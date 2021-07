Maailman toiseksi rikkain nainen kysyi poliisilta: ”Etkö tiedä kuka minä olen?” – toistuva kaahailu johti myös kahden lapsen äidin kuolemaan 1980-luvulla

Alice Walton

Syntyi vuonna 1949 Arkansasissa Walmartin perustaneelle Samuel Waltonille ja Helen Robson Waltonille.

Alice Walton vietti lapsuuden kolmen veljensä kanssa: Robin, Jimin ja Johnin., joista jälkimmäinen kuoli lento-onnettomuudessa vuonna 2005. Alice on sisaruksista nuorin.

Sisaruksista Alice Walton osallistuu perheyrityksen pyörittämiseen vähiten ja hän on ainoa sisaruksista, joka ei istu Walmartin johtokunnassa.

Walton valmistui Trinityn yliopistosta San Diegosta vuonna 1971. Hän opiskeli taloustieteitä.

Walton toimi nuorena pörssimeklarina E. F Hutton -osakevälitysyhtiössä. Lisäksi hän toimi niin ikään Waltonien perheen omistaman Arvest Bankin investointijohtajana ja perusti Llama Company -investointipankin, jonka taru kesti kymmenen vuotta 1998 saakka.

Vuonna 2011 Walton perusti Crystal Bridges Museum of American Artin, Arkansasin Bentonvillessä sijaitsevan taidemuseon.

Taide on aina ollut Waltonille sydämen asia. Vuoden 2011 jälkeen hän on tullut tunnetuksi lähinnä taidehuutokaupoista, joissa hän on tehnyt ennätyskalliita huutoja.

Walton on siviilisäädyltään eronnut. Hänellä ei ole lapsia. Vuonna 1974 hän oli naimisissa 2,5 vuotta investointipankkiirin kanssa ja heti tämän jälkeen hetkellisesti Waltonille uima-altaan rakentaneen rakennusurakoitsijan kanssa.

Walton omistaa maatilan Millsapin kylässä ja viettää aikaansa siellä muun muassa hevosten ja tilan työntekijöiden kanssa.