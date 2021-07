Jussi Meresmaa keksi nerokkaan bisnesidean isänsä autotallissa – liikevaihto kiihtymässä jo 23 miljoonaan

Poikkeusaika räjäytti frisbeegolfin suosion vuosi sitten. Jussi Meresmaan perustama frisbeegolfmerkki Discmania oli kuitenkin vähällä jäädä telineisiin, kun kalifornialainen kiekkotehdas jouduttiin sulkemaan koronapandemian takia.

Nykyään yrityksen voi perustaa ilman osakepääomaa, mutta vuonna 2001 säännöt olivat toisenlaiset. Pääomaa piti olla tietty vähimmäismäärä.

23-vuotiaalla tamperelaisella tradenomiopiskelijalla Jussi Meresmaalla sellaisia rahoja ei tietenkään ollut. Niinpä hän käytti alkupääomana opiskelujaan varten ostamaansa tietokonetta. Kun Meresmaan isä vielä lupautui vastuunalaiseksi yhtiömieheksi 2 000 markan panoksella, yritys voitiin perustaa. Sen toimialaa oli frisbeegolfkiekkojen myynti.

– Sijoitetun pääoman tuotto on kieltämättä ollut aika hyvä, kun miettii sitä tietokonetta ja sitä, kuinka tämä firma ylipäätään laitettiin pystyyn, Meresmaa toteaa.

Yrityksen perustamisesta tulee syksyllä kuluneeksi 20 vuotta. Tässä ajassa siitä on rakentunut kansainvälisesti tunnettu frisbeegolfmerkki Discmania.

Emo- ja tytäryhtiön muodostaman konsernin liikevaihto ampaisi viime vuonna yli 14 miljoonaan euroon kasvaen noin 80 prosenttia edellisvuodesta. Tänä vuonna konsernin liikevaihdon odotetaan nousevan 23 miljoonaan euroon. Pelkästään jo alkuvuodelta saadut luvut kertovat liikevaihdon kasvaneen 86 prosenttia viime vuodesta.

Nousukiidon päällimmäisiä syitä ei tarvitse pahemmin arvailla. Discmania kuuluu koronapandemian poikkeusajan voittajiin.

Kaikenlainen ulkoliikunta on lisännyt suosiotaan, kun sisäliikuntapaikkoja on viruksen leviämisen takia jouduttu sulkemaan, ja frisbeegolfin kohdalla suosio on lisääntynyt suorastaan räjähdysmäisesti.

– Koronapandemian vaikutus lajin suosioon alkoi näkyä hyvin nopeasti sen jälkeen, kun ihmiset olivat toipuneet siitä alkushokista. Discmanian frisbeegolfkiekkojen menekki lähti poikkeusajan myötä hurjaan nousuun eikä se nousu ole vieläkään hidastunut, vaan kiihtynyt entisestään, Meresmaa kertoo.

– Vaikka kiinnostus frisbeegolfin ympärillä oli kasvamaan päin jo ennen pandemiaa, muutos on ollut silti valtava. Puolitoista vuotta sitten en olisi osannut edes kuvitella tällaisia kasvulukuja, joita nyt katselen, hän jatkaa.

Pandemia on nostanut lajin suosiota, mutta korona tuskin yksin selittää sitä, miksi juuri Discmanian myymät kiekot ovat käyneet poikkeusaikana kaupaksi. Se ei kuitenkaan ole markkinoiden ainoa frisbeegolfmerkki.

Hyviä myyntilukuja ei voi myöskään selittää sillä, että frisbeegolfin suomalaiset harrastajat suosisivat kotimaista merkkiä. Lajin päämarkkinat sijaitsevat sen synnyinmaassa Yhdysvalloissa, ja Discmanian liiketoiminnasta noin 70 prosenttia on jo Suomen ulkopuolella.

Mikä on siis menestyksen salaisuus?

Meresmaa on onnistunut luomaan vetovoimaisen brändin. Siihen hänellä on ollut useita edellytyksiä.

Meresmaa aloitti frisbeegolfin harrastamisen nuoruusvuosinaan 1990-luvulla. Vuosituhannen vaihteessa hän pelasi lajia kilpaa ja voitti niin Suomen mestaruuksia kuin kansainvälisiä kilpailuja.

Discmanian voikin sanoa syntyneen rakkaudesta lajiin.

– Tämä on alusta pitäen ollut minulle intohimohomma. En ole koskaan miettinyt tätä pelkässä bisnesmielessä tai tehnyt tätä rahan takia. Itse asiassa ensimmäiset seitsemän vuotta pyöritin yritystä ilman palkkaa, Meresmaa sanoo.

Meresmaa kertoo myyvänsä ihmisille samaa intohimoa, jota hän on tuntenut frisbeegolfia kohtaan siitä asti, kun hän lajin löysi. Tätä voisi pitää sukkelan mainosmiehen myyntipuheena, mutta kun Meresmaa ryhtyy kertomaan Discmanian syntytarinaa, hänen sanansa saavat vilpittömän sävyn.

Kiekkokauppa ponnisti maailmalle isän autotallista

Frisbeegolf rantautui Yhdysvalloista Suomeen 1980-luvulla. Laji pysyi pitkään pienen piirin harrastuksena, eivätkä frisbeegolfkiekot vielä 2000-luvun alussakaan kuuluneet urheilukauppojen vakiovalikoimaan.

Tästä Jussi Meresmaa sai liikeideansa. Hän alkoi tilata kiekkoja Yhdysvalloista.

Discmaniaksi ristitty yritys oli alkuaan klassinen esimerkki autotallifirmasta. Meresmaa purki Atlantin toiselta puolelta tulleet kiekkolähetykset isänsä autotallissa ja pakkasi ne autonsa takakonttiin. Sitten hän ajoi Tampereen ensimmäiselle frisbeegolfradalle Vihiojaan ja pystytti sinne myyntipisteensä.

– Oli mahtavaa myydä niitä kiekkoja siellä radalla. Harrastajat olivat aivan pähkinöinä, koska Tampereelta ei saanut siihen aikaan mistään sellaista määrää frisbeegolfkiekkoja kerralla, Meresmaa muistelee.

Vähitellen Meresmaa alkoi laajentaa kiekkokauppaa kotikaupunkinsa Tampereen ulkopuolelle. Hän hankki pakettiauton, teippasi kylkeen firman nimen ja painoi kaasua. Siitä starttasi Suomen valloitus.

Kun Meresmaa oli kiertänyt tarpeeksi monta kertaa Suomen ympäri, hän päätti kokeilla, onnistuisiko sama myös Ruotsissa – ja onnistuihan se. Lopulta frisbeegolfkiekkojen myynti vei Meresmaan Saksaan ja sieltä maailmalle.

– Tapahtui sellainen lumipalloefekti, joka johti siihen, että Discmania on nyt Euroopan suosituin frisbeegolfmerkki. On huimaa ajatella, mistä kaikki lähti, Meresmaa sanoo.

Saavutettavaa on yhä. Frisbeegolfin päämarkkina-alueella Yhdysvalloissa Discmania on vielä haastajan asemassa.

– Tavoitteena on se, että tämän vuosikymmenen lopulla Discmania on maailman ykkösmerkki markkina-alueesta riippumatta.

Oma tehdas turvaa tuotannon

Viimeinen puolitoista vuotta on ollut Meresmaan elämässä sattumien sarjaa. Vähällä jopa oli, että onnenpotkuksi osoittautunut koronapandemia olisi hyydyttänyt Discmanian kasvun tykkänään.

Meresmaa oli tehnyt vuonna 2005 yhdysvaltalaisen frisbeegolfyhtiö Innovan kanssa valmistussopimuksen Discmania-brändin alla myytävistä kiekoista. Kun koronapandemia jylläsi Yhdysvalloissa vuoden 2020 keväällä, Kaliforniassa vaikuttava yhtiö joutui hetkellisesti sulkemaan tehtaansa kokonaan.

Ajankohta ei olisi voinut olla huonompi.

– Rupesin laskemaan, että tämä ei muuten ole ollenkaan hyvä juttu, jos kiekkojen valmistuksessa syntyy tuotantokatkoksia juuri sillä hetkellä, kun niiden kysyntä räjähtää Suomessa ja maailmalla, Meresmaa sanoo.

Meresmaa ryhtyi etsimään tietä ulos tuotanto-ongelmista. Yksi asia johti toiseen ja lopputulos oli se, että Discmanialle päätettiin perustaa kokonaan oma tehdas Ruotsiin.

– Nyt yrityksellä on Skellefteåhon kaupungissa Pohjois-Ruotsissa huippumoderni frisbeegolftehdas, jonka tuotantoa me kontrolloimme täysin, Meresmaa kertoo.

Ensimmäinen oman tehtaan valmistama kiekkoerä saapui Meresmaalle postissa kevättalvella.

– Vaikka tiesin, mitä paketin sisällä oli, se meni minulla välittömästi tunteisiin, kun sain paketin auki ja otin kiekon käteeni, Meresmaa sanoo.

Haastatteluhetkellä Meresmaa istuu Tampereen Frisbeegolfkeskuksen edustalla. Ympärillä avautuu nurmikenttä, joka kokonsa ja ratojensa puolesta mahdollistaa frisbeegolfin MM-kisojen järjestämisen.

Meresmaa pitelee käsissään uunituoretta Discmanian kiekkoa, jonka on tarkoitus ilmestyä kauppoihin tämän vuoden lopulla. Made in Sweden by Discmania, kiekon takapuolella lukee.

– Tällä parinkympin muoviesineellä on minulle valtava merkitys. Tämä on nyt alusta loppuun meidän oma.

Hän taivuttaa kiekkoa molemmilla käsillään niin, että sen keskusta painuu sisään. Sitten hän löysää otettaan. Kiekosta lähtevä ääni kuulostaa sykkivältä sydämeltä.

– Tällä kiekolla on sielu ja syke. Tässä on sitä intohimoa, mitä minä myyn, Meresmaa sanoo.