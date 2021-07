Helle vauhditti yhden hittituotteen myyntiä yli 300 % – Verkkokauppa.comilta vahva tulos

Kuluttajien siirtymä verkko-ostoksille on pysyvää, arvioi toimitusjohtaja.

Verkkokauppa.com jatkoi kasvuaan huhti-kesäkuussa ja saavutti tähän asti parhaan toisen neljänneksen tuloksensa. Liikevaihto nousi yli kuudella prosentilla 130 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,1 miljoonaa. Voitto kasvoi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna yli 17 prosenttia.

Verkkokauppa.com uskoo kuluttajien siirtymän asioimaan verkkokaupassa olevan yhä enenevässä määrin pysyvä ilmiö.

– Tämä kehitys tukee Verkkokauppa.comia, joka on merkittävä toimija kuluttajatuotteiden verkkokauppamarkkinassa, Porkka sanoi tiedotteessa.

Huhti-kesäkuussa myynti verkon kautta kasvoi yli 15 prosenttia vertailukaudesta ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 61 prosenttia.

Verkkokauppa.com arvioi pystyvänsä kasvattamaan markkinaosuuttaan entisestään valitsemissaan tuotekategorioissa. Koronapandemian aiheuttamat muutokset kuluttajien käytökseen ovat hyödyttäneet yhtiötä, ja myynti verkkokanavissa on kasvanut voimakkaasti.

– Yhtiön näkemyksen mukaan se on kuitenkin hyvin asemoitunut ja on suhteellinen voittaja ”uuden normaalin” liiketoimintaympäristössä tulevaisuudessa, yhtiö toteaa arviossaan kuluvan vuoden näkymistä.

Porealtaat hittituote

Aiemmin tässä kuussa yhtiö yhtiö kertoi kuluvan sesongin hittituotteista.

Verkkokauppa-comin mukaan maastosähköpyörämallit ovat menneet kuin kuumille kiville. Myös sähköpotkulaudoissa on buumi, jossa kasvua on kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta tullut viime vuoteen nähden yli 50 prosenttia.

Grillaustuotteista varsinkin sähkögrillien suosio on nousussa. Asiantuntijoiden mukaan taustalla vaikuttaa erityisesti kaupunkiympäristössä asuvien halu grillata parvekkeilla ja sisäpihoilla.

Pitkittynyt hellejakso on vaikuttanut myös ilmatäytteisten porealtaiden kysyntään. Kasvua viime vuoden sesonkiin nähden on ollut yli 300 prosenttia.

Lisäksi kesä on ollut vilkasta aikaa 4G- ja 5G-modeemeille, vaikka lomakausi on parhaillaan käynnissä. Yllättävän suosion taustalla on työelämän muutos ja yleistynyt etätyö.

Perjantain pörssitiedotteessa toimitusjohtaja Panu Porkka sanoi, että kasvua tuli useilta alueilta huhti-kesäkuussa. Tuotekategorioista erityisen suosittuja olivat tietokoneet, kamerat, urheiluvälineet sekä koti- ja valaistustuotteet.

Myynti yritysasiakkaille kasvoi yli 38 prosenttia.