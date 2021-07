Korttiostokset lähtivät POP Pankin tililtä kaksi kertaa – syytä selvitetään yhä

POP Pankin asiakkailta on veloitettu kaksi kertaa korttiostoja. Torstaina havaittu virhe pyritään korjaamaan tämän päivän aikana.

POP Pankki tiedotti eilen, että korttiostojen veloituksessa on havaittu virhe, jonka vuoksi keskiviikkona veloitetut ostot on otettu asiakkaiden tileiltä kahteen kertaan. Ongelma koskee maanantaina ja tiistaina tehtyjä ostoksia.

– Korjaustoimia on tehty suurella prioriteetilla ja tilien saldot palautetaan ennalleen mahdollisimman pian, pankki kertoo tänään perjantaina päivitetyssä tiedotteessaan.

POP Pankin viestintäpäällikkö Maija Hyötyläinen kertoo Taloussanomille, että vika pyritään saamaan korjatuksi tämän perjantain aikana.

– Syynä on tekninen vika, joka on erittäin harvinainen, hän sanoo.

Pankilla on aiemminkin ollut tällaisia ongelmia, mutta Hyötyläisen mukaan siitä on kauan ja nyt sattunut virhe oli täysin ennakoimaton.

– Olemme todella pahoillamme, hän painottaa.

Ongelma on valtakunnallinen. Hyötyläinen ei paljasta, miten monia ostotapahtumia se koskee, mutta myöntää, että vähintään tuhansien asiakkaiden tileiltä on veloitettu liikaa rahaa.

Pankki on tiedottanut asiasta asiakkailleen ja ilmoittanut, että heidän ei erikseen tarvitse ottaa yhteyttä pankkiin ongelman vuoksi. Lukuisat asiakkaat ovat silti kyselleet rahojensa perään.

Pankki on luvannut palauttaa tilien saldot ennalleen. Harmi on kuitenkin ennen sitä voinut paisua jo uudeksi ongelmaksi. Mitä pankki tekee, jos tuplaveloituksen vuoksi laskut eivät lähdekään ajallaan, koska tilillä on liian vähän rahaa?

– Korvaamme korttiehtojemme mukaisesti asiakkaalle virheestä johtuvat välittömät vahingot, kuten virheen selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset, Hyötyläinen kertoo.