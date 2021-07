Espoolainen olutpanimo kasvoi liikaa – ei saa enää myydä kaikkia oluitaan omassa kaupassaan

Suomen lainsäädännön mukaan yli 500 000 litraa paneva panimo menettää pienpanimoiden veroedun ja oikeuden myydä ulos vahvoja oluita panimoltaan.

Espoolainen Fat Lizard -panimo kasvoi tällä viikolla yli 500 000 tuotetun olutlitran. Siinä missä kasvu otettaisiin melkein millä tahansa muulla alalla ilolla vastaan, on Fat Lizardin toimitusjohtaja Eero Kukko kaksijakoisissa tunnelmissa.

Rajan ylittäminen merkitsee nimittäin sitä, että Fat Lizard menettää oikeuden myydä yli 5,5 alkoholiprosenttia sisältäviä oluita panimokaupastaan. Lisäksi sen pienpanimoalennukseksi kutsuttu verohelpotus laskee. Kun alle 500 000 litraa tuottava panimo saa alkoholijuomaverosta 50 prosentin alennuksen, yli 500 000 mutta enintään 3 000 000 litraa tuottava saa verohelpotusta enää 30 prosenttia.

Lain silmissä panimo on pienpanimo, jos tuottaa enintään 15 miljoonaa litraa olutta.

– Perustimme panimon rakkaudesta lajiin ja kun halusimme tehdä hyviä oluita, joista pidämme. On hienoa, että muillakin on hyvä maku. On ihan mahtavaa, miten ihmiset ovat pitäneet oluistamme, Kukko sanoo.

Kasvun nopeus yllätti ja Kukko sanoo, että panimossa harkittiin vahvasti, että halutaanko yli 500 000 litran rajan kasvaa. Myös Panimoliiton mukaan pienpanimoalennuksen porrastaminen voi aiheuttaa kannustinloukkuja kasvulle ja liiton mukaan rajojen pitäisi olla huomattavasti korkeammalla.

– Itse asiassa olimme päättäneet, että pysyisimme alle 500 000 litran tuotannossa, mutta kävi niin, että oluemme myytiin jatkuvasti loppuun. Kun jäimme itsekin ilman oluita, oli pakko kasvaa.

Kukko pitää kuitenkin ymmärrettävänä, että verot kasvavat samalla kuin tuotanto kasvaa, sillä verohelpotukset on luotu tukemaan käsityöläisoluita. Hän kuitenkin myöntää, että verotus on pois laajentumisesta ja hillitsee investointeja.

Isoimpana ongelmana Kukko näkee kuitenkin myynnin rajoittamisen.

– Olemme todella iloisia muuten, mutta todella ikävää, ettemme saa myydä enää itse näitä vahvoja oluita. Se vaikeuttaa asiakkaan asemaa, sillä jatkossa vahvempia oluitamme saa pääasiassa vain ravintoloista ja se on harmi.

Fat Lizardin tölkki.

Kukko sanoo, että Alkossa heidän oluitaan nähdään vain vähän, sillä hänen mukaan mukaan Alko hinnoittelee veroalennusta saavat pienpanimo-oluet korkeammalle.

Ulkomaisista nettikaupasta suomalaiset voivat jatkossakin tilata Fat Lizardin tuotteita kotiin. Sen sijaan omaa ulkomaista nettikauppaa Fat Lizard tuskin perustaa. Ongelmana nettikaupan perustamisessa on hänen mukaansa epäselvä lainsäädäntö.

Kukon mukaan vahvempia oluita tullaan tuottamaan jatkossakin, vaikka myyntikanavat vähenevätkin.

– Vahvuutemme on hyvien oluiden tekeminen.

Kukko haluaa kiittää niitä päättäjiä, jotka mahdollistivat vahvojen oluiden myynnin panimokaupassa lakimuutoksen myötä, mutta kehitettävää on yhä. Kukon mukaan 500 000 litran rajasta ulosmyynnin suhteen pitäisi luopua. Myynti pitäisi sen sijaan sallia kaikille pienpanimoille.

– Ulkomaalaisille turisteille olisi tärkeää, että he saisivat paikallisia oluita. Näen, että panimomyynti voisi osaltaan myös kehittää suomalaista alkoholikulttuuria. Suurin osa oluista olisi yhä 5,5 prosenttia tai alle, mutta näiden vahvojen oluiden myötä voi löytää täysin uusia makumaailmoja.

Kukko ei usko, että panimomyynti olisi niin mittavaa, että alkoholihaitat lisääntyisivät.

– Toivottavasti jonain päivänä nämä asiat paranevat.

Fat Lizardin kasvusta uutisoi ensin Iltalehti.

