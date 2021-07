Asiantuntija paljasti: Tämä on yllättävän yleinen harhaluulo eläkkeestä

Työeläkeyhtiö Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara jaksaa yllättyä sinnikkäästä eläkkeisiin liittyvästä harhaluulosta.

Monet ihmiset eivät ole perillä omasta eläkeiästään, ja eläkkeistä kysellään paljon, eniten eläkeikään ja toimeentulon liittyvistä asioista.

– Yllättävän moni luulee, että eläkeikä on edelleen kaikilla 65 vuotta. Näin ei ole, vaan jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä, joka nousee asteittain ylöspäin. Oma eläkeikä on kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin, jotta voi suunnitella työuran loppua ja eläkepäiviä harkitusti ja ajan kanssa, Saulivaara sanoi eläkeyhtiön tiedotteessa.

Saulivaara kannustaa vielä työelämässä olevia ihmisiä perehtymään omaan eläkkeeseen liittyviin asioihin. Lisäksi kannattaa selvittää verotuksen vaikutuksen eläkkeeseen ja sen, onko oikeutettu esimerkiksi joihinkin Kelan etuuksiin.

Jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Se nousee asteittain ylöspäin, eli nykyisten viisikymppisten eläkeikä on korkeampi kuin tänä vuonna eläkkeelle jäävien.

Mitä pidempään työelämässä jatkaa, sitä suuremmaksi eläkkeen määrä nousee.

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä täytettyään alimman eläkeiän. Eläke voi alkaa vasta eläkeiän täyttämistä seuraavan kuun alusta.