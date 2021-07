Baarinpitäjä Marko kertoo, kuinka kossu maistuu yhä härmäläisille

Suosituimmat väkevät tunnetussa seinäjokelaispubissa Koskenkorva ja Jägermeister: Jäger snapsina ja Koskenkorva perinteisesti kossuvissynä.

Hannu Koskinen (oik.) on olutmiehiä, mutta tänään hän on tullut Härmän Häjyyn pelkälle kahville. Samassa pöydässä istuva Rauno luottaa olueen. Kuvassa myös pubin isäntä Marko Pirhonen (vas.).

Pub Härmän Häjyssä Seinäjoella riisutaan aseet jo ovella, samalla kun astellaan baaritiskille Isontalon Antti ja Rannanjärvi -aiheista mattoa pitkin. Pölkyssä lukee ”Puukoot tähän” ja ulko-oven päällä kissan kokoisin kirjaimin ”Iloonen elämä on tervehellistä”.

Puukot jätetään ovenpieleen.

Kuppiin ei täällä syljetä, ei ainakaan, jos juoma on kossua. Sitä nimittäin ei ihan joka pubista nykyään saa, sillä useimmissa paikoissa on käytössä halvemmat kaatojuomat.

– Koskenkorva on aika kallista, mutta meillä sitä on, sillä me ollaan pohjalainen baari ja kossu on pohjalainen juoma, toteaa ravintolayrittäjä Marko Pirhonen.

– Usein ne, jotka ottavat Koskenkorvaa, ottavat pelkästään Koskenkorvaa ja saattavat juoda sitä päivän mittaan parikin pulloa. Tällä hetkellä kossua menee sellaiset 4–5 koria per viikko.

Valkoviinin kulutuksessa on Pirhosen mukaan näkyvissä selkeä kasvupiikki.

– Se on kasvanut hirvittävästi. Mietojen ja niin sanottujen väkevien viinojen suhde on meillä suurin piirtein fifti fifti.

Pirhonen ei ryhdy määrittelemään, eroaako väkevällä ja miedolla juomalla hankittu humala toisistaan.

– Ei ainakaan voi sanoa, että kirkkaan viinan nauttijat olisivat mitään rähinäporukkaa, ellei sitten oteta liikaa. Onneksi rähinöitä on nykyään paljon vähemmän kuin joskus takavuosina. Ennemmin olen huolissani nuorista, jotka käyttävät kaikenlaisia päihteitä.

Ravintolayrittäjä Marko Pirhonen kertoo Koskenkorvan olevan suosittu juoma Härmän Häjyssä.

Hannu Koskinen on tullut tuttuun pubiin kahville. Hän ei yhtään ihmettele, että Etelä-Pohjanmaa erottuu Alkon myyntitilastoissa muista maakunnista.

– Meillähän on oma tehdas ja oma hana sinne, hän nauraa ja kertoo itsekin nauttineensa paljon oman tehtaan tuotteita.

– Kossukolaa tuli juotua joskus takavuosina, mutta ei enää. Nykyään tykkään vain oluesta.