Pohjoisen paluumuuttaja-Juhalla on yksi polttava kysymys sähköautosta

Paluumuuttaja-Juha etsii sähköautoa Sotkamon ja Helsingin välille.

Kuumana heinäkuun hellepäivänä ei väkeä tungeksi autokaupoilla. Pörhön Kajaanin liikkeessä on kuitenkin torstaina puolen päivän jälkeen yksi tosimielellä liikkeellä oleva asiakas. Ja vaikka ollaan pitkien etäisyyksien ja vanhojen dieselien Kainuussa, niin nyt tähtäimessä on täyssähköauto.

– Minulla on bensa-auto tällä hetkellä ja nyt harkinnassa on uuden sähköauton hankinta. Rajoittavana tekijänä on se, että joudun kulkemaan työn takia Sotkamon ja Helsingin väliä. Onnistuuko se yhden pysähdyksen taktiikalla, sotkamolainen Juha Kinnunen pohtii.

– Parinkymmenen vuoden jälkeen muutin takaisin Sotkamoon muutama viikko sitten ja työt jäivät Helsinkiin. Ihan joka viikko en sitä väliä tule jatkossa kulkemaan, mutta kohtuullisen säännöllisesti kuitenkin, Kinnunen jatkaa.

Haastavia olosuhteita

Osa tuoreen paluumuuttajan töistä hoituu jatkossa etänä Sotkamosta käsin, mutta väliin on matkattava varsinaiselle työpaikalle pääkaupunkiseudulla. Ja kun matkaa on taitettava 600 kilometriä, niin ennen sähköauton ostopäätöstä on montaa asiaa varmistettava.

– Se mietityttää, mitkä ovat sähköautojen todelliset kantamat ja millainen latausverkosto tuolla välillä on. Bensalla ajaminen on vielä vaivattomampaa vaikeissa olosuhteissa. Sähköautollakin tuon välin kulkeminen onnistuu hyvänä päivänä, mutta miten se sujuu talvisaikaan, kun olosuhteet voivat Suomessa olla surkeat, Juha Kinnunen pohtii.

Kehittynyttä tekniikkaa

Sähköauton hankinta oli miehen mielessä jo ennen EU:n ilmastopaketin julkistamista. Useampia merkkejä sähköautoista on jo koeajettu Teslasta lähtien. Torstaina Kinnunen koeajoi Volkswagenin ID.4:n.

Lue lisää: Taloustieteen professori esittää yllättävän arvion siitä, mitä polttomoottori­autojen hinnoille voi tulevaisuudessa tapahtua

Lue lisää: Näin ilmastopaketti iskee Suomeen – palvelut selviävät vähällä, teollisuuteen jopa työttömyyttä

– Kyllä ilmastokeskustelu joku merkitys on tulevan auton valinnassa, mutta minulle tärkeämpää on se, että nykyautoissa teknologia on kehittynyt siihen pisteeseen, että täyssähköauto on vertailukelpoinen vaihtoehto. Olen koeajanut useita eri merkkejä, joissa on riittävän pitkä kantama. Nyt on tarjolla mielenkiintoisia autoja ihan järkevään hintaan, Kinnunen perustelee tulevaa valintaansa.