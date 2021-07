Kuluttaja-asiamies: Puhelin­myynti ilman kuluttajan antamaa lupaa on kiellettävä

Kuluttaja-asiamies toivoo, että puhelinmyynti kuluttajalle olisi sallittua vain, jos hän olisi antanut siihen ennalta luvan.

Kuluttaja-asiamies pitää välttämättömänä, että puhelinmyyntiä koskevaa lainsäädäntöä tiukennetaan enemmän kuin oikeusministeriön työryhmä esittää.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo tiedotteessaan, että kuluttaja-asiamies kannattaa niin sanottua opt-in -mallia, jossa puhelinmyynti olisi sallittu vain niille, jotka ovat antaneet siihen etukäteen luvan. Tällöin kuluttajilla olisi mahdollisuus päättää itse, ottavatko he vastaan puhelinmyyntiä vai eivät.

KKV:n viime vuonna tekemässä laajassa selvityksessä useampi kuin neljä viidestä kuluttajista ilmoitti, ettei pitänyt puhelinmyyntiä mieluisena eikä hyödyllisenä ostotapana. Yhtä moni kannatti luvanvaraista mallia.

Kuluttaja-asiamies arvioi, että toinen toimiva käytäntö voisi olla puhelinmyyntinumeroihin liitettävä etuliite, joka paljastaisi ennen vastaamista, että soittaja on puhelinmyyjä. Tällöin kuluttaja voisi varautua tilanteeseen.

– Tiukempi lainsäädäntö suojaisi kuluttajia tehokkaasti ja edistäisi heidän oikeuttaan päättää, minkälaista markkinointia he haluavat ottaa vastaan, sanoo oikeusministeriön työryhmän jäsen, KKV:n erityisasiantuntija Kristiina Vainio tiedotteessa.

Oikeusministeriön työryhmä on jättänyt niin sanottua Omnibus-direktiiviä koskevan mietintönsä. Siinäkin ehdotetaan kuluttajien oikeussuojaan useita parannuksia, mutta muutokset ovat kuluttaja-asiamiehen kannattamaa lievempiä.

Työryhmä ehdottaa, että puhelinmyynnissä otettaisiin käyttöön kirjallinen vahvistus, joka on on käytössä useissa EU-maissa. Siinä sopimus syntyy vasta, kun kuluttaja on hyväksynyt kirjallisesti puhelinmyyjältä saamansa tarjouksen. Näin kuluttaja saa lisää aikaa harkita ostostaan.

Vainio arvioi, että työryhmän ehdotus ei toteutuessaan parantaisi kuluttajan asemaa direktiivin mukaisella tavalla.

– Ehdotuksessa ei esimerkiksi ole lainkaan mukana kuluttajan oikeutta purkaa sopimus silloin, jos aggressiivinen kotimyyjä on painostanut hänet tekemään kaupat vastoin hänen tahtoaan, hän sanoo.

KKV kertoo, että lähes puoleen puhelinmyyntitilauksista oli liittynyt ongelmia tai epäselvyyksiä. Noin viidennes puhelinmyynnistä tilanneista on ilmoitti joutuneensa maksamaan sopimaansa enemmän.

Usein kuluttaja oli luullut tilanneensa yhden tuotteen tai palvelun, mutta tilaus oli osoittautunutkin jatkuvaksi ja siihen liittyi toistuvia maksuja.

Noin kaksi kolmasosaa KKV:n selvitykseen vastanneista kannatti puhelinmyynnin kieltämistä kokonaan.

Työryhmän ehdotuksesta voi kertoa mielipiteensä elokuun loppuun asti Lausuntopalvelu.fi:ssä.

