uusille valmistussopimuksille asettamia tavoitteita, sillä yrityksen strategia keskittyy sähköiseen liikenteeseen ja painottaa kestävää kehitystä. Uuden sopimuksen myötä Valmet Automotiven sähköautoihin liittyvä valmistusosaaminen ja tietotaito nousevat.

Aiesopimus edeltää valmistussopimusta, jonka perusteella Valmet Automotive tulee valmistamaan rajoitetun sarjan Lightyear One -mallin sähköautoja. Mallin valmistus vaatii uuden, kyseisen auton valmistukseen soveltuvan kokoonpanolinjan. Tuotanto käynnistyy vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

– Valmet Automotivella on vahvoja näyttöjä osaamisestaan, se on valmistanut sähköautojen jo yli vuosikymmenen ajan, ja lisäksi yrityksemme jakavat samat arvot ja samanlaisen toimintakulttuurin, kertoo Lightyearin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lex Hoefsloot tiedotteessa.

– Valmet Automotive on erinomainen kumppani prosesseihin, joilla uudistetaan liikenteeseen ja ajoneuvoihin liittyviä ratkaisuja. Me keskitymme sähköiseen liikenteeseen ja akkujärjestelmiin, ja samalla meillä on erittäin vahvaa osaamista autonvalmistajana. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Lightyear on valinnut meidät autonsa valmistuskumppaniksi, kertoo puolestaan Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald yhtiöiden tiedotteessa.

Lightyearin ja Valmet Automotiven tavoitteena on allekirjoittaa aiesopimuksella määritelty valmistussopimus elokuun aikana.

Lightyear on perustettu vuonna 2016 ja työllistää yli 200 henkilöä.

Valmet Automotiven autotehdas Uudessakaupungissa työllistää puolestaan jopa yli 4000 työntekijää. Yhtiöllä on myös akkutehdas Salossa.