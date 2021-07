Töitä on nyt tarjolla poikkeuksellisen runsaasti lähes kaikilla aloilla – Joona, 21, sai töitä ilman koulutusta

Baronan ja TE-toimiston mukaan heinäkuun työnäkymät ovat olleet hyviä.

Heinäkuussa on ollut työnhakijan markkinat.

Heinäkuuta pidetään yhtenä vuoden vaikeimpana aikana työllistyä, mutta nyt meneillään on jopa työntekijän markkinat.

Työelämäyhtiö Baronan mukaan töitä on tarjolla poikkeuksellisen paljon ympäri Suomen, sillä elinkeinoelämä toipuu koronan jäljiltä. Etenkin teollisuusalojen vahvistuneiden näkymien myötä työpaikkoja on auki selvästi ennakoitua enemmän koko Suomessa. Baronan kautta on avoinna noin 800 työpaikkailmoitusta ja yli 2 000 työpaikkaa.

Myös Uudenmaan TE-toimistosta vahvistetaan hyvät näkymät, vaikka tuorein tilastotieto onkin toukokuun lopulta. Tuolloin avoimia työpaikkoja oli kuun lopussa 19389 eli lähes 7100 paikkaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tytöttömien kokonaismäärä oli toukokuussa 38311 henkilöä vähäisempi kuin vuotta aiemmin.

Tutkija Sebastian Adolfsson TE-toimistosta arvioi että kesä-heinäkuussa kehitys jatkui positiivisena.

– Sanoisin että kaikille ikäryhmille löytyy avoimia työpaikkoja. Suurin osa avoimista työpaikoista on kokoaikatöitä, Adolfsson sanoo.

Työpaikkoja löytyy monilta aloilta ja vain maanviljelijöiden osalta avoimien työpaikkojen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna.

Eniten Uudellamaalla oli palvelu- ja myyntitekijöiden, rakennus- ja korjausalan ja erityisasiantuntijoiden ryhmissä.

Ammattinimikkeiltä myyjät, lähihoitajat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät korostuivat, TE-toimiston toukokuun katsauksessa.

Baronan mukaan työpaikkoja löytyy niin kokeneille tekijöille kuin nuorille tai alanvaihtoa suunnitteleville.

– Teknologiateollisuus vetää nyt hyvin. Myös metsäteollisuuden puolella mm. erilaisten puutuotteiden valmistuksessa ja sahoilla on työpaikkoja reilusti auki. Töitä on vaihe- ja kokoonpanotöistä aina haastavampiin koneenkäytön ja ohjelmoinnin tehtäviin”, Baronan alue- ja teollisuusliiketoiminnoista vastaava johtaja Vesa Karjalahti luettelee tiedotteessa.

Osa selittyy sillä, ettei ulkomaista työvoimaa ole aiempien kesien tapaan koronatilanteesta johtuen.

Karjalahti kannustaa nuoria aktivoitumaan työnhakuun.

– Jokaisen työnhakijan kannattaa tehdä aloite. Työnhaun vaiva tulee korkojen kanssa takaisin, sillä oppimishaluisille ja työtä pelkäämättömällä asenteella varustetuille nuorille löytyy nyt varmasti hommia, Karjalahti kannustaa tiedotteessa.

Koronan kasvattama IT-ala on vielä kesälläkin nosteessa muun muassa etätöissä säännöllisemmin tarvittavan teknisen tuen takia.

IT-alan rekrytoinnit eivät merkittävästi hiljenneetkään heinäkuussa.

– Yhä useampi Suomessa toimiva teknologiayritys elää eurooppalaisessa aikaikkunassa, jolloin kesälomakausi alkaa vastaa heinäkuun lopulla”, Baronan IT-alan toimialajohtaja Henrik Rantala toteaa.

Yksi työllistyneistä on kesäkuussa asepalveluksesta ulos astunut 21-vuotias Joona Paappa, joka aloitti viime viikolla tilaustenkäsittelijänä logistiikka-alan Schenkerillä.

Paappa piti varusmiespalveluksesta päästyään omaa lomaa noin viikon, jonka jälkeen hän päivitteli ansioluetteloaan parin viikon ajan.

Schenkerin työ pisti silmään.

– Sain sen työpaikan perjantaina ja aloitin heti maanantaina. Kävi tuuri, että siellä aukesi paikka, Paappa sanoo.

Hän sanoo, että on ollut aiemmin vastaavan kaltaisessa työssä. Mies on suorittanut kaksoistutkinnon, mutta ei ole nyt koulutustaan vastaavassa työssä.

Siihen nähden Paappa pitää 2400 euron kuukausipalkkaa oikein hyvänä. Työsopimus kestää näillä näkymin kolme kuukautta. Sen jälkeen jatkosta ei ole tietoa, sillä Paappaa odottaa myös kaupallisen alan opinnot.

Paappa on viimeksi ollut töissä vuonna 2019. Vuonna 2020 hän opiskeli kirjoituksiin ja sen jälkeen seurasi kutsu armeijaan. Näin ollen Paappa onnistui välttämään kaikista synkimmät, koronan kurittamat työmarkkinat.

Aloittaessaan työhaun kesä-heinäkuun vaihteessa Paappa myöntää työtilanteen mietityttäneen.

– Kaverit ja vanhemmat sanoivat että paikkoja on vähän, mutta toisaalta tilanne on mennyt parempaan päin.

– Toisaalta koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Se on sellaista vuoristorataa. Oli minulla kuitenkin kova usko.

Viikon uudessa työssä oltuaan Paappa sanoo viihtyvänsä. Hän kehuu muun muassa tiimihenkeä ja työn itsenäisyyttä.