G20-maat puoltavat maailmanlaajuista yritysverominimiä – iskisi suuryrityksiin

15 prosentin alarajasta odotetaan lopullisia ratkaisuja syksyllä.

Rikkaimpien maiden G20-ryhmän valtiovarainministerien on määrä antaa tänään hyväksyntänsä sopimukselle, jolla on määrä verottaa monikansallisia yrityksiä oikeudenmukaisemmin ja tasaisemmin. Historialliseksi luonnehditun sopimuksen keskeinen uudistus on maailmanlaajuisen yritysverominimin asettaminen.

– Olemme matkalla kohti sopua joka valmistuu pian, lupasi Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz lehdistötilaisuudessa Venetsian kokouksen yhteydessä.

Yritysveron vähimmäisveroprosentiksi on tulossa 15 prosenttia. Korkeammasta minimitasosta ei ole syntynyt yhteisymmärrystä.

G20-ryhmään kuuluu 19 rikkainta valtiota ja Euroopan unioni.

131 maata sopi aiemmin tässä kuussa uudistuksen puitteista. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoteen 2023 mennessä. Asiasta odotetaan lopullisia päätöksiä syksyllä, jolloin G20-maiden johtajat ovat koolla huippukokouksessa Roomassa.

Myös viidentoista prosentin raja on joillekin maille ongelmallinen. Tähän joukkoon kuuluu EU-maista Irlanti, jonka 12.5 prosentin yritysvero on houkutellut monia suuryhtiöitä sijoittamaan maahan Euroopan-toimintojaan. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa Apple ja Google.

Muun muassa Yhdysvallat, Ranska ja Saksa ovat vaatineet, että veron alaraja nostettaisiin korkeammaksi. Samoilla linjoilla ovat olleet myös monet kehitysjärjestöt.

Minimiveron odotetaan koskevan vajaata 10 000:ta suuryritystä, joilla on yli 750 miljoonan euron liikevaihto.

Hanke on osa maailmanlaajuista verouudistusta, josta on neuvoteltu vuosien ajan ja joka sai lisää vauhtia Joe Bidenin tultua valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi.

Toinen puoli uudistusta on ylikansallisten yritysten verottaminen siellä, missä niiden voitot syntyvät. Tämä koskisi aluksi noin sataa yritystä. Kohteiksi joutuisivat Googlen, Applen, Facebookin ja Amazonin kaltaiset jättiläiset, mutta myös esimerkiksi energiajätti BP, joka toimii 85 maassa.

G20-kokouksen päätöslauselmaluonnoksen mukaan valtiovarainministerien on määrä antaa tukensa OECD:ssa laaditulle suunnitelmalle "vakaammaksi ja oikeudenmukaisemmaksi kansainväliseksi verojärjestelmäksi".