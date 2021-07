Tältä näyttää asumisen tulevaisuus Suomessa – EU:n jättipaketti tuo paljon muutoksia

Ilmastopaketti ajaa rakentajia ja asukkaita ottamaan huomioon rakennuksen koko elinkaaren aikaiset päästöt. Lopulta moni asia on kiinni asukkaista itsestään.

Ilmastopaketti ajaa kohti hiilineutraalia asumista. Yhä keskeisempää on, että hiilijalanjälki otetaan huomioon koko asunnon elinkaaren ajalta.

EU:n keskiviikkona julkaistu ilmastopaketti vaikuttaa asumiseen. Älykkäästä ja kestävästä rakentamisesta vastaava Rambollin johtaja Mika Kovanen sanoo, että se kiihdyttää energiamurrosta kohti hiilineutraaleja ratkaisuja.

Muuten asiantuntijat arvioivat tulevaa varovaisesti, sillä useimmilta noin 4000 sivuisen kokonaisuuden lukeminen on kesken.

Eri toimijoiden hiilijalanjäljet ovat erisuuruisia ja ne vaikuttavat toisiinsa, joten muutosten merkitystä asumisen hintaan on vielä mahdotonta arvioida. Moni asia riippuu asukkaan valinnoista ja toimista.

Sähkön hinta

Sähkön käyttö yleistyy.

– Hiilineutraalius ei välttämättä nosta energian hintaa, mutta se voi muuttaa kaupan logiikkaa, Kovanen sanoo.

Voi olla, että sähkön hinta muuttuu vastaisuudessa vaikkapa 15 minuutin välein, kun nyt kauppaa tehdään tunneittain.

Tilanteesta voivat hyötyä ne, jotka pystyvät sopeuttamaan kulutustaan ja siirtämään sitä vaikkapa yöaikaan. Päivällä sähköä käyttävä tai sitä kiinteällä hinnalla ostava voi taas joutua maksamaan yhä enemmän.

– Sähkön hintakehitystä on hyvin vaikeaa ennakoida, mutta on turvallista sanoa, että heilahtelua on aiempaa enemmän, Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa sanoo.

Ilmastopaketissa ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Venäjältä, tuotavalle sähkölle asetetaan hiilimaksu. Salomaa ei usko, että se nostaa sähkölaskua ainakaan merkittävästi. Venäjältä Suomeen tuodaan sähköä lähinnä tyyninä pakkaspäivinä, jolloin kulutus on huipussaan.

Suomi on pyrkinyt jo luopumaan fossiilisista energiamuodoista. Muun muassa turpeen ja kivihiilen käyttö laskee jatkuvasti ja loppuu kokonaan. Ilmastopaketti voi Salomaan mukaan vauhdittaa energiateollisuuden investointeja, mutta muutos on jo meneillään, joten ne tuskin juuri vaikuttavat kuluttajahintoihin.

– Jäsenyrityksiltämme olen saanut käsityksen, että investointeihin ajavat pikemminkin halu päästä eroon korkeista päästömaksuista ja korkeammasta veroasteesta.

Lämmitys

Fossiilisten lämmitysmuotojen hinnat nousevat. Öljyllä ja maakaasulla asuntoaan lämmittävät joutuvat maksamaan vastaisuudessa nykyistä enemmän, mikä kiihdyttänee siirtymää sähkölämmitykseen.

Kaukolämpöalueilla yhtiöt vaihtavat jo käyttämiään energialähteitä.

– Selvää on, että loppukäyttäjä lopulta maksaa päästöoikeudet. Lasku tulee meille kaikille maksettavaksi, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas arvioi, mutta painottaa, että liitossa ole vielä käyty läpi koko ilmastopakettia.

Suomessa noin 100 000 taloa lämpiää öljyllä ja muutama tuhat maakaasulla. Öljylämmittäjän vuosittaiset lisäkulut voisivat olla joitain satasia. Toinen vaihtoehto on lämmitysmuodon vaihtaminen, mikä maksaa noin 10 000 euroa.

Tähtikunnas kertoo, että öljylämmittäjistä merkittävä osa on yli 60-vuotiaita. Moni on eläkeläinen. Heillä ei välttämättä ole varaa muutokseen, vaikka valtio tukee tukee energiaremontteja, sillä lainaa pitäisi silti saada tuhansia euroja.

Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Laitila toivoo, että muutokset pystytään tekemään oikeudenmukaisesti, eivätkä ne aja ketään ahdinkoon.

Laitila muistuttaa, että Suomi on monin tavoin EU:n etujoukkoa ilmastotoimissa ja pystyy varmistamaan, ettei yksittäiselle sektorille kohdistu liian suurta taakkaa. Hän korostaakin ennakoitavuuden tärkeyttä päätöksiä tehdessä.

Tähtikunnas ja Kovanen ennakoivat, että muutos kiihdyttänee ennestään aurinkopaneelien asentamista niin omakoti- kuin kerrostaloihinkin.

Pientalojen puulämmitykseen se tuskin vaikuttaa.

– Puulämmitys on useimmiten toissijainen lämmitysmuoto. Teollisen polton osalta on enemmän kysymysmerkkejä, esimerkiksi siinä, miten biomassaa ja jätteitä saa jatkossa polttaa, Salomaa sanoo.

Lämpöpumppujen asiantuntijat uskovat yleistyvän entisestään.

Ilmalämpöpumput yleistynevät yhä sekä omakoti- että kerrostaloissa.

Omakotitalojen hinnat

Tähtikunnas ennakoi, että omakotitalon rakentaminen kallistuu, koska loppukäyttäjä maksanee päästökaupasta syntyvät kulut.

Suomessa 90 prosenttia omakotitaloista on puutaloja. Tähtikunnas ei usko, että tilanne muuttuu ilmastopaketin vuoksi. Myöskään omakotitalojen hintoja paketti ei heiluttane, sillä Suomessa on 1,1 miljoonaa vanhaa omakotitaloa ja uusia omakotitaloja rakennetaan noin 10 000 vuodessa.

– Hintavaikutukset ovat hitaampia kuin kerrostalopuolella, Tähtikunnas sanoo.

Kerrostalorakentaminen

Nykymuotoista teräksen ja betonin valmistusta päästökauppajärjestelmä voi kallistaa.

– Se voi vahvistaa Suomen puumarkkinoiden asemaa, Salomaa sanoo.

Kovanen huomauttaa, että toimialat kehittyvät koko ajan. Esimerkiksi betoniteollisuus tähtää merkittäviin päästövähennyksiin ja terästeollisuus kehittelee päästötöntä teräksenvalmistusta vedyn avulla. Puu ei välttämättä ole ainut vaihtoehto vastaisuudessakaan.

Rakentamisessa ja peruskorjauksissa kiinnitetään Kovasen mukaan yhä enemmän kokonaisuuteen ja koko elinkaaren aikaisiin päästöihin. Yhä tärkeämpää on, että sekä kerros- että pientalot ovat asumiskelpoisia niin pakkasella kuin helteelläkin.

– Rakentaessamme pyrimme optimoimaan sen, mistä kannattaisi rakentaa ja mikä energiamuoto kulloinkin olisi paras, Kovanen sanoo.

Uusi tapa ei välttämättä ole kalliimpi kuin vanha.

– Voi löytyä ratkaisu, joka mahtuu budjettiin, mutta sen päästöt voivat olla kolmanneksen aiempaa ratkaisua pienemmät, Kovanen sanoo.

Toisinaan autoalaa ja rakentamista verrataan toisiinsa. Kovanen huomauttaa, että jokainen rakennushanke on yksilö ja vaatii omat ratkaisunsa.

– Keskeistä on talon käyttötarkoitus ja se, millainen tontti on ja missä se sijaitsee.

Jotta hiilijalanjälki saataisiin typistettyä mahdollisimman pieneksi, energian käytön optimointi lisääntyy.

– Älykäs rakentaminen yleistyy, Kovanen ennakoi.

Vaikka kaupungeista rakennetaan vastaisuudessakin tiiviitä, viheralueet ovat tärkeitä sekä kaupungin viilentäjinä että sosiaaliselta kannata.

Kaupunkisuunnittelu

Rakentamisessa ei Kovasen mielestä voida keskittyä pelkästään ilmastopäästöihin. Myös luonnon monimuotoisuus, rakentamisen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset pitää myös ottaa huomioon.

Vihreän ympäristön tärkeyteen kaupungeissakin on havahduttu viimeistään korona-aikana. Kovanen ennakoi, että vastaisuudessa rakennetaan aiempaa vihreämpiä, mutta myös tiiviimpiä alueita.

Kestävät ratkaisut tulee hänestä ottaa huomioon myös liikennejärjestelyissä.

– Tiiviys ei ole huono asia, kun alue on kestävästi suunniteltu.