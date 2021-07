Elisan vakaa kasvusuunta jatkui – ohjeistus ennallaan

5g-verkko kattaa jo yli puolet väestöstä.

Yhtiön mukaan sen 5G-verkon kattavuus on yli 50 prosenttia koko maan väestöstä.

Teleoperaattori Elisa jatkoi vakaata tahtiaan huhti-kesäkuussa ja kasvatti vertailukelpoista liikevoittoaan reilulla neljällä prosentilla 105 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi reilulla viidellä prosentilla 484 miljoonaan, muun muassa Elisa Viihde Viaplay -yhteistyön ja matkaviestinnän liikevaihdon kasvun myötä.

Koronapandemia on näkynyt Elisan toiminnassa muun muassa siinä, että suoratoistovideoiden katselu on kasvanut tasaisesti kolmen viiden vuoden aikana ja yli 40 prosenttia koronan aikana. Yritysasiakkaiden puolella pilvipohjaisten IT-palvelujen kysyntä on jatkanut kasvuaan.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilan mukaan suunta kohti 5g-teknologiaa jatkuu ja Elisalla on Suomen laajin 5g-verkko.

– Verkon kattavuus on yli 50 prosenttia koko maan väestöstä ja jopa 90 prosenttia suurimmissa kaupungeissa, Mattila sanoi tiedotteessa.

Samalla 5g-laitteiden kysyntä vahvistuu ja jo puolet Elisan myymistä matkapuhelimista on 5g-laitteita. Uusien 5g-asiakkaiden kuukausilaskutus kasvoi yli kolme euroa.

Elisa piti loppuvuotta koskevan ohjeistuksensa ennallaan ja arvioi, että liikevaihto nousee hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna.