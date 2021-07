Sami työskentelee ehkä Suomen kuumimmissa olosuhteissa – näin hän selviää jopa 70 asteen pätsistä

Kuumia olosuhteita helpotetaan työpaikoilla muun muassa lisäämällä taukojen määrää sekä tarjoamalla työntekijöille juotavaa.

Sami Viitasaari työskentelee kenties Suomen kuumimmissa olosuhteissa. Hän on prosessipuhdistaja, joka huolehtii siitä, että tehtaissa tuotantoprosessien aikana syntyvä jäte tulee siivotuksi.

– Teollisuushallit ovat usein jo ennestään lämpimiä paikkoja, mutta helteillä lämpötilat nousevat herkästi jopa 50–70 asteeseen, Viitasaari kertoo.

Prosessipuhdistaja Sami Viitasaari ”jäähdyttelemässä” ulkona 31 asteen helteessä.

– Nämä työt eivät ikävä kyllä katso säitä. Tehtaat ovat käynnissä koko ajan, ja prosessit keskeytyisivät, jos siivousta ei tehtäisi.

Prosessisiivoojalla on päällään kumipuku ja sen alla tulenkestävät alusvaatteet. Kyse on työturvallisuudesta. Vaaranpaikkoja nimittäin riittää. Paitahihasillaan työskentely ei tulisi kuuloonkaan.

Viitasaari havainnollistaa hellepäivän työolosuhteita esimerkillä:

– Lämmitä sauna 70 asteeseen, pue yllesi sadeasu ja ota löylyihin mukaan itseäsi 20 kiloa painavampi kaveri. Sitten ala painia hänen kanssaan siellä saunassa ja katso, kauanko kestät.

Viitasaaren mukaan lämpöhalvaukset eivät ole prosessisiivoojan työssä mitenkään tavattomia. Niitä sattuu aina silloin tällöin.

Hän kertoo, että työtä tehdään pareittain ja välillä neljän hengen porukoissa. Työtoverit valvovat toistensa kuntoa ja jokainen vuorollaan käy tehtaan ulkopuolella viilentymässä. Hellepäivinä työtä tehdään enintään 15 minuutin jaksoissa.

– Vettä ja vissyä tulee juotua koko ajan ja useita litroja päivässä. Vedet ja vissyt tulevat työnantajan puolesta. Minulla on mukana myös urheilujuomaa, ettei tule kramppeja, Viitasaari kertoo.

Paras keino jaksaa kuumuudessa on Viitasaaren mukaan positiivinen mieli sekä hyvät työkaverit.

Kesän helleputki on vaatinut veronsa monien alojen työntekijöiden keskuudessa. Asfalttityöntekijänä 30 vuoden ajan toiminut alan veteraani Tuomo Rautakivi Peab Asfaltilta kertoo, että kuluva kesä on ollut poikkeuksellisen raskas.

– Nyt kun tämä on kestänyt niin kauan, kyllähän se pikkuisen väsyttää ja vaatii voimaa.

Lämpötilat työkoneiden vieressä voivat asfaltin levityksessä nousta Rautakiven mukaan näillä keleillä jopa 60 asteen tuntumaan. Tämä luonnollisesti lisää myös hikoilua.

– Kyllä nestettä helposti 5–6 litraa menee ainakin työvuoron aikana. Hyvänä nyrkkisääntönä on, että olisi kolmesta neljään 1,5 litran kivennäisvesipulloa.

Juomisen lisäksi viilennyskeinot ovat vähissä, ja kuumuus täytyy useimmiten vain kestää. Rautakiven mukaan työnantajalla on ollut tässä iso rooli etenkin tänä kesänä.

– Olen tänä vuonna ollut äärettömän positiivisesti yllättynyt työnantajan asenteesta siihen, miten he niin tiukasti katsovat meidän peräämme kuumuuden takia.

Esimiehet vierailevat työmaalla varmistamassa, että lisätyt tauot pidetään, ja nestettä juodaan. Juomat myös tulevat työnantajan puolesta.

– Siellä on lavakaupalla juotavaa, jota voi aamulla hakea. Työnantajahan on myös hommannut meille jääkaapit asfaltinlevittäjiin, jotta saadaan pidettyä juotavat viileinä.

Lämpötilat nousevat asfalttikoneen vieressä jopa 60 asteen tuntumaan.

Työkohteita on siirretty päivästä yöhön silloin, kun se on mahdollista. Myös tämä on Rautakiven mukaan vähentänyt työn rasittavuutta.

Tottumuksestaan huolimatta Rautakivi toivottaa ensi viikon viileämmät kelit tervetulleeksi.

– Onhan se niin paljon mukavampaa kun on lähes kymmenen astetta viileämpää.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Jari Toivonen viraston työsuojeluvastuualueelta kertoo, että yhteydenottoja kuumuuteen liittyen on tullut olosuhteisiin nähden melko vähän.

– Olisin odottanut itse vähän enemmänkin, aiempiin hellejaksoihin nähden on ollut yllättävän vähän ainakin täällä pohjoisessa. Tietenkin se vaihtelee vähän alueittain.

Toivosen mukaan yleisiä helteille alttiita aloja ovat muun muassa hoitotyö, rakennusalan työt sekä ravintoloissa tapahtuva keittiötyö. Hän kuitenkin uskoo, että etenkin palvelualojen työpaikoilla on viime vuosina otettu edistysaskelia lämmön torjunnassa.

– Luulen, että niissä on menty sillä lailla eteenpäin, että kun helteet vuodesta toiseen toistuvat, kiinteistöjen omistajat yhteistyössä vuokralaisten kanssa ryhtyvät tekemään pidempiaikaisia ratkaisuja.

– Tässähän on ihan yksinkertainen yhtälö. Kun asiakas saa valita kaupassa tai ruokailutilassa, että meneekö sellaiseen pätsiin vai miellyttävään lämpötilaan, valinta on aika selkeä. Tämä ohjaa varmasti myös pidempiaikaisia ratkaisuja, joilla pyritään palvelupuolella parantamaan työskentelyoloja, hän lisää.

Suojavaatteet vaikuttavat työskentelymukavuuteen myös terveydenhoitoalalla. Ammattiliitto Tehyn työelämäasiantuntija Kaija Ojanperän mukaan kuumuus on terveydenhoitoalalla kaikkia koskeva ongelma.

– Kyllä tämä on raskasta kaikille tasapuolisesti. Tietenkin erityisesti sellaiset työpaikat, joissa joudutaan työskentelemään suojavaatteet päällä, se tietenkin lisää vielä kuumuuden vaikutusta.

Tehtyjen viilennystoimenpiteiden määrä ja laatu vaihtelevat suuresti työpaikkojen välillä. Uudemmissa rakennuksissa viileys säilytetään ilmastointijärjestelmillä, vanhemmissa joudutaan ajoin tyytymään pöytätuulettimiin.

Viilennystä haetaan terveydenhoitoalan työpaikoilla myös tauottamalla työtä useammin sekä tarjoamalla työntekijöille kivennäisvettä. Näitäkin toimia toteutetaan kuitenkin vain osassa työpaikkoja.

Etenkin suojavarustusta vaativat terveydenhuollon työtehtävät ovat hellekelillä raskaita.

– Ikävä kyllä on myös niitä, missä tauotusta ei ole tehty. Se rasittaa kyllä työssä jaksamista todella paljon. Joillakin työpaikoilla on hankittu kivennäisvettä ja sipsejä, mutta sitten on liian paljon sitä, että kraanavesi riittää.

Ilmoituksia kuumuuteen liittyvistä ongelmista on tullut Ojanperän mukaan etenkin viimeisen viikon aikana paljon. Helle kuumentaa tunteita aina sen esiintyessä.

– Joskus on vaikea ymmärtää, että tämän saman ongelman kanssa painitaan kesästä toiseen, jos hellerajat ylittyvät. Mielestäni jotain pitäisi tehdä, ettei aina oltaisi saman ongelman edessä.

Kuumuus koettelee rakennusalaa myös asfalttityöntekijöiden ulkopuolella. Rakennusliiton sopimusalavastaavan Toni Malmströmin mukaan sen esiintymismuodot vain vaihtelevat.

– Kyllä ne tasaisesti vaikuttavat kaikkiin. Vaikka meillä onkin aloja asfalttimiehistä torninosturikuljettajiin ja kaikkea siltä väliltä, kyllä siellä joudutaan helteiden armoille joka paikassa.

Viilennystä haettaessa keinovalikoimassa on esimerkiksi lisääntynyt tauotus, josta on Malmströmin mukaan pidetty suurimmaksi osaksi kiinni.

– Siellä pidetään sitten taukoa jopa kerran tunnissa, jotta päästään elpymään. Parhaimmillaan jos pääsee viilennettyyn sosiaalitilaan viettämään taukoa, silloin jaksaa seuraavan tunnin vallan mainiosti.

Hiki virtaa myös rakennustyömailla.

Muitakin hyviä keinoja on nähty.

– Työnantajat ovat antaneet vissyä työmaalle juotavaksi. Viime viikon aikana parissakin eri paikassa törmättiin sellaiseen ratkaisuun, että oli tuotu juoma-automaatteja ihan työmaalle, jotta työn ohella pystyi ottamaan kertakäyttökupillisen kylmää vettä. Nämä ovat hyviä ratkaisuja ja auttavat varmasti jaksamiseen.

Ulkotöissä suora auringonpaiste voi kuitenkin viedä voimat, eikä siltä suojautuminen ole helppoa. Malmström kertoo, että yhteydenottoja on tullut Rakennusliitolle jonkin verran muun muassa lämpötilojen kannalta puutteellisista sosiaalitiloista.

Tähän mennessä tilanteet ovat kuitenkin ratkenneet puhelinsoitolla.

Ylitarkastaja Toivonen muistuttaa, että lämpimässä työskentely ei ole leikin asia.

– Lämmöstä voi tulla terveys- ja turvallisuusriski. Tietoisuus tästä on kuitenkin lisääntynyt, eikä isoja haittoja pääse syntymään niin helposti.

Lämpötila on olosuhde, jonka arviointi on lain mukaan työnantajan vastuulla.

– Meillä tulee monta kertaa vastaan, että eihän nämä helteet kauaa kestä ja pianhan täällä on taas kylmä. Se ei ole selitys. Se, ettei pysty nesteyttämään, pitämään taukoja tai pääse viileään, voi jo muutamassa tunnissa vaikuttaa ihmisen terveyteen.